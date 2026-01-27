Astro alarm: to so najsrečnejši dnevi leta 2026 – ne zamudite jih!

Če se zdi, da leto 2026 ni le običajno leto, imate prav. To je prelomno leto – kolektivni reset – ne glede na to, ali gledamo astrologijo ali numerologijo. Po numerologiji je 2026 leto 1, začetek novega devetletnega cikla. Leta 1 so povezana z iniciacijo, pogumom in izbiro samega sebe, kar se ujema z energijo prihajajočih astroloških tranzitov. Saturn in Neptun, generacijska planeta, bosta vstopila v pogumni in bojeviti znak Ovna, razkrivala iluzije o tem, kdo smo, in kdo se pretvarjamo, da smo. Saturn zahteva odgovornost, Neptun pa raztaplja meje med fizičnim in duhovnim. Skupaj v prvem znamenju zodiaka zahtevata dejanja in voditeljstvo, ki temeljijo na integriteti in pristnosti.

Uran v dvojčkih bo revolucioniral naš način razmišljanja, komunikacije in odločanja. Pogovori bodo sprožali preboje, ideje bodo potovale hitreje, področje družbenih omrežij in e-trgovine pa se bo razvijalo v realnem času, spreminjajoč način povezovanja, potrošnje in izmenjave informacij. Jupiter se bo vrnil v Lev prvič po letih 2014–2015, kar bo spodbudilo kreativnost, samosprejemanje in romantično energijo. Severni vozel v Vodnarju napoveduje usojena prijateljstva in ključne povezave, saj bodo ljudje, ki pridejo v vaše življenje, igrali odločilno vlogo pri tem, kdo postajate.

Najsrečnejši dnevi leta 2026 so:

13. april 2026 – Zaupaj, kaj se odvija

Dan nosi globoko intuitivno, usodno energijo. Luna je v konjunkciji s Severnim vozlom v Ribah, kar pomeni, da naše čustvo ni le občutek, temveč univerzalni vodnik v prihodnost. Venera v Biku in Jupiter v Raku ustvarjata tok obilja, ki podpira ljubezen, družino, finance in ustvarjalne naložbe.

9. junij 2026 – Ljubezen cveti varno

Venera in Jupiter tvorita zaščitno, čustveno bogato energijo v Raku. To je odličen čas za zaroke, selitve, nosečnost ali iskrene pogovore, ki poglobijo zaupanje. Sreča pride skozi varne in ljubeče povezave.

17. avgust 2026 – Pogum privlači priložnosti

Venera v Tehtnici in Jupiter v Levu poudarjata harmonijo, ustvarjalnost in samozavest. To je dan, ko vas lahko sreča z vplivnimi ljudmi ali prejmete pohvale, ker ste samozavestno pokazali svojo vrednost.

2. september 2026 – Vse se postavi na svoje mesto

Luna v Biku, Merkur v Devici in Venera v Tehtnici ustvarjajo dneve taktike, produktivnosti in harmonije. To je idealen dan za zaključitev pogodb, pomembne pogovore ali odločitev glede ciljev in življenjskega prostora.

22. november 2026 – Prihodnost vas najde

Venera v Tehtnici tvori harmoničen trigon s Severnim vozlom v Vodnarju in sekstile z Jupitrom in Marsom v Levu, kar prinaša pogum, kreativno energijo in poglobljene vezi. Na ta dan se lahko srečate z osebo ali projektom, ki bo odločilno vplival na vašo prihodnost, poroča People.

