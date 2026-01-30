Zima je za telo stresna: naša obramba je na preizkušnji

Pozimi je naš imunski sistem še posebno na preizkušnji. Nizke temperature, manj sončne svetlobe, več časa, preživetega v zaprtih prostorih, kjer pogosteje pridemo v stik z virusi in bakterijami, povečajo tveganje za okužbe. Zima je za telo stresna: pomanjkanje sončne svetlobe zmanjšuje energijo, imunski sistem deluje močneje, črevesno ravnovesje se zlahka poruši. Zato moramo telesu pomagati in okrepiti naravno obrambo, ki pogosto potrebuje več kot le vitamin C in čaj z limono in medom.

Hladni meseci vabijo k počitku. Več spanca je bistveno orodje za regeneracijo – hormon melatonin se poveča, naše telo se hitreje utrudi in pošlje preprosto sporočilo: upočasni! Med spanjem se telo regenerira in krepi imunski sistem. Odrasli naj bi spali od sedem do devet ur na noč. Kronično pomanjkanje spanja oslabi obrambo telesa in poveča dovzetnost za okužbe. Pomembno je tudi obvladovanje stresa, saj dolgotrajen stres dokazano zmanjšuje odpornost. Meditacija, dihalne vaje ali hobiji lahko bistveno prispevajo k boljšemu ravnovesju. Enako velja za gibanje. Dovolj je polurni sprehod v zmernem tempu. Zima nas uči discipline – majhnih, a vztrajnih korakov, s katerimi poskrbimo za mirnejši um, močnejšo imunost in telo, ki bo vse leto v formi.

Pozimi ima telo rado vse, kar ga greje od znotraj. FOTO: Thesomegirl/Getty Images

Osnova močnega imunskega sistema je uravnotežena prehrana.

Gretje od znotraj

Pozimi ima telo rado vse, kar ga greje od znotraj: juhe, tople enolončnice, čaje in fermentirano hrano, ki hrani črevesje – največje in najpomembnejše središče imunosti. Osnova močnega imunskega sistema je uravnotežena prehrana, s katero telo preskrbimo z dovolj vitaminov in mineralov. Več zelenjave in sadja, manj sladkorja in dovolj tekočine je sicer recept, ki naj bi se ga držali vse leto, sliši se preprosto, a v sezoni, ki ni bogata s svežim sadjem in zelenjavo, se je treba bolj potruditi. Pomembni so vitamina C in D, cink in železo. C najdemo v citrusih, kiviju, kislem zelju in papriki, za D poskrbimo s soncem, ker je tega pozimi premalo, uživamo mastne ribe, jajca in ga dodajamo. Dodatki tega sončnega vitamina znatno nižajo tveganje zbolevanja za respiratornimi boleznimi. Cink in železo prispevata k normalnemu delovanju imunskega sistema in ju najdemo v stročnicah, oreščkih, semenih ter polnozrnatih žitih. Tudi vitamini B, vključno z B12 in B6 ter B9 (folna kislina), so pomembni za zdrav imunski odziv. Podpirajo proizvodnjo in delovanje imunskih celic, kot so limfociti.

Jabolka, hruške, pesa, zelje, ohrovt in buča ogrejejo telo in so odlični za smutije. Začimbe, kot so čili, ingver, kardamom, cimet, poper, janež in muškatni orešček, nas ogrejejo od znotraj in spodbujajo krvni obtok ter prebavo. Orehi, mandlji ali lešniki krepijo ledvice, pljuča in vranico. Nazadnje je pomembna tudi skrb za higieno in zdrave navade. Redno umivanje rok, zračenje prostorov ter zadostna hidracija pomagajo zmanjšati tveganje za okužbe. Z majhnimi, a doslednimi koraki lahko pozimi veliko naredimo za svoje zdravje.