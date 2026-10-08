Ženska ejakulacija se lahko zgodi povsem ločeno od vrhunca: skvirtanje ni orgazem

Skvirtanje ali žensko ejakulacijo si pogosto predstavljamo kot nekakšno spektakularnejšo različico ženskega orgazma, vendar gre v resnici za dve različni stvari, ki se lahko zgodita hkrati ali pa posebej.

Ženska torej lahko skvirta, ne da bi pri tem doživela orgazem. Orgazem praviloma večkrat doseže z draženjem klitorisa, skvirtanje pa je pogosteje povezano z intenzivnejšo stimulacijo sprednje stene nožnice oziroma območja, ki mu pravimo točka G. Pred njim ženske pogosto opisujejo močan pritisk in občutek, podoben potrebi po uriniranju, nato pa se skozi sečnico izloči tekočina. Pri nekaterih se izliv zgodi sočasno z orgazmom in je zelo prijeten, pri drugih posebej, nekatere pa ob tem sploh ne občutijo posebnega užitka.

Skvirtanje zato ni močnejši orgazem in tudi ne dokaz, da je bil seks boljši. Zanimivo pa je nedavna raziskava pokazala, da ga nekateri moški razumejo prav tako – kot dokaz, da so partnerico izjemno zadovoljili – in si zanj radi pripišejo zasluge, tudi kadar ženska ob tem sploh ni doživela vrhunca.