Aktivacija svetlobnega telesa z vijoličnim plamenom

Klicanje mogočnega vijoličnega plamena naj bi začelo proces aktivacije svetlobnega telesa, ki naj bi bilo ključno za prehod v novo Zemljo. Planet se trenutno premika v višjo frekvenco, vsak živi sistem in bitje pa naj bi moralo z njim preiti v to stanje, če želi ostati tukaj. V nasprotnem primeru naj bi moralo nadaljevati svojo duhovno pot na planetu s podobno frekvenco, kot je njegova lastna.

Vse v vesolju je narejeno iz svetlobe, tako kot rastlina obstaja zaradi svoje sposobnosti, da vsrkava sončno svetlobo. Ljudje svetlobo vsrkavamo prek rastlin, ki jih jemo, in prek sonca. Da bi fizično telo postalo manj gosto in bi se lahko dvignili v višje ravni ter bližje božanski svetlobi za vsem stvarstvom, moramo aktivirati svetlobno telo. Eden najhitrejših in najmočnejših načinov za to naj bi bil vijolični plamen.

S klicanjem in utelešanjem vijoličnega plamena pospešimo svojo duhovno rast, pomaga nam na naši edinstveni božanski poti. Čeprav smo trenutno bitje tretje dimenzije, je vzpon nad trenutno dimenzijo šele prvi korak. Vzpenjali naj bi se naprej prek različnih dimenzij resničnosti ter se pomikali v božansko svetlobo in brezpogojno ljubezen. Še naprej stopajmo v svetlobo in kličimo vodstvo vijoličnega plamena.