Ženska zgoraj, žlička ali po pasje? Še vedno kraljuje tale položaj

Čeprav se zdi, da sodobna spolnost nenehno išče novosti, raziskave kažejo, da ljudje tudi danes najpogosteje posegajo po preverjenih klasikah in da večina parov redno uporablja le nekaj položajev. Najbolj priljubljeni niso nujno najbolj drzni ali zahtevni, temveč tisti, pri katerih se partnerja počutita sproščeno in povezano, prav zato klasike ostajajo na vrhu lestvic priljubljenosti.

Po različnih anketah je misijonarski položaj še vedno najpogostejša izbira. Partnerja si lahko gledata v oči, se poljubljata in ohranjata tesen telesni stik, ki ga številni povezujejo z večjo intimnostjo. Misijonarski položaj je nekoliko bolj priljubljen pri ženskah kot pri moških, saj je ženskam pomembnejša možnost očesnega stika in nežnosti med odnosom.

Položaj, pri katerem je ženska zgoraj, se redno uvršča med najbolj priljubljene pri obeh. Ženske pogosto poudarjajo, da jim omogoča več nadzora nad ritmom in intenzivnostjo, kar jim pomaga do vrhunca, moškim pa je predvsem všeč vizualni vidik, ko med drugim uživajo še ob pogledu na žensko telo.

Po pasje za moške

Med moškimi se zelo visoko uvršča položaj od zadaj. Velja za enega najbolj priljubljenih zaradi občutka intenzivnosti in drugačne dinamike gibanja, predvsem pa zaradi globoke penetracije.

Položaj na boku, znan kot žlička, je posebno priljubljen med pari v dolgih zvezah, saj omogoča veliko telesnega stika, manj fizičnega napora in občutek bližine ter nežnosti.

V zadnjih letih postajajo vse bolj priljubljeni tudi sedeči položaji, saj omogočajo veliko dotikov, objemov in očesnega stika, nemalokrat pa tudi šepetanja ali nežnega govorjenja. Seksologi jih pogosto priporočajo parom, ki želijo okrepiti občutek povezanosti in se bolje spoznati med rjuhami.