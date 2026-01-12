  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Ascendent je ogledalo naše energije

Ascendent določa razporeditev celotne astrološke karte. V njem so zapisane naša drža, mimika, hoja, instinktivne reakcije.
Ascendent razkriva, kako stopamo v življenje. FOTO: Perseomed/Getty Images
Ascendent razkriva, kako stopamo v življenje. FOTO: Perseomed/Getty Images
M. B. Z.
 12. 1. 2026 | 21:45
Pri astrologiji se pogosto ustavimo pri sončnem znamenju. A astrologi vedo, da se prava zgodba začne pri ascendentu. To ni le 'znak, ki vzhaja ob rojstvu'. To so vrata, skozi katera vstopamo v svet – in skozi katera svet vstopa k nam. Ascendent kaže, kako nas drugi doživljajo, še preden kaj povemo. Je naš prvi vtis, energijski podpis, ki ga oddajamo, ko stopimo v prostor. V njem so zapisani naša drža, mimika, način hoje, celo to, kako instinktivno reagiramo, ko nas kaj preseneti. Pogosto nas okolica opisuje bolj po ascendentu kot po soncu – in mi se ob tem začudeno prepoznamo.

A vpliv energije seže veliko globlje. Določa namreč razporeditev celotne astrološke karte. Od znamenja ascendenta se začnejo hiše – življenjska področja, kjer se dogajajo naši izzivi, odnosi, poklic, denar in notranja preobrazba. Če spremenimo uro rojstva, se spremeni ascendent – in z njim celotna zgodba karte. Zato mu pravimo tudi temelj osebnega horoskopa. Ascendent razkriva, kako stopamo v življenje. Ali gremo naprej pogumno ali previdno. Ali se branimo ali odpiramo. Kaže naš obrambni mehanizem, način, kako se zaščitimo, ko svet postane preglasen. V njem so zapisane tudi telesne značilnosti, vitalnost in to, kako skrbimo za svoje telo – pogosto nezavedno.

Ezoterično gledano je ascendent točka, kjer se duša 'pripne' na fizično izkušnjo. Je stik neba z zemljo, trenutek, ko se energija utelesi. Zato kaže, kakšno lekcijo smo prišli živet in s kakšno masko jo nosimo najprej. Skozi življenje se učimo, da te maske ne odvržemo, temveč jo ozavestimo in prečistimo. Ko razumemo svoj ascendent, razumemo, zakaj nas življenje nagovarja na določen način. Zakaj nas določene situacije vedno znova najdejo. In zakaj se, ko delujemo v skladu s to energijo, stvari začnejo odpirati skoraj same od sebe. Ascendent je prag. In ko stopimo skozenj, se zavestno začne resnična alkimija našega življenja.

