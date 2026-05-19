Ali progresirano Sonce v šesti hiši prinese bolezen?

Ko slišimo, da se progresirano Sonce premakne v 6. hišo, marsikdo najprej pomisli na bolezen, težave z zdravjem. A takšna razlaga je preozka. Šesta hiša je res povezana s telesom, počutjem, navadami in vsakdanjo skrbjo zase, a prehod Sonca vanjo ne pomeni nujno, da bomo zboleli, ampak da se bomo morali resneje vprašati, kako živimo. Progresije so astrološka tehnika, s katero gledamo notranji razvoj človeka. Ne opisujejo toliko zunanjih dogodkov kot našo zrelost, premike zavesti, spremembe v odnosu do sebe. Najpogosteje uporabljamo sekundarne progresije, pri katerih en dan po rojstvu simbolično predstavlja eno leto življenja. Ko progresirano Sonce zamenja znamenje, se spremeni ton življenja. Način, kako se izražamo, kaj nas žene, kaj nam daje občutek smisla, se začne spreminjati. Če pa zamenja hišo, se spremeni področje življenja, v katero je usmerjeno največ naše pozornosti.

In ko vstopi v 6. hišo, življenje od nas zahteva več reda. Manj kaosa, izgovorov, bežanja pred vsakdanjimi obveznostmi. Šesta hiša je hiša rutine, dela, urnika, telesa, koristnosti in služenja. Ni oder, na katerem bi nas vsi občudovali. Je prostor, kjer se vprašamo: ali moje življenje deluje? Znam poskrbeti zase? Sem preutrujen? Ali moje telo nosi posledice mojih navad? Zdravje lahko res pride v ospredje. Ne nujno, ker bi se pojavila bolezen, ampak ker ne moremo več ignorirati signalov telesa. Utrujenost, stres, prehrana, spanje, gibanje, obremenitve, odnosi v službi – vse to postane pomembno. Kar smo prej pometali pod preprogo, potrka glasneje. Telo nas kliče nazaj k sebi.

Spoznati moramo, da ne obstaja samo delo. FOTO: Solisimages/Getty Images

To je lahko čas za spremembo življenjskega sloga, uvedbo boljše rutine, urejanje prehrane, redno gibanje, zdravniške preglede, opuščanje škodljivih navad in bolj odgovoren odnos do dela. Šesta hiša nas uči, da velike spremembe pogosto nastanejo iz majhnih vsakodnevnih odločitev. Iz kozarca vode, spanca, sprehoda, meje, ki jo postavimo. A ta prehod ne govori le o zdravju, ampak tudi o delu. Lahko se začnemo bolj ukvarjati s službo, nalogami, sodelavci, občutkom koristnosti. Morda nas življenje postavi v položaj, ko moramo nekomu pomagati, prevzeti več odgovornosti ali se naučiti ponižnosti. Ego se v 6. hiši ne širi z aplavzom, ampak z dobrim delom, zanesljivostjo, občutkom, da nekaj naredimo prav.

Nevarnost je, da se preveč ujamemo v dolžnosti, postanemo prestrogi do sebe, se merimo samo po tem, koliko naredimo, zdržimo, prenesemo. Tu se lahko začnejo težave: ko telo postane zadnje na seznamu, čeprav bi moralo biti prvo. Zato progresirano Sonce v 6. hiši ni napoved bolezni. A je resno opozorilo, da zdravja ne smemo jemati za samoumevno. Poslušati moramo telo, urediti vsakdan, očistiti urnik in se vprašati, komu ali čemu dajemo energijo. Če bomo živeli zavestno, je lahko to čas zdravljenja in notranjega reda. Če bomo vztrajali v starem kaosu, nas lahko telo ustavi. Ne, da bi nas zlomilo, ampak da bi nas naučilo, da življenje ni samo, kar dosežemo. Je tudi to, kako vsak dan skrbimo zase.