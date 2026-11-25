Rdečo peso so uporabljali že Rimljani, ne le v kulinariki, temveč tudi v zdravilstvu, sprva so uživali predvsem njene liste. Gomolj je postal priljubljen šele v srednjem veku. Danes rdeča pesa zaradi bogastva vitaminov, mineralov in drugih koristnih rastlinskih spojin velja za izjemno hranljivo živilo. Vsebuje malo kalorij, a veliko dragocenih hranil. Posebno bogata je s folatom, ki je pomemben za rast in razvoj celic, ter manganom in bakrom, ki sodelujeta pri nastajanju energije, delovanju možganov in presnovi hranil. Ena najbolj raziskanih koristi rdeče pese je njen vpliv na krvni tlak. Naravni nitrati, ki jih vsebuje, se v telesu pretvorijo v dušikov oksid, ki pomaga širiti krvne žile. Raziskave kažejo, da lahko uživanje pesinega soka pripomore k znižanju krvnega tlaka, zlasti zgornjega oziroma sistoličnega. Čeprav so rezultati spodbudni, raziskovalci opozarjajo, da dokazi še niso dovolj trdni. Rdeča pesa nikakor ne more nadomestiti predpisanih zdravil. Redno uživanje rdeče pese lahko izboljša zdravje možganov: nitrati lahko s širjenjem krvnih žil izboljšajo prekrvitev možganov, tudi predelov, odgovornih za sprejemanje odločitev in delovni spomin.

Dodajamo jo lahko v smutije.

Rdeča pesa je priljubljena tudi med športniki, saj lahko nitrati izboljšajo učinkovitost porabe kisika, povečajo vzdržljivost in odložijo pojav utrujenosti. Pesin sok je priporočljivo zaužiti dve do tri ure pred telesno dejavnostjo.

Značilno rdečo barvo ji dajejo betalaini, naravna barvila, ki imajo antioksidativne lastnosti. Nekatere raziskave nakazujejo, da lahko pomagajo celo pri zmanjševanju vnetnih procesov v telesu.

Kot druga zelenjava tudi rdeča pesa vsebuje prehranske vlaknine, ki spodbujajo prebavo, preprečujejo zaprtje in pomagajo nižati slabi holesterol. Za urejeno prebavo je bolje zaužiti celo peso kot zgolj njen sok, saj med pripravo soka izgubimo precej vlaknin. Zaradi visoke vsebnosti vode, majhne energijske vrednosti in prehranskih vlaknin je dobrodošla na jedilniku vseh, ki želijo uravnotežiti prehrano in podaljšati občutek sitosti.

Tudi liste lahko zaužijemo. FOTOGRAFIJE: Shutterstock

Vlaknine spodbujajo delovanje črevesja in podaljšujejo občutek sitosti.

Preprosta je za pripravo. Uživamo jo lahko surovo, pečeno, kuhano na pari, vloženo ali kot sok. Ker so nitrati topni v vodi, se lahko njihova vsebnost med kuhanjem zmanjša. Če želimo ohraniti čim več teh koristnih spojin, jo raje specimo ali si jo surovo naribajmo v solato. Ne pozabimo na njene liste, saj so tudi ti bogati s hranili in jih lahko pripravimo podobno kot blitvo.