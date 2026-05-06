  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MENOPAVZA

To je ženski organ, ki se najhitreje stara

Menopavza v ženskem telesu povzroča veliko sprememb, vendar so njeni učinki na reproduktivni sistem kot celoto še vedno slabo razumljeni.
FOTO: Maria Levkina/Gettyimages

FOTO: Maria Levkina/Gettyimages

FOTO: Ivan-balvan/Gettyimages

FOTO: Ivan-balvan/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Staras/Gettyimages

FOTO: Staras/Gettyimages

FOTO: Maria Levkina/Gettyimages
FOTO: Ivan-balvan/Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Staras/Gettyimages
M. Fl.
 6. 5. 2026 | 15:00
2:42
A+A-

Povečanje telesne teže, vročinski oblivi v kateremkoli delu dneva, nočno potenje ter čustvena nihanja so v obdobju menopavze najbolj znane spremembe. Med in po tem obdobju se poveča še tveganje za srčno-žilne, presnovne, nevrodegenerativne in kostne bolezni. Vse več raziskav preučuje, kaj se dogaja po koncu plodnega obdobja žensk, vendar do zdaj ni bilo jasno, kako hormonske spremembe vplivajo na celoten reproduktivni sistem. Raziskovalci iz superračunalniškega centra Barcelona (Barcelona Supercomputing Center) so zato z uporabo umetne inteligence razvili prvi obsežen atlas staranja ženskega reproduktivnega sistema.

FOTO: Ivan-balvan/Gettyimages
FOTO: Ivan-balvan/Gettyimages

Staranje ni enako pri vseh organih

1112 slik tkiv iz 659 vzorcev, ki so zajemali 304 ženske, stare med 20 in 70 let, so združili s podatki o spreminjanju tisočev genov. Tako so lahko rekonstruirali, kako se sedem ključnih reproduktivnih organov; maternica, jajčniki, nožnica, maternični vrat, dojke in jajcevodi stara skozi čas. Z uporabo superračunalnika MareNostrum 5 in metod globokega učenja so analizirali spremembe v tkivih ter molekularne procese, do katerih prihaja z leti. Rezultat je podrobna karta staranja reproduktivnega sistema.

FOTO: Staras/Gettyimages
FOTO: Staras/Gettyimages

Presenetljivo odkritje je, da se vsi organi ne starajo enako hitro ali na enak način. Jajčniki in nožnica kažejo postopno staranje, ki se začne že pred uradnim začetkom menopavze. Nasprotno pa maternica kaže bolj nenadne spremembe v času menopavze. Poleg tega celo znotraj istega organa različna tkiva ne starajo enako:  v maternici se denimo sluznica in mišična plast spreminjata različno hitro. Raziskovalci poudarjajo, da menopavza ni le konec delovanja jajčnikov, temveč prelomnica, ki preoblikuje celoten reproduktivni sistem.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Nove možnosti za medicino

Raziskava je pokazala tudi molekularne signale, povezane s staranjem reproduktivnega sistema, ki jih je mogoče zaznati v krvi več kot 21.000 žensk. To napoveduje možnost neinvazivnega spremljanja zdravja organov brez biopsij. Takšni biomarkerji bi lahko pomagali napovedati tveganja, povezana z menopavzo, kot so težave z medeničnim dnom. Strokovnjaki menijo, da to odpira pot bolj prilagojeni medicini, kjer bodo zdravljenja prilagojena posameznim ženskam in tkivom, ki kažejo največ sprememb, povzema Miss Zdrava.

Več iz teme

menopavzastaranjereproduktivni organiraziskava
ZADNJE NOVICE
15:45
Bulvar  |  Domači trači
TOKRAT NI ŠOKIRAL – TEMVEČ GANIL

Damjan Murko pokazal srce in razkril skrivnost ljubezni, ki traja skoraj dve desetletji (FOTO)

Za bleščicami slave se skriva velika ljubezen.
6. 5. 2026 | 15:45
15:30
Novice  |  Slovenija
ŽE VAJENI

V Cerknem že od zjutraj dolge vrste, vpisuje nova zdravnica: »Zdravnikov je premalo, se pač prilagodimo, ni druge«(FOTO)

V Zdravstveni postaji Cerkno se je danes že zgodaj zjutraj zbrala dolga vrsta ljudi. Ob 15. uri so pričeli vpisovanje k novi zdravnici družinske medicine. Gre za težko pričakovan trenutek po upokojitvi dosedanjega zdravnika, zaradi česar je veliko pacientov ostalo brez izbranega osebnega zdravnika.
6. 5. 2026 | 15:30
15:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
IMAJO VEČ TEORIJ

Zanimiva študija: mestne ptice se bolj bojijo žensk

Znanstveniki so opazili nenavaden pojav pri 37 vrstah.
6. 5. 2026 | 15:15
15:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TIHOTAPLJENJE

Hrvaška policija po smrti štirih migrantov ob meji s Slovenijo išče tihotapca

Žalostna zgodba o človeški brezčutnosti, štirje migranti naj bi se zadušili?
6. 5. 2026 | 15:11
15:04
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Do izplačila škode v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Slovenska agencija za mlade išče prav vas!

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki