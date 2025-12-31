  • Delo d.o.o.
GLIVA

Znanstveniki opozarjajo na smrtno nevarno grožnjo, odporno na zdravila

Vsako leto je zaradi glivičnih okužb prizadetih skoraj 6,5 milijona ljudi po svetu.
Candida auris je odporna na velik del običajnih zdravil proti glivicam. FOTO: NN
Candida auris je odporna na velik del običajnih zdravil proti glivicam. FOTO: NN
N. P.
 31. 12. 2025 | 21:17
3:05
A+A-

Znanstveniki so opozorili na nevarnost, ki jo predstavlja nova različica glife Candida auris, ki je odporna na zdravila, in jo označili za globalno zdravstveno grožnjo. Ta vrsta kvasovke lahko povzroči hude okužbe, ki se zlahka širijo med kritično bolnimi bolniki v zdravstvenih ustanovah. Povzroči lahko vse od blagih kožnih okužb do resnih, potencialno smrtnih, kot so okužbe krvi. Kar je še posebej zaskrbljujoče, je, da pogosto razvije odpornost na protiglivična zdravila, zaradi česar so standardni medicinski tretmaji neučinkoviti. Posledično je stopnja smrtnosti pri teh okužbah lahko zelo visoka, včasih preseže 50 %.

Vsako leto je zaradi glivičnih okužb prizadetih skoraj 6,5 milijona ljudi po svetu. Še večji problem predstavlja za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom, saj jih lahko še posebej hitro okuži. Prvič so jo odkrili leta 2009 v ušesnem kanalu japonskega pacienta, od takrat pa se je razširila po vsem svetu, leta 2014 pa je bila v Indiji razglašena za grožnjo javnemu zdravju.

Prenašajo jo na koži, brez simptomov

Candida auris lahko okuži različne dele telesa, vključno s krvjo, ranami in ušesi, simptomi pa so odvisni od mesta okužbe. Mnogi simptomi so podobni tistim pri bakterijskih okužbah, kot so vročina in mrzlica, vendar ni specifičnih simptomov, ki bi nakazovali na točno to vrsto okužbe. Problematično je, da ljudje, ki so okuženi, lahko nosijo to glivo na svoji koži, ne da bi kazali kakršne koli simptome. Ta stanje se imenuje »kolonizacija«, in ljudje, ki so kolonizirani, lahko prenašajo glivo na površine, predmete in druge paciente. Raziskave so pokazale, da Candida auris hitro razvija odpornost na zdravila. Ima sposobnost preoblikovanja iz kvasovkaste strukture v vlaknasto obliko, ki omogoča širjenje okužbe. 

Candida auris je zelo odporna in nevarna. FOTO: FB
Candida auris je zelo odporna in nevarna. FOTO: FB

Ta patogen ima tudi posebne »črpalke« na svoji celični membrani, ki izločijo protiglivična zdravila, preden jih ta lahko uniči. Dodatno tvori lepljive biofilm plasti na površinah, zaradi katerih je težko, da bi zdravljenje učinkovito prodrlo vanje. Rohini Manuel, svetovalna mikrobiologinja na UKHSA, je pojasnila, da C. auris redko povzroča okužbe pri zdravih ljudeh, vendar predstavlja tveganje za tiste, ki so v zdravstvenih ustanovah in imajo oslabljen imunski sistem. »Stopnje C. auris v bolnišnicah v Angliji so trenutno zelo nizke, vendar so v zadnjih letih začele naraščati,« je dejala. UKHSA skupaj z NHS preučuje vzroke tega naraščanja, pri čemer menijo, da bi lahko šlo za širitev glive na globalni ravni. Izbruhi v bolnišnicah so sicer redki, a kljub temu podpirajo nekaj bolnišničnih ustanov pri omejevanju širjenja te nevarne glive.

