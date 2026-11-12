Želja po seksu z bivšim ne pomeni, da si ga želimo nazaj

Razmerja je konec, čustva so se ohladila, skupne prihodnosti si ne predstavljamo več. Zakaj se potem še vedno spominjamo seksa z nekdanjim partnerjem in si ga včasih celo želimo?

Telo ima spomin

Lahko smo povsem prepričani, da se z nekdanjim partnerjem nikoli več ne bi zapletli v razmerje, pa nas spomin na njegove dotike še vedno vzburja. Spolna privlačnost namreč ni nujno povezana z ljubeznijo. Možgani si zapomnijo prijetne izkušnje in občutke, ki smo jih doživljali ob določeni osebi. Včasih zadostuje že znan vonj, pesem ali naključno srečanje, da se spet prebudi poželenje, čeprav smo čustveno že zdavnaj odšli drugam. Zanimivo je, da lahko nekdanji partner postane spolno privlačnejši prav zato, ker z njim ne živimo več. Vsakodnevne obveznosti, zamere in prepiri so izginili, ostala pa je privlačnost.

Počutimo se mlajše

Pri tem ima pomembno vlogo nostalgija. Ko se spominjamo nekdanjega ljubimca, pogosto prikličemo najbolj vroče trenutke, precej manj pa razloge za razhod. Toda psihologi opozarjajo še na zanimivejši pojav: včasih ne pogrešamo toliko nekdanjega partnerja kot različico sebe, kakršni smo bili ob njem. Morda smo se takrat počutili mlajše, drznejše, bolj sproščene ali neustavljivo privlačne. Spomin na seks tako postane tudi spomin na lastno poželenje in samozavest.

Brez ljubezni?

Želja po seksu z bivšim še ne pomeni, da si ga želimo nazaj. Morda pogrešamo zgolj telesno bližino, določeno vrsto dotikov ali občutek, da nas nekdo pozna do zadnje podrobnosti. Toda ponovno srečanje v postelji lahko hitro zaplete stvari, zlasti če eden od partnerjev v njem vidi le prijetno avanturo, drugi pa upa na novo priložnost za ljubezen. Preden bivšemu ob dveh zjutraj pošljemo sporočilo, se je zato smiselno vprašati, kaj pravzaprav pogrešamo. Njega, seks z njim ali človeka, kakršni smo bili nekoč?