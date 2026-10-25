Ajurvedski tip kapha: potrpežljivi, prijazni in umirjeni

Se zjutraj težko spravimo iz postelje, smo pogosto utrujeni ali hitro pridobivamo kilograme? Po ajurvedi, tradicionalni indijski medicini, so lahko takšne značilnosti povezane s telesnim tipom kapha. Ajurveda temelji na petih elementih narave, iz katerih izhajajo tri doše: vata, pita in kapha. Zadnja združuje elementa zemlje in vode ter simbolizira stabilnost, moč in umirjenost.

Če imamo močnejšo telesno zgradbo, goste lase, gladko kožo in velike oči, bi nas ajurveda lahko uvrstila med tipe kapha. Zanje naj bi bili značilni potrpežljivost, prijaznost in umirjenost. Pohvalimo se lahko tudi z dobrim dolgoročnim spominom, vendar imamo počasnejšo prebavo in hitreje pridobivamo telesno težo. Po ajurvedskih priporočilih kapho uravnavamo z rednim gibanjem, urejenim spanjem in lažjo, toplo prehrano. Na jedilnik vključimo zelenjavo, stročnice, jabolka, hruške ter začimbe, kot sta ingver in kurkuma.