Želodec hitro opozori, če mu kaj ne ustreza

Želodec je prilagojen precej zahtevni nalogi. Hrano sprejme, jo premeša z zelo kislim želodčnim sokom in postopoma spusti naprej v prebavila. Pri zdravem človeku ta proces večinoma poteka brez posebnega občutka, lahko pa se po preobilnem obroku pojavijo teža in polnost, napihnjenost, spahovanje ali slabost, po določeni hrani tudi zgaga. Če neprijetnosti hitro minejo, običajno niso razlog za skrb. Če se vračajo ali trajajo dlje, je treba pomisliti tudi na njihov vzrok.
Občasna zgaga, napihnjenost ali občutek polnega želodca še niso bolezen. Če pa se težave vračajo, trajajo dlje ali postajajo izrazitejše, je treba poiskati njihov vzrok. Med pogostejšimi boleznimi so refluksna bolezen, gastritis oziroma vnetje želodčne sluznice ter želodčna in dvanajstnična razjeda. Pri gastritisu je Helicobacter pylori najpogostejši vzrok, pri peptičnih razjedah pa je skupaj z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili eden od dveh glavnih vzrokov. Na želodec lahko vplivajo tudi druga zdravila, zlasti nekatera protibolečinska in protivnetna, ki ob pogosti uporabi povečajo tveganje za poškodbe sluznice, razjede in krvavitve.
Za zdrav želodec največ naredimo z raznoliko prehrano, rednim ritmom obrokov, zmernostjo, gibanjem in premišljeno uporabo zdravil, kadar jih pač potrebujemo.
Takšnih težav ni vedno mogoče odpraviti samo s spremembo prehrane, temveč je treba zdraviti tudi vzrok. Pri okužbi s Helicobacter pylori je potrebno zdravljenje z zdravili, pri razjedi, povezani z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, pa lahko zdravnik prilagodi zdravljenje in po potrebi predpiše tudi zdravilo za zaščito želodca. Tudi nekateri znaki, ki se sprva morda ne zdijo neposredno povezani z želodcem, zahtevajo pozornost. Zdravniški pregled je potreben ob nepojasnjenem hujšanju, vztrajnem bruhanju, težavah pri požiranju, krvi v bruhanju ali črnem blatu ter ob znakih slabokrvnosti oziroma krvavitve. Tudi nova, vztrajna ali vse hujša bolečina zahteva pregled.