Zgovorni nohti: spremembe na njih veliko povedo o vašem zdravju

Včasih jih je mogoče enostavno rešiti že s spremembo prehrane, v drugih primerih lahko opozarjajo na resnejše zdravstveno stanje. Zdravi nohti so gladki in rožnate barve, in če na njih opazite spremembe v teksturi ali barvi, vam lahko ta vodič pomaga najti rešitev ali poiskati zdravniško pomoč.

Plastenje nohtov

Uradno ime za to je onihoschizia, stanje pa običajno povzročajo ponavljajoče se močenje in sušenje nohtov. Včasih so nohti, ki jim odstopajo plasti, znak hipotiroze ali pomanjkanja železa. Rešitev: Nanašajte losjone z alfa-hidroksi kislinami ali lanolinom. Pri pomivanju posode ali opravilih, kjer veliko uporabljate vodo, nosite rokavice.

Mehki ali šibki nohti

Mehki nohti se zlahka zlomijo ali upognejo, še preden počijo. Vzrok je lahko prekomerna izpostavljenost vlagi ali kemikalijam: detergentom, čistilom, lakom ali odstranjevalcem laka. Šibki nohti so včasih povezani tudi s pomanjkanjem vitaminov skupine B, kalcija, železa ali maščobnih kislin. Rešitev: Izogibajte se kemikalijam se poslužujte naravne nege nohtov. Pri hišnih opravilih nosite rokavice. Ne jemljite železovih dodatkov, če ne veste, da vam res primanjkuje tega elementa. Po posvetu z zdravnikom začnite jemati pripravke, ki vsebujejo kalcij in vitamine skupine B.

FOTO: Fotoduets/Gettyimages

Luščenje nohtov

Najverjetnejši vzrok je zunanja poškodba: uporaba nohta kot orodja, premočan pritisk ali odstranjevanje laka. Nohti se lahko luščijo tudi, če jih predolgo namakate v milnici. Da bi ugotovili, ali je vzrok notranji ali zunanji, preverite nohte na nogah. Če se luščijo tudi ti, vzrok izhaja iz telesa, najbrž gre za pomanjkanje železa. Rešitev: Če sumite na to, povečajte vnos živil, bogatih z železom. Če gre za zunanji vzrok, nohte redno vlažite z losjonom. Z zdravnikom se posvetujte, če težave vztrajajo.

Rebrasti nohti

Rebra, ki so na nohtih videti kot horizontalni ali vertikalni valovi. Vertikalni se pogosto pojavijo z leti in večinoma, če jih ne spremljajo druge spremembe, niso razlog za zaskrbljenost. Horizontalne linije, tako imenovane Beauove linije, pa lahko kažejo na bolezen ledvic ali drugo osnovno zdravstveno težavo. Rešitev: Vertikalne grebene lahko nežno zloščite. Pri horizontalnih je nujen posvet z zdravnikom.

Rumeni nohti

Pogosta težava, ki jo običajno povzročita okužba ali uporaba nekvalitetnega laka za nohte. Redkeje opozarja na težave s ščitnico, luskavico ali diabetes. Rešitev: Novi nohti bi morali rasti brez obarvanosti. Za odstranjevanje obarvanosti pomagajo naravni pripravki, kot sta olje čajevca ali serum z vitaminom E. Če se stanje v nekaj tednih ne izboljša, obiščite zdravnika.

FOTO: Baloon111/Gettyimages

Črne črte na nohtih

Najpogosteje so posledica poškodbe nohta, redkeje pa nakazujejo na luskavico, vnetje notranje srčne ovojnice ali nohtni melanom. Rešitev: Če so posledica poškodbe, bodo izginile z rastjo nohta. Če se več tednov ne spremenijo in zlasti, če opazite tudi vnetje kože, nočno potenje ali krvavitev pod nohtom, obiščite zdravnika.

Beli madeži na nohtih

Razpršene bele lise, ki se pogosto pojavijo že v srednji šoli, morda nakazujejo na pomanjkanje cinka. Drugi vzroki: alergijska reakcija, glivična okužba ali poškodba. Rešitev: Nohtom pred novim nanosom laka privoščite počitek. Če se lise ne izboljšajo, obiščite zdravnika.

FOTO: Alina Marasca/Gettyimages

Nohti brez lunice

Odsotnost polmeseca na dnu nohta običajno ne pomeni ničesar, saj je lahko preprosto skrit pod kožo. Če pa se zdi, da je izginil, je to lahko znak pomanjkanja nekaterih hranljivih snovi, depresije ali slabokrvnosti​. Rešitev: Če se lunice nenadoma zmanjšajo ali izginejo, se posvetujte z zdravnikom.