Mastna živila za nižji krvni tlak (FOTO)

Hrana, ki jo uživamo, močno vpliva na raven krvnega tlaka in številni strokovnjaki menijo, da je mogoče z uživanjem določenih živil tlak uspešno uravnavati. Vendar vzdrževanje zdrave ravni krvnega tlaka ne pomeni le izogibanja hrani, bogati z nezdravimi maščobami. Nekateri viri maščob lahko kot del uravnotežene prehrane dejansko skrbijo za zdrav krvni tlak. Strokovnjaki so za portal Eating Well izpostavili štiri vrste živil, ki jih je priporočljivo uživati, če imate povišanega.

Mastne ribe

Mastne ribe, kot so losos, sardine, tuna, sled in postrv, vsebujejo omega-3 maščobne kisline, eikozapentaenojsko (EPA) in dokozaheksaenojsko kislino (DHA), ki pomagajo zniževati krvni tlak. Znano je, da so omega-3 večkrat nenasičene maščobe, ki jih najdemo tako v rastlinski kot živalski prehrani. Te maščobe na več načinov ugodno vplivajo na zdravje srca, med drugim lahko rahlo znižujejo krvni tlak in upočasnjujejo nalaganje oblog v arterijah. Raziskave kažejo, da je za izboljšanje krvnega tlaka priporočljiv dnevni vnos od dva do tri grame omega-3 maščobnih kislin.

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Lanena semena

Poleg mastnih rib so dobra izbira za osebe s povišanim krvnim tlakom tudi lanena semena. Ta so bogata z omega-3 maščobnimi kislinami, koristnimi za srce, zlasti z alfa-linolensko kislino (ALA). Raziskovalci so v eni od študij ugotovili, da lahko uživanje lanenih semen v obdobju 12 tednov zniža krvni tlak in raven holesterola pri ljudeh s hipertenzijo. Rezultati metaanalize so pokazali, da je uživanje lanenih semen povezano z nižjim sistoličnim in diastoličnim krvnim tlakom pri osebah s povišanim krvnim tlakom.

Orehi

Kardiolog Alan Rozanski kot še eno z maščobami bogato živilo, ki bi ga morali pogosteje vključevati v prehrano, izpostavlja orehe. Po njegovih besedah orehi vsebujejo pomemben vir omega-3 maščobnih kislin, predvsem alfa-linolensko kislino, ki je povezana z večjo prožnostjo krvnih žil in zmanjševanjem vnetij. Dietetičarka Caroline Thomason Bunn dodaja, da so orehi poleg zdravih nenasičenih maščob bogati še z vlakninami, ki lahko pomagajo pri zniževanju krvnega tlaka, ter s polifenoli, antioksidanti, ki lahko zmanjšajo tveganje za razvoj hipertenzije.

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Ekstra deviško oljčno olje

Ko govorimo o zdravi prehrani, mnogi med osnovna živila uvrščajo oljčno olje. To je bogat vir enkrat nenasičenih maščob, ki jih najdemo tudi v rastlinskih oljih, oreških in drugih rastlinskih živilih. Če jih uživamo zmerno kot del uravnotežene prehrane, imajo enkrat nenasičene maščobe številne koristi za zdravje srca. Med drugim lahko pomagajo zniževati krvni tlak in raven slabega holesterola ter zmanjšujejo tveganje za možgansko kap in bolezni srca. Ekstra deviško oljčno olje je tudi bogat vir polifenolov, ki lahko pomagajo ohranjati prožnost krvnih žil, zmanjšujejo oksidativni stres in izboljšujejo pretok krvi ter tako podpirajo zdravo raven krvnega tlaka, pojasnjuje nutricionistka Michelle Routhenstein.