  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STARODAVNA ZNANJA

Zeliščarstvo ni za dobiček, ampak za dobro človeka

Bela krajina znova gostila delavnice, oglede, tržnico in kulturne nastope. Izmenjevali so semena, ocenjevali marmelade in zbirali dobrodelna sredstva.
Liofilizirane gobe je predstavilo Belokranjsko gobarsko društvo. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić

Liofilizirane gobe je predstavilo Belokranjsko gobarsko društvo. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić

Ljuba Štefanič, zeliščarka iz Kočevja

Ljuba Štefanič, zeliščarka iz Kočevja

Podmladek Društva podeželskih žena Griblje

Podmladek Društva podeželskih žena Griblje

Oranžno med zelenimi: Šola zdravja je z nasveti popestrila dogodek.

Oranžno med zelenimi: Šola zdravja je z nasveti popestrila dogodek.

Izmenjava dreves in semen

Izmenjava dreves in semen

Liofilizirane gobe je predstavilo Belokranjsko gobarsko društvo. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić
Ljuba Štefanič, zeliščarka iz Kočevja
Podmladek Društva podeželskih žena Griblje
Oranžno med zelenimi: Šola zdravja je z nasveti popestrila dogodek.
Izmenjava dreves in semen
Milan Glavonjić
 5. 10. 2026 | 08:20
4:25
A+A-

Že desete dneve zeliščarstva v Beli krajini v organizaciji Ljudske univerze Črnomelj in ob podpori društev in posameznikov sta tudi letos zaznamovala povezovanje lokalnih ponudnikov ter ozaveščanje o zeliščarstvu, čebelarstvu, gobarstvu in sploh samooskrbi. Delavnice so pripravili v Semiču, Dragomlji vasi in na OŠ Milke Šobar - Nataše v Črnomlju, na ljudski univerzi pa za šolarje in predšolske otroke. Osrednji dogodek se je odvil na Gričku: več kot 200 zbranim je omogočil ogled tržnice z 20 ponudniki, izmenjavo semen, kulturne nastope in razglasitev rezultatov ocenjevanja domačih marmelad. Med 45 vzorci so prevladovali okusi jagodičja, češnje in slive ter nekaj prav posebnih marmelad z dodatkom zelišč, tričlanska strokovna komisija iz Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana pa je podelila 7 zlatih, 18 srebrnih in 5 bronastih priznanj. Pet vzorcev so zaradi neustreznosti oziroma plesni v izdelku izločili iz ocenjevanja.

20 ponudnikov se je zbralo.

Podmladek Društva podeželskih žena Griblje
Podmladek Društva podeželskih žena Griblje

Novost: džin

Na dobrodelnem glasbenem večeru z džinom, kar je novost, so zbirali sredstva za senzorično sobo v Varstveno-delovnem centru Črnomelj. »Prireditev je iz skromnih začetkov zrasla v tridnevni dogodek, ki ni bil namenjen zgolj prodaji. Lahko bi rekla, da poslanstvo presega ponudbo na stojnicah. Ozavešča namreč o pomenu samooskrbe, hkrati povezuje ljudi, ki ohranjajo domače sorte, znanje o rastlinah, gobah, čebelah, sadju in pridelavi hrane, k temu pa spodbuja tudi mlajše generacije,« je poudarila mag. Irena Bohte, svetovalka na Ljudski univerzi Črnomelj.

Oranžno med zelenimi: Šola zdravja je z nasveti popestrila dogodek.
Oranžno med zelenimi: Šola zdravja je z nasveti popestrila dogodek.

Pozornost je pritegnila Knjižnica Črnomelj s knjižnico semen. Deluje po podobnem načelu kot običajna knjižnica: seme si izposodiš, ga vzgojiš in nato del pridelanega vrneš. Zanimivost letošnje ponudbe so bile liofilizirane gobe, ki jih je predstavilo Belokranjsko gobarsko društvo. Gobe sprva zamrznejo, nato pa jih s postopkom liofilizacije posušijo. Tako ohranijo videz, kakršnega imajo v naravi, hkrati pa so brez vlage in zato zelo obstojne. Kot je dejala dr. Iva Konda, predsednica Belokranjskega gobarskega društva, je treba pri gobah dobro poznati vrsto in užitnost. Z znanjem in izdelki se je predstavila Ljuba Štefanič iz društva Herbs iz Kočevja z 20 člani, ki se z ekološkim zeliščarstvom – njeni pridelki so čaji, tinkture, mazila, različne soli – ukvarja že vrsto let. Poudarila je, da kakovost zelišč ni odvisna samo od območja, koder rastejo, temveč predvsem od znanja nabiralca, pravilnega nabiranja in spoštovanja pravil zeliščarstva. »Ne gre samo za dobiček, ampak za dobro človeka, ki mu ponujaš čaje in druge izdelke,« je še dejala.

