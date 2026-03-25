BIVANJE V NARAVI

Brezplačen protistrup za blaženje tegob sodobnega časa

Čeprav mnogi na lastni koži občutijo, da jim bivanje na prostem koristi, obstajajo tudi konkretni podatki, ki potrjujejo, da je čas, preživet v zelenem okolju, ključen za duševno zdravje.
FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Natalia Deriabina/Gettyimages

 FOTO: Gettyimages

M. Fl.
 25. 3. 2026 | 15:00
V svetu nenehnih obvestil, videoklicev in digitalne utrujenosti obstaja protistrup, ki je brezplačen, dostopen in znanstveno potrjen: narava. Raziskave so šle tako daleč, da so določile celo priporočeni odmerek narave, potreben za zmanjšanje stresa, izboljšanje razpoloženja in krepitev odpornosti.

Možgani na tovarniških nastavitvah: kaj se zgodi, ko gremo ven?

Ko stopimo v park ali gozd, se v našem telesu sproži veriga pozitivnih sprememb. Ena najpomembnejših je znižanje ravni kortizola, znanega kot hormon stresa. Študije, kot je tista, objavljena v reviji Frontiers in Psychology, kažejo, da lahko že 20 do 30 minut bivanja v naravi raven kortizola zmanjša za približno 15 odstotkov. V tem času se aktivira parasimpatični živčni sistem, odgovoren za počitek in sprostitev, kar vodi do upočasnitve srčnega utripa in znižanja krvnega tlaka.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Nevroznanstveniki ta pojav pojasnjujejo tudi s tako imenovano teorijo obnove pozornosti. Po njej urbano okolje nenehno izčrpava našo usmerjeno pozornost, medtem ko narava ponuja blago navdušenje: oblake, listje v vetru, žuborenje vode, petje ptic in podobno, kar možganom omogoča počitek in obnovo kognitivnih virov. Ena od raziskav je celo pokazala, da 90-minutni sprehod v naravi občutno zmanjša aktivnost v subgenualnem prefrontalnem korteksu, delu možganov, povezanem z negativnimi ponavljajočimi se mislimi, ki pogosto sprožajo depresijo in anksioznost.

FOTO: Natalia Deriabina/Gettyimages
FOTO: Natalia Deriabina/Gettyimages

Koliko je dovolj?

Dolgo se je zastavljalo vprašanje, ali obstaja minimalna količina časa, ki jo moramo preživeti na prostem, da občutimo pozitivne učinke. Obsežna študija, objavljena v reviji Scientific Reports, ki je zajela skoraj 20.000 ljudi, je ponudila prvi konkretni odgovor: prag za občutno izboljšanje splošnega zdravja in dobrega počutja je 120 minut na teden. Dobra novica je, da teh dveh ur ni treba preživeti naenkrat. Učinek je enak, ne glede na to, ali gre za en daljši sprehod ob koncu tedna ali več krajših, 20-minutnih izhodov med tednom.

 FOTO: Gettyimages
 FOTO: Gettyimages

Ni vsako zelenje enako, a vsako pomaga

Čeprav strokovnjaki pravijo, da sta, z vidika psihološke obnove, gorsko in morsko okolje zadetek v polno, to ne pomeni, da mestni parki nimajo učinka. Prav nasprotno: za večino mestnega prebivalstva so prav ti najpomembnejši vir vsakodnevnega stika z naravo. Koristi so vidne tudi brez intenzivne telesne aktivnosti, včasih je dovolj že sedenje na klopi in opazovanje okolice. Podoben učinek ima tudi bivanje ob vodi, ki ustvarja tako imenovano modro stanje uma,  gre za meditativno in pomirjujoče stanje, ki ga spodbujajo zvoki in pogled na valove. Ne glede na to, ali gre za gozd, park ali obalo, je vsaka minuta, preživeta v naravi, naložba v duševno ravnovesje.

ZADNJE NOVICE
16:09
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREKLIC ISKANJA

Nazadnje so jo videli v petek, to je glede 51-letnice z območja Lenarta zdaj sporočila policija

Pogrešana pa ni bila žrtev kaznivega dejanja ali prekrška.
25. 3. 2026 | 16:09
16:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRGOVINA Z DROGAMI

V BiH prijeli Sergeja Hrovata, za katerim je Slovenija izdala Interpolovo tiralico

Danes so v bosanskem Prijedoru prijeli Sergeja Horvata, Slovenca, za katerim je bila razpisana mednarodna Interpolova tiralica, poročajo lokalni bosanski mediji.
25. 3. 2026 | 16:06
16:04
Novice  |  Slovenija
SESTAVA VLADE

Logar in Stevanović ujeta na prijateljski kavi: »Dopuščam možnost o pogovorih, ne želim politične krize«

Prvak Demokratov Anže Logar in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović sta danes »prijateljsko spila kavo«, kot je za STA njuno srečanje pokomentiral slednji. Po njegovi oceni z Logarjem nista ključna igralca za sestavo vlade.
25. 3. 2026 | 16:04
15:38
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STATUS ŽRTVE

Znano, kaj je Kosta K. povedal v sodni dvorani: »Pogosto sem se pretvarjal, da sem bolan«

Sodnica ga je obvestila, da ima status žrtve.
25. 3. 2026 | 15:38
15:32
Novice  |  Slovenija
OPOZORILO PRED ČETRTKOM

Dars z dramatičnim svarilom! Jutri na pot le, če je nujno, najhuje bo na primorki med Vrhniko in Črnim Kalom med 3. in 8. uro

Za jutri je napovedao poslabšanja vremenskih razmer, ko naj bi večji del avtocestnega omrežja zajelo tudi sneženje.
25. 3. 2026 | 15:32
15:15
Novice  |  Svet
ČUDOVITE SO

Zaradi navala vplivnežev med cvetoče češnje najeli varnostnike

Prebivalci bogataške londonske četrti niso veseli pozornosti.
25. 3. 2026 | 15:15

Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Pri naših sosedih vas čaka največje naravno termalno jezero na svetu

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
25. 3. 2026 | 11:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Logo
