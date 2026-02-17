  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FINANČNE NAVADE POSAMEZNIH ZNAMENJ

Zvezde razkrivajo, katera znamenja skrivaj kopičijo denar in katera živijo na limitu

Preverite, katera horoskopska znamenja najhitreje zapravijo ves denar.
FOTO: Artemsam, Getty Images
FOTO: Artemsam, Getty Images
Delo UI
 17. 2. 2026 | 21:45
A+A-

Denar je ena najpomembnejših tem sodobnega življenja – vpliva na naše odločitve, odnose, varnost in prihodnost. Nekateri ljudje znajo varčevati skoraj instinktivno, drugi pa radi uživajo v trenutku in brez slabe vesti zapravijo več. Pogosto to pripisujemo vzgoji, življenjskim izkušnjam ali finančnemu znanju, vendar astrologija ponuja še en zanimiv pogled. Po astroloških prepričanjih naj bi bil naš odnos do denarja povezan tudi z značajskimi lastnostmi, ki jih pripisujemo posameznemu znamenju zodiaka. Nekatera znamenja naj bi bila naravno bolj previdna, usmerjena v dolgoročno varnost in varčevanje, druga pa naj bi bila bolj nagnjena k tveganju, spontanosti in uživanju v razkošju. Seveda to ne pomeni, da so vsi ljudje rojeni v določenem znamenju enaki, lahko pa astrologija ponudi zanimiv vpogled v vzorce vedenja.

Vsi smo že slišali za stereotipe, da so nekateri ljudje varčni, drugi pa zapravljivi. A ste se kdaj vprašali, ali imajo lahko zvezde kaj opraviti s tem? Astrologija trdi, da ima vsak astrološki znak svoje finančne navade, ki jih je mogoče razbrati iz njihovega horoskopa. V tem članku bomo raziskali, kdo so največji varčevalci in kdo največji zapravljivci med dvanajstimi znamenji zodiaka. Morda boste v opisu prepoznali sebe – ali pa nekoga, ki ga dobro poznate.

Morda boste v opisu prepoznali sebe – ali pa nekoga, ki ga dobro poznate. FOTO: Getty Images
Morda boste v opisu prepoznali sebe – ali pa nekoga, ki ga dobro poznate. FOTO: Getty Images

Po astroloških prepričanjih naj bi bil naš odnos do denarja povezan tudi z značajskimi lastnostmi, ki jih pripisujemo posameznemu znamenju zodiaka. Nekatera znamenja naj bi bila naravno bolj previdna, usmerjena v dolgoročno varnost in varčevanje, druga pa naj bi bila bolj nagnjena k tveganju, spontanosti in uživanju v razkošju.

Ovnova impulzivnost

Ovni so znani po svoji impulzivnosti, kar se kaže tudi v njihovih finančnih odločitvah. Pogosto se odločijo za nakup, še preden dobro premislijo, čeprav to ne pomeni, da so brezglavi zapravljivci. Njihova energičnost in želja po novostih jih pogosto vodi k nakupu najnovejših tehnologij ali modnih dodatkov. Kljub temu pa znajo hitro zaslužiti in se izkopati iz finančnih težav.

Bikova stabilnost

Biki so sinonim za stabilnost in varčnost. Njihova ljubezen do luksuza in udobja jih sicer lahko vodi do večjih izdatkov, vendar so pri tem vedno premišljeni. Biki raje varčujejo in vlagajo v kakovostne stvari, ki jim bodo dolgo služile. Njihov finančni moto je »počasi, a zanesljivo«.

Dvojčkova prilagodljivost

Dvojčki so prilagodljivi in radi raziskujejo nove možnosti, kar se odraža tudi v njihovem finančnem ravnanju. So mojstri prilagajanja in lahko hitro preklopijo iz varčevanja na zapravljanje, odvisno od trenutnega razpoloženja. Njihova radovednost jih pogosto vodi k vlaganju v nove projekte ali hobije, kar pa ne pomeni, da so neodgovorni. Znajo se hitro prilagoditi in najti nove vire dohodka.

image_alt
Ste med njimi: šest najpogumnejših astroloških znakov

Rakova skrbnost

Raki so znani po svoji skrbnosti in previdnosti, kar se kaže tudi v njihovem finančnem življenju. So odlični varčevalci in vedno razmišljajo o prihodnosti. Njihova glavna skrb je finančna varnost družine, zato pogosto vlagajo v nepremičnine in dolgoročne naložbe. Zapravljajo le za stvari, ki jim prinašajo čustveno zadovoljstvo.

Levova velikodušnost

Levi so rojeni vodje in radi živijo na veliki nogi. Njihova velikodušnost in želja po pozornosti jih pogosto vodi do večjih izdatkov za luksuzne predmete, zabave in darila. Kljub temu pa znajo zaslužiti in so pogosto uspešni v svojih karierah, kar jim omogoča, da si privoščijo razkošje.

Devičina premišljenost

Device so sinonim za premišljenost in analitičnost. So izjemno varčne in vedno iščejo najboljše ponudbe. Njihova skrb za podrobnosti se kaže tudi v njihovih finančnih odločitvah, saj natančno spremljajo svoje izdatke in varčujejo za prihodnost. Device so pravi mojstri proračuna.

Tehtničina uravnoteženost

Tehtnice so znane po svoji uravnoteženosti in ljubezni do lepih stvari. Radi imajo estetiko in so pripravljeni zapraviti za umetnost, modo in notranjo opremo. Kljub temu pa znajo najti ravnovesje med zapravljanjem in varčevanjem. So odlični finančni načrtovalci in vedno poskrbijo, da so njihovi izdatki v skladu z njihovimi prihodki.

image_alt
Ste med njimi: to so najpametnejši astrološki znaki

image_alt
Zvezde odločajo, kakšen dom imamo: device ljubijo minimalizem, škorpijoni kontraste

Škorpijonova intenzivnost

Škorpijoni so intenzivni in strastni, kar se odraža tudi v njihovem finančnem življenju. So pripravljeni tvegati in vlagati v visoko donosne naložbe, vendar vedno z dobro premišljenim načrtom. Njihova intuicija jim pogosto pomaga pri sprejemanju pravih finančnih odločitev. Kljub temu pa znajo biti tudi zelo skrivnostni glede svojih financ.

Strelčeva avanturističnost

Strelci so avanturisti in radi raziskujejo nove kraje, kar se pogosto odraža v njihovih izdatkih za potovanja in dogodivščine. So optimistični in verjamejo, da bo denar vedno prišel, kar jih lahko vodi do impulzivnega zapravljanja. Kljub temu pa znajo hitro zaslužiti in se izogniti finančnim težavam.

Kozorogova odgovornost

Kozorogi so odgovorni in ambiciozni, kar se kaže tudi v njihovem finančnem življenju. So odlični varčevalci in vedno razmišljajo o dolgoročnih ciljih. Njihova vztrajnost in delavnost jim omogočata, da dosežejo finančno stabilnost in uspeh. Kozorogi so pravi mojstri finančnega načrtovanja.

Vodnarjeva inovativnost

Vodnarji so inovativni in radi razmišljajo izven okvirjev. Njihova finančna strategija je pogosto nekonvencionalna, saj radi vlagajo v nove tehnologije in projekte, ki obetajo visoke donose. So pripravljeni tvegati, vendar vedno z dobro premišljenim načrtom. Vodnarji znajo najti priložnosti tam, kjer jih drugi ne vidijo.

Ribičina sočutnost

Ribe so sočutne in empatetične, kar se pogosto odraža v njihovih izdatkih za dobrodelne namene. Radi pomagajo drugim in pogosto zapravijo za stvari, ki prinašajo čustveno zadovoljstvo. Kljub temu pa znajo biti tudi zelo varčne, ko gre za njihove osebne finančne cilje. Ribe so odlični varčevalci, ko gre za njihove sanje in želje.

Astrologija nam ponuja zanimiv vpogled v finančne navade posameznih znamenj. Čeprav ni nujno, da se vsi posamezniki popolnoma ujemajo s temi opisi, nam lahko zvezde pomagajo bolje razumeti naše finančne odločitve in navade.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

varčevanjefinanceastrologijahoroskopastrološka znamenja
ZADNJE NOVICE
21:50
Šport  |  Tekme
NOVA OLIMPIJSKA SENZACIJA

Turno smučanje v četrtek prvič na olimpijskih igrah

Uvedena bo tudi skrajšana različica, sprint disciplina, ki bo glede na kvalifikacije trajala približno tri minute.
17. 2. 2026 | 21:50
21:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FINANČNE NAVADE POSAMEZNIH ZNAMENJ

Zvezde razkrivajo, katera znamenja skrivaj kopičijo denar in katera živijo na limitu

Preverite, katera horoskopska znamenja najhitreje zapravijo ves denar.
17. 2. 2026 | 21:45
21:19
Bulvar  |  Tuji trači
ŽELI SI ZMENKA Z IGRALKO

Je na obzorju nova hollywoodska romanca? Za Nicole Kidman naj bi se zanimal uspešni poslovnež

Kidmanova se je septembra lani po 19 letih zakona razšla s Keithom Urbanom.
17. 2. 2026 | 21:19
21:00
Bulvar  |  Suzy
OLIMPIJSKO ODPRTJE

Zimske olimpijske igre 2026: olimpijci, ki se po odprtju počutijo kot navdušeni malčki (Suzy)

Največji dosežek: boj za kolajne in občutek, kot da si v najlepšem zabavišču na svetu.
17. 2. 2026 | 21:00
20:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZADEVA KOBRA

Kriminalec iz zadeve Kobra po skoraj desetih letih pred sodnika

Sodišče je preložilo predobravnavni narok za Shqiprona Hoxhaja.
17. 2. 2026 | 20:25
19:56
Bulvar  |  Domači trači
SKORAJ SO GA ZVLEKLI Z ODRA

Slovenska režiserka na premieri v šoku: desničarski aktivist v glavo dobil pomarančo

»Misli, ki jih govori fašist, so v principu misli, ki jih slišimo vsak dan tudi v slovenski politiki, pa nobenemu ne pade na pamet ...«
17. 2. 2026 | 19:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki