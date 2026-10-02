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NEPRIJETNOST ALI TEŽAVA?

Želodec hitro opozori, če mu kaj ne ustreza

Kako skrbimo za zdrav želodec, katere navade mu škodijo in kdaj težave niso več samo prehodne.
Glede trdovratnih težav se posvetujemo z zdravnikom. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images

Glede trdovratnih težav se posvetujemo z zdravnikom. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images

Med pogostejšimi boleznimi so refluks, gastritis ter želodčna in dvanajstnična razjeda. FOTO: Nerthuz/Getty Images

Med pogostejšimi boleznimi so refluks, gastritis ter želodčna in dvanajstnična razjeda. FOTO: Nerthuz/Getty Images

Ob lahki hrani želodec deluje kot namazan. FOTO: Nensuria/Getty Images

Ob lahki hrani želodec deluje kot namazan. FOTO: Nensuria/Getty Images

S prenajedanjem si lahko nakopljemo bolečine in slabost. FOTO: Jackf/Getty Images

S prenajedanjem si lahko nakopljemo bolečine in slabost. FOTO: Jackf/Getty Images

Glede trdovratnih težav se posvetujemo z zdravnikom. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images
Med pogostejšimi boleznimi so refluks, gastritis ter želodčna in dvanajstnična razjeda. FOTO: Nerthuz/Getty Images
Ob lahki hrani želodec deluje kot namazan. FOTO: Nensuria/Getty Images
S prenajedanjem si lahko nakopljemo bolečine in slabost. FOTO: Jackf/Getty Images
Alenka Kociper
 2. 10. 2026 | 13:50
3:47
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Želodec je prilagojen precej zahtevni nalogi. Hrano sprejme, jo premeša z zelo kislim želodčnim sokom in postopoma spusti naprej v prebavila. Pri zdravem človeku ta proces večinoma poteka brez posebnega občutka, lahko pa se po preobilnem obroku pojavijo teža in polnost, napihnjenost, spahovanje ali slabost, po določeni hrani tudi zgaga. Če neprijetnosti hitro minejo, običajno niso razlog za skrb. Če se vračajo ali trajajo dlje, je treba pomisliti tudi na njihov vzrok.

Rad ima red za mizo

S prenajedanjem si lahko nakopljemo bolečine in slabost. FOTO: Jackf/Getty Images
S prenajedanjem si lahko nakopljemo bolečine in slabost. FOTO: Jackf/Getty Images
Pri skrbi za želodec pogosto iščemo posamezna živila, ki naj bi mu koristila ali škodila, vendar je pomembnejši celoten način prehranjevanja. Redni in zmerni obroki so za večino ljudi prijaznejši kot dolgi presledki brez hrane, ki jim sledi zelo obilno prehranjevanje. Zato je dobro jesti približno ob podobnih urah, kolikor dopušča naš vsakdan, in obroku nameniti dovolj časa. Počasno uživanje jedi in temeljito žvečenje pomagata, da se po jedi ne počutimo preobremenjene. Prehrana naj bo raznolika in čim manj predelana, z dovolj vlakninami; tisti z občutljivo prebavo naj njihov vnos povečujejo postopoma. Mastni in obilni obroki, alkohol, pri nekaterih tudi pekoča ali kisla hrana ter več kave lahko sprožijo neprijetnosti, vendar se ljudje nanje odzivamo različno. Če opazimo, da nam določena hrana ne ustreza, jo preprosto omejimo. Pogosta nadloga je zgaga, pekoč občutek za prsnico, ki se lahko širi proti grlu in nastane zaradi vračanja želodčne vsebine v požiralnik. Če nas pesti pogosto, pazimo, da obroki ne bodo preobilni, posebno ne pozno zvečer, po jedi pa ni dobro takoj leči. Želodcu ne koristi niti kajenje, medtem ko redno gibanje sodi med navade, ki podpirajo splošno zdravje. Tudi stres lahko vpliva na prebavne težave, seveda pa ponavljajočih se simptomov ne gre samodejno pripisati napetosti.

Ko težava ni več samo neprijetnost

Občasna zgaga, napihnjenost ali občutek polnega želodca še niso bolezen. Če pa se težave vračajo, trajajo dlje ali postajajo izrazitejše, je treba poiskati njihov vzrok. Med pogostejšimi boleznimi so refluksna bolezen, gastritis oziroma vnetje želodčne sluznice ter želodčna in dvanajstnična razjeda. Pri gastritisu je Helicobacter pylori najpogostejši vzrok, pri peptičnih razjedah pa je skupaj z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili eden od dveh glavnih vzrokov. Na želodec lahko vplivajo tudi druga zdravila, zlasti nekatera protibolečinska in protivnetna, ki ob pogosti uporabi povečajo tveganje za poškodbe sluznice, razjede in krvavitve.

Za zdrav želodec največ naredimo z raznoliko prehrano, rednim ritmom obrokov, zmernostjo, gibanjem in premišljeno uporabo zdravil, kadar jih pač potrebujemo.

Takšnih težav ni vedno mogoče odpraviti samo s spremembo prehrane, temveč je treba zdraviti tudi vzrok. Pri okužbi s Helicobacter pylori je potrebno zdravljenje z zdravili, pri razjedi, povezani z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, pa lahko zdravnik prilagodi zdravljenje in po potrebi predpiše tudi zdravilo za zaščito želodca. Tudi nekateri znaki, ki se sprva morda ne zdijo neposredno povezani z želodcem, zahtevajo pozornost. Zdravniški pregled je potreben ob nepojasnjenem hujšanju, vztrajnem bruhanju, težavah pri požiranju, krvi v bruhanju ali črnem blatu ter ob znakih slabokrvnosti oziroma krvavitve. Tudi nova, vztrajna ali vse hujša bolečina zahteva pregled.

Ob lahki hrani želodec deluje kot namazan. FOTO: Nensuria/Getty Images
Ob lahki hrani želodec deluje kot namazan. FOTO: Nensuria/Getty Images

Med pogostejšimi boleznimi so refluks, gastritis ter želodčna in dvanajstnična razjeda. FOTO: Nerthuz/Getty Images
Med pogostejšimi boleznimi so refluks, gastritis ter želodčna in dvanajstnična razjeda. FOTO: Nerthuz/Getty Images

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