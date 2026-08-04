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Znanstveniki odkrili, zakaj komarji nekatere ljudi pikajo pogosteje

Nova raziskava potrjuje, da so nekateri ljudje za komarje resnično privlačnejši.
Male Aedes albopictus mosquitoes infected with Wolbachia bacteria are seen before released to the wild, in Guangzhou, Guangdong province, China, July 22, 2015. A lab in Guangzhou produces about 500,000 to 1,000,000 infected male Aedes albopictus mosquitoes with this bacteria every week. They are expected to reduce the number of mosquitos in the experimental area by killing their offspring after mating with wild female mosquitoes. Guangdong reported more than 45,189 cases of people with dengue, six dead, in 2014, according to local media. Picture taken July 22, 2015. REUTERS/Ma Qiang/Southern Metropolis Daily CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA. FOTO: Š China Stringer Network/Reut Reuters Pictures
Male Aedes albopictus mosquitoes infected with Wolbachia bacteria are seen before released to the wild, in Guangzhou, Guangdong province, China, July 22, 2015. A lab in Guangzhou produces about 500,000 to 1,000,000 infected male Aedes albopictus mosquitoes with this bacteria every week. They are expected to reduce the number of mosquitos in the experimental area by killing their offspring after mating with wild female mosquitoes. Guangdong reported more than 45,189 cases of people with dengue, six dead, in 2014, according to local media. Picture taken July 22, 2015. REUTERS/Ma Qiang/Southern Metropolis Daily CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA. FOTO: Š China Stringer Network/Reut Reuters Pictures
N. Č.
 4. 8. 2026 | 08:26
 4. 8. 2026 | 08:26
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Poleti se številni spopadajo s komarji, ki jim brenčijo okoli glave, njihovi piki pa povzročajo neprijetno srbenje. Nova raziskava potrjuje, da so nekateri ljudje za komarje resnično privlačnejši. Razumevanje tega pojava je pomembno tudi za javno zdravje. Komarji namreč prenašajo bolezni, kot so malarija, denga in virus Zahodnega Nila, ki po svetu vsako leto povzročijo več kot milijon smrti, pisanje ScienceAlert povzemajo tuji mediji. Znanstveniki z Mednarodne univerze Florida (FIU) so izvedli raziskavo, objavljeno v reviji iScience, s katero so želeli ugotoviti, zakaj se komarji nekaterim ljudem preprosto ne morejo upreti. V poskusu je sodelovalo 119 prostovoljcev iz Miamija na jugovzhodu ZDA. Vsak je roko položil v olfaktometer, dolgo cev, na drugem koncu katere so izpustili tri vrste komarjev: Aedes aegypti, Aedes albopictus in Culex quinquefasciatus.

Aedes aegypti je znan kot komar rumene mrzlice. Najpogosteje ga najdemo v tropskih in subtropskih krajih. Živi v bližini ljudi, najbolj dejaven pa je zjutraj in proti večeru. Prenaša lahko dengo, ziko, čikungunjo in rumeno mrzlico.

Aedes albopictus je azijski tigrasti komar, ki ga prepoznamo po črno-belih progah. Razširjen je tudi na Hrvaškem, dobro prenaša hladnejše podnebje in je zelo dejaven čez dan. Prenaša lahko dengo, ziko in čikungunjo.

Culex quinquefasciatus je vrsta hišnega komarja, ki je najbolj dejavna od mraka do zore. Razmnožuje se v stoječi in pogosto onesnaženi vodi, v nekaterih delih sveta pa lahko prenaša virus Zahodnega Nila in druge bolezni.

Različne vrste privlačijo različni ljudje

Znano je, da komarje privlači človekov vonj, ki nastane zaradi medsebojnega delovanja bakterij na koži in izločkov, ki sami po sebi nimajo vonja. Pri tem nastajajo hlapne organske spojine oziroma VOC. Ker je na človeški koži več kot tisoč takšnih spojin, poznamo pa približno 3600 vrst komarjev, so znanstveniki doslej težko natančno ugotovili, kaj vpliva na njihovo privlačnost.

Nevrogenetik Matthew DeGennaro in njegova ekipa s FIU poudarjata, da gre za prvo raziskavo, ki je neposredno primerjala, kako vonj posameznikov privlači več različnih vrst komarjev, ter rezultate povezala z mikrobiomom njihove kože.

Raziskava je pokazala, da je vrsta Aedes aegypti nekoliko pogosteje izbirala moške, medtem ko pri drugih dveh vrstah niso zaznali razlik glede na spol.

Zanimivo je, da posamezniki, ki so močno privlačili eno vrsto komarjev, niso nujno privlačili tudi drugih dveh. Čeprav so raziskovalci zaznali šibko povezavo med privlačnostjo za vrsti Ae. aegypti in Ae. albopictus, so sklenili, da ima vsaka vrsta komarjev najraje drugačno skupino ljudi.

Tri bakterije, ki jih imajo komarji radi

Analiza hlapnih organskih spojin je pokazala, da sta se vrsti Ae. aegypti in Cx. quinquefasciatus verjetno izogibali ljudem z določenimi spojinami, medtem ko je vrsto Ae. albopictus privlačila posebna skupina vonjav.

Z analizo mikrobioma kože udeležencev so znanstveniki odkrili 246 različnih skupin bakterij. Čeprav je bila samo ena vrsta bakterije prisotna pri vseh udeležencih, so rezultati razkrili pomemben vzorec.

»Pri vrstah Ae. aegypti, Ae. albopictus in Cx. quinquefasciatus smo odkrili tri ključne bakterije, ki so bile skupne udeležencem, zelo privlačnim za komarje. V mikrobiomih manj privlačnih posameznikov jih nismo našli,« so zapisali avtorji raziskave.

Dodali so, da bi lahko bakterijske skupine Co. kefirresidentii, Cu. granulosum in Staphylococcus epidermidis komarjem predstavljale splošen signal, da je pred njimi privlačen gostitelj.

Potrebne bodo nadaljnje raziskave, da bi v celoti razumeli povezavo med vonjavami, bakterijami in privlačnostjo za komarje. Toda vsako novo odkritje odpira vrata učinkovitejšim načinom zaščite. Izsledki bi lahko pomagali pri razvoju nove generacije sredstev za odganjanje žuželk ali celo metod za spreminjanje mikrobioma kože, s katerimi bi ljudje postali manj privlačni za komarje.

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