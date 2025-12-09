  • Delo d.o.o.
POMEMBNI SO REDNI PREGLEDI

Življenje s skoliozo: da bo manj težavno, lahko veliko naredimo tudi sami

Upravljanje bolečine in ohranjanje aktivnosti zmanjšata obremenitev hrbtenice in izboljšata splošno počutje.
 9. 12. 2025 | 11:12
Skolioza je stranska ukrivljenost hrbtenice, ki jo zdravniki večinoma odkrijejo že v otroštvu, po 10. letu starosti ali v zgodnjih najstniških letih. Sama po sebi ni boleča, bolečino povzročijo njene posledice. Nekatere vrste skolioze lahko povzročijo določena stanja mišic in živcev, ki omogočajo gibanje telesa, na primer cerebralna paraliza ali mišična distrofija, tudi operacija prsnega koša v nosečnosti ali operacija odstranitve kosti na zadnji strani hrbtenice, najpogosteje pa vzrok ni znan.

Bolečino omili redno izvajanje vaj za raztezanje in krepitev jedra.

Zdravljenje je odvisno od velikosti ukrivljenosti hrbtenice in od tega, koliko otrok še raste. Zdravnik lahko priporoči nošenje opornic ali pa operacijo. Da bo življenje s skoliozo manj težavno, lahko veliko naredimo tudi sami. Bolečino omili redno izvajanje vaj za raztezanje in krepitev jedra. Vaja za krepitev jedra je na primer dvig bokov z iztegnjeno nogo. Ležimo na hrbtu, noge so pokrčene, dvignimo boke in iztegnimo nogo ter zadržimo 2 sekundi. Naredimo od osem do deset ponovitev z eno, nato z drugo nogo. Ena od najbolj učinkovitih vaj za krepitev jedra je sicer deska (plank). Od vadb so še posebej priporočljivi plavanje, prilagojena joga in pilates, saj pomagajo ohranjati fleksibilnost hrbtenice in krepijo mišice, ki hrbtenico podpirajo. Otroci lahko trenirajo kateri koli šport, razen če so prestali operacijo hrbtenice. V tem primeru se jim odsvetuje udejstvovanje v kontaktnih športnih, kot so judo, nogomet in hokej. Pred začetkom novega vadbenega režima se vedno posvetujmo z zdravnikom.

Pravilno dvigovanje bremen

Uporabljajmo ergonomski stol, ki podpira nevtralno pozicijo hrbtenice, računalniški zaslon postavimo v višino oči. Pravilno dvigovanje bremen je pomembno, tudi če ne trpimo za skoliozo, pri tej pa še toliko bolj. Spomnimo: kadar dvigujemo težko breme, vedno počepnemo, nikoli ne upogibamo hrbta. Dvigujemo z nogami – hrbtenica naj ostane ravna. Ne obračajmo hrbtenice med dvigovanjem, če se moramo obrniti, to storimo s stopali. Dodatno pomoč pri premikanju omogoča ortopedska obutev. Dobro izbrana preprečuje bolečine in slabšanje osnovnega stanja. Pri sedenju in ležanju si pomagamo z opornicami in blazinami. Dodatno podporo v primeru težav nudijo protibolečinska ali protivnetna zdravila brez recepta.

Enkrat na leto morajo odrasli na pregled k zdravniku, mlajši še pogosteje.

Zelo pomembni so redni pregledi pri zdravniku. Redno spremljanje omogoča pravočasno odkrivanje sprememb v stanju hrbtenice in prilagoditev načrta zdravljenja. Za mladostnike, ki še rastejo, so priporočljivi pregledi na od štiri do šest mesecev, za odrasle s stabilnimi krivinami pa letni. Življenje s skoliozo ni le fizični, temveč tudi čustveni izziv. Pri tej bolezni se lahko pojavijo občutki tesnobe, depresije in nizke samopodobe, še posebno pri mladostnikih, ki se soočajo s spremembami v telesni podobi. Pomembno je, da se bolniki zavedajo, da niso sami. Pomaga, če poiščemo skupino sebi podobnih ali obiskujemo terapije pri psihologu.

