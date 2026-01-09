Zimska prva pomoč pri prehladih in sezonskih okužbah

NA ZDRAVJE

Del domače lekarne naj bodo zdravila za zniževanje povišane telesne temperature ter lajšanje bolečin v grlu in žrelu.

Ko pozimi zbolimo, pa četudi le za manjšim prehladom, posežemo po zdravilih. V domači lekarni je dobro imeti zdravila za lajšanje bolečin in zniževanje vročine, ki vsebujejo paracetamol in ibuprofen. Razlika med prvim in drugim je v tem, da ibuprofen poleg lajšanja bolečin in zniževanja povišane telesne temperature deluje še protivnetno. Dokler temperatura ne doseže 38,5 °C, je ni treba zbijati. FOTO: Ridofranz/Getty Images Vročine, ki je posledica okužbe z virusi ali bakterijami, ni dobro takoj zniževati s tabletami. Telo se prav s povišano telesno temperaturo brani pred okužbami. ...