Gribeljska čebula, žbula, je ena od belokranjskih posebnosti.

Belokranjska posebnost

Čeprav so med zeliščarji prvič, so okrepitve v Društvu podeželskih žena Griblje (Ana Marija Bačar, Lučka Piškurič in Tanja Husič) preprosto navdušile. »Rade bi povedale, da nas je v članstvo privabila želja po čim več druženja, povezovanja in skupnega ustvarjanja. Ja, pri tem smo imele izdatno podporo najdražjih, ki smo jih dobile po letošnji Pasuljadi!« Njihova stojnica je bila malone oblegana. Z razlogom: pripravile so vrsto jedi iz njihove znamenite gribeljske čebule, krajevno žbule, ki je podolgovata in velja za eno od belokranjskih posebnosti: čebulni namaz, čebulne grisine, mafine, pogačice, sladoled in druge dobrote, posebnost pa je bil čebulni zavitek.

Letošnja sezona je bila zahtevna tudi za čebelarje. Dušan Milinković, čebelar iz Otovca, tudi predsednik črnomaljskega čebelarskega društva, je povedal, da je suša močno vplivala na razmere v naravi, zato brez pomoči čebelarjev čebele marsikje ne bi imele dovolj hrane. Kljub temu je bila sezona po njegovem mnenju za Belo krajino razmeroma dobra. Opravili so dve zadovoljivi točenji, kar je za tamkajšnje razmere skoraj nadpovprečen rezultat. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

hranaČrnomeljBela krajinakulinarikatržnicazeliščasemenagobečebelarstvozeliščarstvosamooskrba
ZADNJE NOVICE
11:45
Novice  |  Svet
DRAMA NA LETU FLYDUBAI

Kopilot mesece načrtoval teroristični napad: prvotni načrt v zadnjem trenutku odpovedal, grozi mu smrtna kazen (VIDEO)

Preiskovalci razkrivajo vse več podrobnosti o načrtu, ki naj bi nastajal več mesecev.
5. 10. 2026 | 11:45
11:15
Premium
Novice  |  Slovenija
JESENSKO DRUŽENJE

280 vrst gob na ogled: ali veste, koliko jih raste pri nas? (FOTO)

Jurčki, lisičke in marele so vrh gobarskega bogastva, ki ga premore Slovenija. Mitja Novak pravi, da povprečen Slovenec pozna okoli 60 ali 70 vrst.
Drago Perko5. 10. 2026 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

Prevrnil se je traktor z 19 ljudmi, večinoma otroci, trije v kritičnem stanju (VIDEO)

Zaradi prevelike hitrosti je voznik izgubil nadzor nad traktorjem.
5. 10. 2026 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O ZDRAVJU PROSTATE

Ta prehrana upočasni napredovanje raka prostate

Znanstvenike je zanimalo, ali lahko povečanje vnosa živil, bogatih s fitokemikalijami, kot so listnata zelenjava in jagodičevje, skupaj s koristnimi bakterijami iz skupine laktobacilov, vpliva na napredovanje raka prostate.
Miroslav Cvjetičanin5. 10. 2026 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE

Janković tudi uradno dobil še enega tekmeca: vplivnež Repić zbral dovolj podpisov, program bo sestavil na podlagi ankete (VIDEO)

Spletni vplivnež je priznal, da je bilo zbiranje podpisov težka naloga.
5. 10. 2026 | 10:45
10:39
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Hiša iz slame in požar? Odgovor strokovnjakov marsikoga preseneti

So hiše iz slame res občutljive na ogenj, vlago in miši? Strokovnjaka pojasnjujeta, kateri strahovi so upravičeni in kateri so le miti.
5. 10. 2026 | 10:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Kakšen nakit bo v modi to jesen?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Slovensko podjetje gradi nov center

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Čakanje na boljše čase vas lahko drago stane

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Zakaj vedno več ljudi išče ta pripomoček?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

V sredo bo znano več o tem, kaj se dogaja z evrom

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Avtomobilska zavarovanja vključena v novo akcijo

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki