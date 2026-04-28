DUHOVNA MODROST

Ali lahko odpustimo, ko zaupanje poči

Dovolimo si čutiti razočaranje. Potem počasi spustimo, ker si zaslužimo mir.
Odpustiti ne pomeni pozabiti ali sprejeti istega odnosa kot prej. FOTO: Jon Vallejo/Getty Images
Odpustiti ne pomeni pozabiti ali sprejeti istega odnosa kot prej. FOTO: Jon Vallejo/Getty Images
M. B. Z.
 28. 4. 2026 | 05:20
Nekdo nas prizadene, nekaj se zlomi. Kot vaza, ki pade na tla. Čeprav jo poberemo, nikoli več ni enaka. In mi? Ali lahko odpustimo, ko se odnos enkrat zlomi? Najbolj nas boli, ko drugi ne prevzame odgovornosti. Ko ni iskrenega oprosti, ko ni priznanja, da je storil kaj narobe. Takrat se rana ne zapre. Nosimo zamero, ker čutimo, da naša bolečina ni bila slišana.

Toda ko odpuščamo, ne delamo tega zanj. To delamo zase, da ne nosimo več teže, ki nas vleče nazaj. A odpustiti ne pomeni pozabiti ali sprejeti istega odnosa kot prej. Pomeni, da si priznamo: to se je zgodilo, bolelo je, a zdaj izbiramo mir. Je lahko še kdaj kot prej? Redko. Lahko pa je drugače. Bolj iskreno ali sploh ne več. Včasih namreč odpustimo in gremo naprej brez te osebe.

Pomembno je, da si dovolimo čutiti razočaranje, pravijo guruji. In potem počasi spustimo. Ne zato, ker si drugi to zasluži, ampak ker si mi zaslužimo mir.

