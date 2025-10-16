Znate uporabiti defibrilator? Postopek je preprostejši, kot si mislite

Avtomatski zunanji defibrilator (AED) je naprava, ki lahko analizira srčni ritem in po potrebi dovede električni šok, da pomaga pri ponovni vzpostavitvi pravilnega srčnega ritma. Enostaven je za uporabo in rešuje življenja pri nenadnem srčnem zastoju,« lahko preberemo na spletni strani lokacije-defibrilatorjev.si, kjer lahko preverite, kje točno je naprava v vašem kraju oziroma v bližini. V Sloveniji imamo več kot 3000 AED, njihovo število pa tudi s pomočjo donacij vztrajno raste. Dostopnost AED je izjemnega pomena, saj lahko, kot navaja stroka, pravočasna uporaba naprave poveča možnost preživetja za do 40 odstotkov.

Kaj sploh počne AED? Naprava zazna zastoj srca pri človeku in s pomočjo električnega sunka pomaga srce ponovno pognati v tek. AED lahko uporabi kdor koli. »Javni AED lahko laiki brez predhodnega znanja uporabijo varno in brez posebnosti. Seveda pa je priporočljivo, da so o njegovi uporabi vnaprej izobraženi, saj bodo na ta način veliko učinkovitejši – tako zaradi pridobljenega znanja kot tudi samozavesti,« poudarja Davorin Marković, koordinator v Simulacijskem izobraževalnem centru ZD Ljubljana, kjer med drugim pripravljajo izobraževanja tudi na tem področju.

Defibrilator ima dva gumba, navodila pa nam sproti narekuje. FOTO: Blaž Samec

Ker imajo javno dostopni defibrilatorji zvočnik, prek katerega med uporabo dajejo glasna navodila, poleg tega pa je uporaba ob le dveh gumbih (enega za vklop in drugega za proženje električnega sunka) in dveh elektrodah preprosta, izgovorov, da ga ne bi uporabili, ne bi smelo biti, vendar pa je prav pogum tisti, ki v kritičnih situacijah odloča o uporabi. »Najpogostejša napaka pri poskusih oživljanja je, da se ljudje zaradi strahu umaknejo. Strah pa je pogosto posledica neznanja in pomanjkanja izkušenj. Zelo pomembno je, da začnemo temeljne postopke oživljanja čim prej, saj s tem bistveno povečamo možnosti za preživetje obolele osebe,« polaga na srce Marković.

Šest korakov

A kdaj se oživljanja z defibrilatorjem sploh lotiti? »Vedno, kadar ugotovimo, da oseba ne kaže znakov življenja, ali kadar med preverjanjem nismo prepričani, ali so znaki življenja prisotni. Torej, ob vsakem dvomu o prisotnosti ali odsotnosti znakov življenja takoj začnemo temeljne postopke oživljanja,« pojasnjuje strokovnjak. Upoštevati je treba šest korakov. Najprej poskrbimo za lastno varnost. Nato preverimo odzivnost obolele osebe in pokličemo na pomoč.

Tretji korak je, da preverimo in sprostimo dihalno pot. Deset sekund ocenjujemo znake življenja: opazujemo, ali se dviguje prsni koš, ali oseba diha in ali čutimo sapo. Če oseba ne diha ali nismo prepričani, ali diha, pričnemo temeljne postopke oživljanja in razdelimo vloge. Te vključujejo: stiske prsnega koša, klic na 112 ter uporabo AED. Če oziroma dokler nimamo defibrilatorja, izvajamo le masažo srca in umetno dihanje.

V takšnih škatlicah so spravljeni. FOTO: Blaž Samec

Defibrilator vključimo s tipko ON/OFF in sledimo glasovnim navodilom in navodilom na zaslonu. Namestimo elektrode na golo kožo – levo elektrodo na levo stran prsnega koša, nekoliko nižje od prsne bradavice, desno elektrodo pod desno ključnico (kost v obliki razpotegnjene črke S pod vratom). Odmaknemo se, da naprava odčita srčni ritem. Če je potrebna sprožitev električnega sunka (defibrilacija), še enkrat preverimo, ali se res nihče ne dotika nezavestnega, nato pa sprožimo električni sunek, in sicer s pritiskom na tipko, ko naprava pove, da je pripravljena nanj. Po sunku defibrilator ponovno preveri srčni ritem.