  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Astro alarm: to so najsrečnejši dnevi leta 2026 – ne zamudite jih!

Astrologinja Valerie Mesa razkriva najsrečnejše dni leta 2026.
Fotografija je simbolična. FOTO: Rasica, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Rasica, Getty Images
A. G.
 27. 1. 2026 | 22:07
 27. 1. 2026 | 22:07
3:32
A+A-

Če se zdi, da leto 2026 ni le običajno leto, imate prav. To je prelomno leto – kolektivni reset – ne glede na to, ali gledamo astrologijo ali numerologijo. Po numerologiji je 2026 leto 1, začetek novega devetletnega cikla. Leta 1 so povezana z iniciacijo, pogumom in izbiro samega sebe, kar se ujema z energijo prihajajočih astroloških tranzitov. Saturn in Neptun, generacijska planeta, bosta vstopila v pogumni in bojeviti znak Ovna, razkrivala iluzije o tem, kdo smo, in kdo se pretvarjamo, da smo. Saturn zahteva odgovornost, Neptun pa raztaplja meje med fizičnim in duhovnim. Skupaj v prvem znamenju zodiaka zahtevata dejanja in voditeljstvo, ki temeljijo na integriteti in pristnosti.

Uran v dvojčkih bo revolucioniral naš način razmišljanja, komunikacije in odločanja. Pogovori bodo sprožali preboje, ideje bodo potovale hitreje, področje družbenih omrežij in e-trgovine pa se bo razvijalo v realnem času, spreminjajoč način povezovanja, potrošnje in izmenjave informacij. Jupiter se bo vrnil v Lev prvič po letih 2014–2015, kar bo spodbudilo kreativnost, samosprejemanje in romantično energijo. Severni vozel v Vodnarju napoveduje usojena prijateljstva in ključne povezave, saj bodo ljudje, ki pridejo v vaše življenje, igrali odločilno vlogo pri tem, kdo postajate.

Najsrečnejši dnevi leta 2026 so:

13. april 2026 – Zaupaj, kaj se odvija

Dan nosi globoko intuitivno, usodno energijo. Luna je v konjunkciji s Severnim vozlom v Ribah, kar pomeni, da naše čustvo ni le občutek, temveč univerzalni vodnik v prihodnost. Venera v Biku in Jupiter v Raku ustvarjata tok obilja, ki podpira ljubezen, družino, finance in ustvarjalne naložbe.

9. junij 2026 – Ljubezen cveti varno

Venera in Jupiter tvorita zaščitno, čustveno bogato energijo v Raku. To je odličen čas za zaroke, selitve, nosečnost ali iskrene pogovore, ki poglobijo zaupanje. Sreča pride skozi varne in ljubeče povezave.

17. avgust 2026 – Pogum privlači priložnosti

Venera v Tehtnici in Jupiter v Levu poudarjata harmonijo, ustvarjalnost in samozavest. To je dan, ko vas lahko sreča z vplivnimi ljudmi ali prejmete pohvale, ker ste samozavestno pokazali svojo vrednost.

2. september 2026 – Vse se postavi na svoje mesto

Luna v Biku, Merkur v Devici in Venera v Tehtnici ustvarjajo dneve taktike, produktivnosti in harmonije. To je idealen dan za zaključitev pogodb, pomembne pogovore ali odločitev glede ciljev in življenjskega prostora.

22. november 2026 – Prihodnost vas najde

Venera v Tehtnici tvori harmoničen trigon s Severnim vozlom v Vodnarju in sekstile z Jupitrom in Marsom v Levu, kar prinaša pogum, kreativno energijo in poglobljene vezi. Na ta dan se lahko srečate z osebo ali projektom, ki bo odločilno vplival na vašo prihodnost, poroča People.

Preberite še:

image_alt
Prihaja prvi retrogradni Merkur letos: kaos za štiri astrološke znake

image_alt
Ti znaki zodiaka hitro hitro navežejo stike in ustvarijo trdna prijateljstva

image_alt
Življenje s temi astrološkimi znamenji je polno prepirov: ste tudi vi med njimi?

Več iz teme

planetprihodnostsrečaastrologijanajsrečnejši dan
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zdaj pa bo ...

O minimalni plači.
Aljana Fridauer Primožič27. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Gordane Stojiljković: Žrtve niso prioriteta

Če se v družbi utrdi prepričanje, da mladoletnost praktično pomeni imuniteto, govorimo o sistemski nevarnosti.
Gordana Stojiljković27. 1. 2026 | 22:25
22:07
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Astro alarm: to so najsrečnejši dnevi leta 2026 – ne zamudite jih!

Astrologinja Valerie Mesa razkriva najsrečnejše dni leta 2026.
27. 1. 2026 | 22:07
21:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA MEJI

Na Obrežju so ga ustavili: Slovak prevažal štiri državljane Turčije

Čaka ga kazenska ovadba.
27. 1. 2026 | 21:44
21:13
Novice  |  Slovenija
NEVIDNA GROŽNJA V TRGOVINAH?

Šokantni testi Greenpeacea: devet od enajstih bund vsebuje nevarne kemikalije, imamo odgovor trgovca

Testi so šokantni, a C&A zagovarja svoje metode.
27. 1. 2026 | 21:13
21:00
Bulvar  |  Suzy
AJURVEDA

Pozimi jejte in pijte toplo! (Suzy)

Zima je v ajurvedi obdobje upočasnitve. Prevladujeta predvsem kapha doša z lastnostmi 'težko, hladno in vlažno', ter delno tudi vata doša, ki jo zaznamujeta suhost in nestabilnost.
27. 1. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Kako se napajata Google in Mercedez-Benz?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki