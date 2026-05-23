5 astroloških znamenj, ki jih bo poletna vročina zapeljala v skušnjavo izven zveze

Medtem ko bodo nekateri ostali popolnoma zvesti rutini in partnerju, bodo določena astrološka znamenja v prihajajočih tednih precej težje ignorirala skušnjave. Flirt, skrivna sporočila ali nenadna privlačnost do nekoga novega bi lahko marsikomu povzročili nemir v razmerju.

Dvojčka

Dvojčki obožujejo dinamiko, nove ljudi in občutek svobode. Poleti bodo še posebej družabni, njihova radovednost pa lahko hitro preraste nedolžen flirt. Čeprav pogosto ne iščejo resne prevare, jih lahko občutek vznemirjenja hitro zanese predaleč.

Lev

Levi uživajo v pozornosti in občudovanju, poletni meseci pa jim bodo prinesli ogromno priložnosti za komplimente in nova poznanstva. Če v razmerju ne dobijo dovolj potrditve, lahko hitro podležejo osebi, ki jih postavi v središče pozornosti.

Škorpijon

Strastni škorpijoni bodo v tem obdobju delovali še bolj magnetično kot običajno. Privlačnost med njimi in nekom novim se lahko razvije zelo intenzivno, težava pa je, da pogosto delujejo impulzivno in skrivnostno. Poletje bi lahko pri njih odprlo vrata prepovedanim čustvom.

Razmerja bodo na preizkušnji. FOTO: Shutterstock

Strelec

Strelci poleti hrepenijo po avanturah, spontanosti in občutku svobode. Prav zato jih lahko rutina v razmerju začne dušiti. Nova poznanstva na potovanjih ali večernih druženjih bodo zanje še posebej nevarna skušnjava.

Ribi

Ribe se hitro čustveno povežejo z ljudmi, še posebej v romantičnem poletnem vzdušju. Nedolžen pogovor lahko pri njih hitro preraste v idealiziranje nove osebe. Če bodo v obstoječem razmerju pogrešale nežnost ali razumevanje, bodo zelo dovzetne za čustveno bližino drugje.

Astrologi sicer poudarjajo, da znamenje samo po sebi ne določa šibkosti za zvestobo v odnosih, je pa poletje obdobje, ko so potlačena čustva, strasti in želja po pozornosti pri mnogih izrazitejši kot običajno.