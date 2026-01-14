Žolčni kamni pogosteje doletijo ženske po 40. letu: to je najbolj značilen znak, da jih imate

Žolčnik je majhen organ pod jetri, ki shranjuje žolč in ga ob obroku sprošča v prebavila. Težave se začnejo, ko se v žolču poruši ravnotežje snovi in se začnejo tvoriti trdi delci, ki lahko zrastejo v kamne. Žolčni kamni nastanejo, ko se žolč v žolčniku razsloji – njegove sestavine niso več v ravnovesju, zato začnejo nastajati kristalčki, ki lahko v letih zrastejo v kamne. Najpogosteje gre za holesterolne kamne, redkeje za pigmentne (povezane z bilirubinom). Najbolj značilen znak za žolčne kamne je nenadna, močna bolečina v zgornjem desnem delu trebuha, ki lahko izžareva v desno ramo ali hrbet.

Dejavnika tveganja sta pogosto debelost ali prehitro hujšanje.

Glavni sprožilci so običajno kombinacija enega ali več od štirih glavnih dejavnikov. Najpogosteje gre za preveč holesterola v žolču, ki se začne izločati in strjevati v kristale. Lahko imamo preveč bilirubina, odpadnega produkta razgradnje rdečih krvničk, iz katerega nastanejo kamni. Včasih kamne povzroči premalo žolčnih soli, ki pomagajo ohranjati sestavine v žolču v ravnovesju. Izločajo se kristali in nastanejo žolčni kamni. Kamni lahko nastanejo tudi, kadar se žolčnik ne prazni dovolj pogosto ali dovolj dobro (zastajanje žolča).

Veliko ljudi jih ne čuti, težava nastane, ko kamen zamaši vod.

Na nekatere dejavnike tveganja za nastanek težav lahko vplivamo sami. Zelo pogosti vzroki so prekomerna telesna teža/debelost in hitro hujšanje, dolgotrajno stradanje/post, zelo nizkokalorične diete ali bariatrične operacije, zaradi katerih se žolčnik slabše prazni in se lažje tvorijo kamni. Pogosteje se pojavijo pri ženskah, starih več kot 40 let, pa tudi pri nosečnicah, saj lahko hormonske spremembe zvišajo holesterol in upočasnijo praznjenje žolčnika. Estrogeni (npr. kombinirana kontracepcijska tabletka ali visoki odmerki estrogena) vplivajo na tvorjenje žolčnih kamnov. Kamni se pojavijo pri ljudeh z boleznimi, ki vplivajo na pretok žolča (npr. ciroza, primarni sklerozirajoči holangitis). Kronična hemoliza (pospešena razgradnja rdečih krvničk) in nekatera obolenja jeter so povezana s črnimi pigmentnimi kamni, okužbe žolčnih vodov ali delna zapora žolčnih poti pa z rjavimi pigmentnimi kamni. Veliko ljudi jih sploh ne čuti, težava pa nastane, ko kamen zamaši vod. Takrat se lahko pojavijo močne bolečine (žolčna kolika), včasih pa znaki zapletov (vnetje, zlatenica). Nujno poiščimo pomoč, če se ob bolečini pojavijo vročina z mrzlico, zlatenica ali zelo huda bolečina.

Huda bolečina je znak, da moramo takoj poiskati zdravniško pomoč. FOTO: Andreypopov/Getty Images