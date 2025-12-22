  • Delo d.o.o.
NARAVNO ZDRAVILO

Zmanjšuje tudi vnetja: čaj z izjemnim učinkom na zdravje črevesja

Rooibos čaj je brezkofeinski napitek, pripravljen iz listov grma, ki izvira iz Južne Afrike.
M. Fl.
 22. 12. 2025 | 15:00
3:04
A+A-

Rooibos čaj, naravni napitek iz Južne Afrike, je zaradi svojih blagodejnih učinkov na zdravje črevesja vse bolj cenjen. Znanstvene raziskave kažejo, da rdeči pomaga zmanjševati vnetja, medtem ko zeleni rooibos krepi črevesno sluznico in steno želodca, zato velja za močnega zaveznika pri ohranjanju zdrave prebave. Gre za brezkofeinski napitek iz listov južnoafriškega grma in zaradi svojih potencialnih zdravstvenih koristi postaja vse bolj priljubljen. Je prijetnega okusa, hkrati deluje kot močan antioksidant in naravno protivnetno sredstvo, raziskave pa potrjujejo, da podpira zdravje črevesja.

Zgodovina in zdravstvene koristi rooibosa

Rooibos (Aspalathus linearis) raste v gorati regiji Cederberg v provinci Western Cape v Južni Afriki. Tradicionalno so ga pripravljali in uživali pripadniki ljudstva Khoisan, danes je poznan po vsem svetu. Dokazano ščiti telesne celice pred poškodbami prostih radikalov, ter je protivnetno sredstvo, ki zmanjšuje rdečico, otekanje in bolečino. Prispeva k zaščiti srca in jeter, uravnavanju ravni krvnega sladkorja ter izboljšanju zdravja kože. Komercialna pridelava rooibosa se je začela v začetku 20. stoletja, prva znanstvena raziskovanja njegovih učinkov pa v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Od takrat številne študije potrjujejo njegovo zdravilno moč, zlasti na področju prebavil.

Rooibos in zdravje črevesja

Tudi novejše raziskave kažejo, da ima rooibos močan vpliv na zdravje črevesja. Študije na epitelnih celicah prašičjega črevesja, ki so zelo podobne človeškim, so pokazale, da izvlečki zelenega (nefermentiranega) in rdečega (fermentiranega) rooibosa krepijo črevesno sluznico in zmanjšujejo vnetja. Fermentirani rdeči rooibos je še posebej učinkovit pri blaženju vnetij. V razmerah vnetnega procesa je bil enako učinkovit ali celo učinkovitejši od steroida deksametazona. Nefermentirani zeleni rooibos povečuje tvorbo beljakovin, ki črevesno steno ohranjajo močno in zdravo. S tem lahko pomaga preprečevati tako imenovano prepustno črevesje in s tem vdor škodljivih snovi v krvni obtok.

Razlike v delovanju so povezane z različno sestavo polifenolov. Zeleni rooibos je bogat z aspalatinom, močnim antioksidantom, medtem ko rdeči rooibos vsebuje polifenole, kot je eriodiktiol-glukozid, ki skupaj z drugimi antioksidanti pomagajo zmanjševati vnetja. Težave s prebavo, kot so sindrom razdražljivega črevesja, zaprtje in prebavne motnje, prizadenejo več kot 40 odstotkov svetovnega prebivalstva, pri čemer so ženske občutljivejše od moških. Zdravje črevesja postaja vse pomembnejša tema, saj je slabo delovanje prebavil povezano s kroničnimi vnetji, utrujenostjo, tesnobo in avtoimunskimi boleznimi, navaja T portal.

