DOBRO JE VEDETI

Zehanje ima polno skrivnosti: znanstveniki še danes nimajo dokončnega odgovora, kaj ga sploh sproži

Najbolj razširjena razlaga je, da pomaga uravnavati temperaturo možganov.
Ko vidimo, slišimo ali celo samo pomislimo na zehanje, pogosto začnemo zehati tudi mi. FOTO: Momentimages/Getty Images

Ko vidimo, slišimo ali celo samo pomislimo na zehanje, pogosto začnemo zehati tudi mi. FOTO: Momentimages/Getty Images

Tudi živali zehajo. FOTO: Paul Flessland/500px/Getty Images

Tudi živali zehajo. FOTO: Paul Flessland/500px/Getty Images

Gre za naraven telesni odziv. FOTO: Westend61/Getty Images

Gre za naraven telesni odziv. FOTO: Westend61/Getty Images

Ko vidimo, slišimo ali celo samo pomislimo na zehanje, pogosto začnemo zehati tudi mi. FOTO: Momentimages/Getty Images
Tudi živali zehajo. FOTO: Paul Flessland/500px/Getty Images
Gre za naraven telesni odziv. FOTO: Westend61/Getty Images
A. J.
 29. 4. 2026 | 17:41
Ko zehamo, globoko vdihnemo, kar poveča pretok zraka in krvi ter lahko rahlo ohladi možgane. To naj bi izboljšalo budnost in zbranost, zato se zehanje pogosto pojavi, ko smo utrujeni ali prehajamo iz enega stanja v drugo, kot na primer ob prebujanju ali tik pred spanjem. Pogosto se pojavi skupaj s pandikulacijo, torej značilnim raztegom telesa, ki spremlja prehod med spanjem in budnostjo ter pomaga pripraviti mišice in telo na dejavnost.

Tudi zdravniki zehanje najpogosteje povezujejo prav z utrujenostjo, zaspanostjo, dolgočasjem, prebujanjem in včasih tudi s stresom, saj ne gre za povsem preprost refleks, temveč za preplet mehanskih, bioloških, nevroloških in vedenjskih dejavnikov. Dolgo je veljalo tudi prepričanje, da zehanje pomeni pomanjkanje kisika, vendar sodobne raziskave tega niso potrdile. Raven kisika v krvi se zaradi zehanja ne spremeni bistveno, zato ta razlaga danes velja za zastarelo.

Gre za naraven telesni odziv. FOTO: Westend61/Getty Images
Gre za naraven telesni odziv. FOTO: Westend61/Getty Images

Pomaga uravnavati temperaturo možganov in povečuje budnost.

Nalezljivo zehanje

Še bolj zanimiv je pojav nalezljivega zehanja. Ko vidimo, slišimo ali celo samo pomislimo na zehanje, se pogosto zgodi, da začnemo zehati tudi sami. To ni naključje. Znanstvenike ta pojav zanima zato, ker kaže, da zehanje ni povezano le s posameznikom, temveč tudi s tem, kako možgani zaznavajo druge ljudi in njihovo vedenje. Pogosteje se pojavi med ljudmi, ki so si čustveno bližje, na primer med družinskimi člani, prijatelji ali partnerji.

Zanimivo je, da otroci začnejo nevede posnemati zehanje šele po nekaj letih starosti, ko se razvijajo njihove socialne in čustvene sposobnosti. Raziskovalci zato domnevajo, da se ta oblika zehanja razvija skupaj s sposobnostjo socialnega zaznavanja in usmerjanja pozornosti na druge. Hkrati pa se med posamezniki zelo razlikuje: nekateri nalezljivo zehanje posnemajo skoraj takoj, drugi pa bistveno redkeje.

Tudi živali zehajo. FOTO: Paul Flessland/500px/Getty Images
Tudi živali zehajo. FOTO: Paul Flessland/500px/Getty Images

Zehanje sproži zapleten mehanizem v telesu. Aktivirajo se določeni možganski predeli, sproščajo se živčni prenašalci, kot je dopamin, hkrati pa sodelujejo hormoni, ki vplivajo na budnost in razpoloženje. Prav zato zehanje pogosto spremljajo občutki olajšanja ali večje budnosti. Samo dejanje vključuje usklajeno delovanje prepone, medrebrnih mišic, čeljusti, grla in obraznih mišic, zato ne gre zgolj za velik vdih, ampak za precej kompleksen telesni odziv.

Dolgo je veljalo prepričanje, da zehanje pomeni pomanjkanje kisika.

Tudi živali

Pojav ni omejen le na ljudi. Zehajo številne živali, od psov do primatov, kar kaže, da ima vedenje globoke evolucijske korenine. Pri nekaterih vrstah naj bi zehanje celo pomagalo usklajevati skupinsko vedenje, na primer počitek ali aktivnost. Prav zato se v znanosti vse pogosteje pojavlja razlaga, da je zehanje lahko tudi nekakšen socialni signal.

Novejše razlage poudarjajo, da gre pri nalezljivem zehanju za kombinacijo treh dejavnikov: avtomatskega posnemanja, pozornosti in socialnega usklajevanja skupine. Z drugimi besedami: ko nekdo ob nas zazeha, naši možgani tega ne zaznajo le kot gib, ampak kot signal, ki ga lahko nezavedno posnemamo. Kljub vsem raziskavam in dognanjem pa strokovnjaki poudarjajo, da soglasja o glavni funkciji zehanja še vedno ni.

Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
