Znani srčni kirurg opozarja: »Prenehajte uživati tekočo smrt« (VIDEO)

Na družbenih omrežjih je britanski zdravnik Jeremy London najprej izpostavil tisto tveganje, ki se mu zdi najhujše - to je kajenje. »Kajenje je nedvomno najhujša stvar, ki jo lahko storite svojemu telesu. Uničuje pljuča, povzroča raka in znatno poveča tveganje za srčno-žilne bolezni, srčni infarkt in možgansko kap. Prenehajte kaditi,« je iskreno nagovoril svoje sledilce.

Na drugem mestu je alkohol, ki ga opisuje kot snov, škodljivo za vsako celico v telesu. Poudaril je, da je bila odločitev, da ga popolnoma preneha uživati, ena najpomembnejših v njegovem življenju. Sledijo še izdelki iz rafinirane moke, kot sta kruh in testenine. London poudarja, da ima prehrana veliko večji vpliv na zdravje in telesno težo kot telesna dejavnost. »Približno 80 odstotkov nadzora telesne teže je odvisnega od prehrane, le 20 odstotkov pa od vadbe. S hrano lahko zaužijete veliko več kalorij, kot jih porabite z vadbo,« pojasnjuje.

Tekoča smrt, hujša od alkohola

Na četrtem mestu med živili, ki se jim v širokem razponu izogiba, so gazirane brezalkoholne pijače, ki jih je poimenoval 'tekoča smrt'. »Vse, samo sladkih gaziranih pijač ne!«, je jasen London. »Mislim, da so sladke gazirane pijače resen problem v naši družbi in želel sem na to opozoriti. Ljudje se pogosto ne zavedajo, koliko kalorij zaužijejo. In problem ni samo sladkor v njih,« je dejal London.

Podobno stališče ima tudi Londonov kolega, dr. William Li , ki poudarja, da gazirane pijače pogosto ostanejo 'izven radarja', sploh v primerjavi z drugimi škodljivimi navadami. »Gazirane pijače so resen problem. Številni klinični in epidemiološki podatki kažejo, da je njihovo prekomerno uživanje povezano s presnovnimi in srčno-žilnimi boleznimi ter s povečanim tveganjem za nekatere vrste raka,« je dejal v podkastu ZOE Science & Nutrition.

A da problem ni samo sladkor.

»Če bi šlo samo za vodo, bi govorili o mineralni vodi. Vendar pa gazirane pijače vsebujejo dodatke, barvila, arome, konzervanse in stabilizatorje. Ključna težava je dolgotrajna, vsakodnevna izpostavljenost tem snovem. Nenehno uživanje skozi čas ustvarja življenjsko nevarno težavo,« zaključuje zdravnik.