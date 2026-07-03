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DUŠEVNO ZDRAVJE

Ženske pogosteje v depresijo, moški v tvegana vedenja

Čeprav duševne motnje prizadenejo oba spola, se pri moških in ženskah kažejo zelo različno.
Nujno je, da se o morebitnih stiskah pogovarjamo nenehno. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Nujno je, da se o morebitnih stiskah pogovarjamo nenehno. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Moški se pogosteje zatekajo v alkoholizem. FOTO: Photoalto/frederic Cirou/Getty Images/photoalto

Moški se pogosteje zatekajo v alkoholizem. FOTO: Photoalto/frederic Cirou/Getty Images/photoalto

Ženske so izpostavljene več dejavnikom tveganja. FOTO: Westend61/Getty Images/westend61

Ženske so izpostavljene več dejavnikom tveganja. FOTO: Westend61/Getty Images/westend61

Nujno je, da se o morebitnih stiskah pogovarjamo nenehno. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
Moški se pogosteje zatekajo v alkoholizem. FOTO: Photoalto/frederic Cirou/Getty Images/photoalto
Ženske so izpostavljene več dejavnikom tveganja. FOTO: Westend61/Getty Images/westend61
A. J.
 3. 7. 2026 | 07:14
4:11
A+A-

Strokovnjaki opozarjajo, da ne gre le za vprašanje pogostosti, temveč tudi za način izražanja simptomov, iskanja pomoči in dolgoročnih posledic za zdravje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in analiz Global Burden of Disease imajo ženske približno dvakrat pogosteje diagnosticirano depresijo kot moški, medtem ko so pri anksioznih motnjah razlike še bolj izrazite. Raziskave zadnjih let kažejo, da k temu prispevajo kombinacija hormonskih dejavnikov, življenjskih obremenitev, družbenih vlog ter večja nagnjenost k ponotranjenju stresa. Pri ženskah se psihična stiska pogosteje izraža kot žalost, tesnoba, občutek krivde ali izčrpanost, kar vodi tudi v pogostejše iskanje strokovne pomoči in posledično več diagnosticiranih primerov.

Ženske so izpostavljene več dejavnikom tveganja. FOTO: Westend61/Getty Images/westend61
Ženske so izpostavljene več dejavnikom tveganja. FOTO: Westend61/Getty Images/westend61
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da so ženske v povprečju pogosteje izpostavljene kombinaciji dejavnikov tveganja, kot so dolgotrajna skrb za družino, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter večja obremenjenost z neplačanim delom v gospodinjstvu. NIJZ v svojih analizah poudarja tudi pomen poporodnega obdobja, ko se lahko pojavijo poporodna otožnost ali resnejše depresije, ki prizadenejo pomemben delež mater v prvih mesecih po porodu. Po ocenah različnih evropskih raziskav se z depresivnimi simptomi v tem obdobju sooča približno 10–20 odstotkov žensk, pri čemer je zgodnje prepoznavanje ključnega pomena. Pri moških so duševne težave pogosto manj vidne, a statistično bolj tvegane v smislu posledic. Mednarodne študije, vključno z metaanalizami v reviji The Lancet Psychiatry, kažejo, da moški bistveno redkeje poiščejo strokovno pomoč pri psihičnih težavah, kar povečuje tveganje za kronične oblike motenj, zlorabo alkohola in drugih substanc ter samomor. Statistike številnih držav kažejo, da je stopnja samomora pri moških od 3- do 4-krat višja kot pri ženskah, kar strokovnjaki povezujejo prav z zamujenim zgodnjim ukrepanjem.

NIJZ pri moških poudarja problem poznega prepoznavanja duševnih stisk. Te se pogosto ne kažejo kot klasična depresija, temveč kot razdražljivost, impulzivnost, jeza, umik iz družbe ali povečano tvegano vedenje. Zaradi družbenih norm, ki še vedno pogosto poudarjajo moč in zadržanost, moški pogosteje težje izrazijo čustveno stisko in jo tudi težje prepoznajo kot zdravstveni problem. Tako se pomoč poišče šele v napredovali fazi težav.

Pri moških so duševne težave pogosto manj vidne, a statistično bolj tvegane.

Ženske po drugi strani pogosteje razvijejo t. i. internalizirane motnje, kot so depresija, anksioznost in motnje hranjenja. Raziskave zadnjih let kažejo tudi, da so ženske bolj obremenjene z večopravilnostjo in stalnim usklajevanjem različnih življenjskih vlog, kar lahko vodi v kronični stres in izgorelost. WHO opozarja, da je izgorelost v porastu predvsem pri delovno aktivnih ženskah srednjih let. Pandemija covida-19 je te razlike še dodatno izpostavila. Študije, objavljene v letih po njej, kažejo porast anksioznosti in depresije pri obeh spolih, vendar z izrazitejšim porastom pri ženskah. Pri moških so se povečali predvsem dejavniki tveganja, kot so socialna izolacija, zloraba alkohola in zmanjšan stik z zdravstvenimi službami.

NIJZ poudarja, da duševno zdravje ni enako pri vseh in da so zgodnje intervencije ključne. Med najpomembnejšimi zaščitnimi dejavniki navajajo socialno podporo, redno telesno aktivnost, kakovosten spanec ter pravočasno iskanje strokovne pomoči. Posebej poudarjajo pomen destigmatizacije duševnih motenj, saj strah pred oznako psihične bolezni pogosto preprečuje, da bi ljudje pravočasno ukrepali. Pomemben del preventive je ozaveščanje, da duševne motnje niso znak šibkosti, temveč zdravstveno stanje, ki ga je mogoče uspešno zdraviti. Strokovnjaki opozarjajo, da je ključni izziv prihodnosti prav zmanjševanje razlik med spoloma v dostopu do pomoči ter boljše prepoznavanje simptomov pri obeh skupinah.

Moški se pogosteje zatekajo v alkoholizem. FOTO: Photoalto/frederic Cirou/Getty Images/photoalto
Moški se pogosteje zatekajo v alkoholizem. FOTO: Photoalto/frederic Cirou/Getty Images/photoalto

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