Astrologi opozarjajo: ti trije astrološki znaki se najpogosteje zaljubijo v napačne ljudi

Srce ima svoje ideje – pogosto precej drugačne, kot narekuje zdrava pamet. Privlačnost, idealiziranje ali čustvena ranljivost v nekem trenutku lahko hitro zapeljejo v odnose, ki nam dolgoročno ne prinašajo ničesar dobrega. Astrologi pravijo, da so nekateri znaki še posebej nagnjeni k temu, da izberejo napačnega partnerja. Ne zato, ker ne bi vedeli, kaj si želijo, ampak ker jim močna čustva hitro zameglijo presojo.

Ribe slovijo po izjemni empatiji, romantični duši in sposobnosti, da v ljudeh vidijo najboljše – tudi takrat, ko to najboljše obstaja samo v njihovi domišljiji. Ko jim je nekdo blizu, hitro verjamejo v idealizirano različico te osebe. Pogosto jih pritegnejo tisti, ki jih želijo »rešiti«, ali ljudje, ki jim dajejo močna čustva, ne pa tudi stabilnosti. Zaradi svoje nežne, odprte energije včasih pritegnejo partnerje, ki niso pripravljeni vračati enake mere ljubezni in predanosti.

Tehtnice obožujejo idejo ljubezni. Včasih se zaljubijo bolj v romantičen občutek kot v samo osebo pred seboj. Ker težko prenesejo samoto, pogosto spregledajo rdeče zastavice in verjamejo, da se bo zadeva »uredila« s časom. Ostajajo v odnosih, ki jim ne prinašajo sreče, ali pa izberejo partnerje, ki jim ne vračajo pozornosti, ki si je želijo. Tehtnice rade verjamejo, da bodo s trudom spremenile dinamiko odnosa, a se to redko izteče po njihovih željah.

Astrologi poudarjajo, da se prav vsak znak lahko ujame v napačen odnos. FOTO: Vadim Guzhva/gettyimages

Strelci živijo za dogodivščine, svobodo in močne vtise, zato jih hitro očara nekdo, ki deluje skrivnosten, spontan ali vznemirljiv. Začetni adrenalin jih prevzame – ko pa se umiri, ugotovijo, da s partnerjem nimajo prav veliko skupnega. Ker pogosto izbirajo glede na trenutni občutek, ne na pravo čustveno kompatibilnost, se njihovi odnosi lahko končajo tako hitro, kot so se začeli.

Astrologi poudarjajo, da se prav vsak znak lahko ujame v napačen odnos – a Ribe, Tehtnica in Strelec naj bi bili v tej pasti nekoliko pogosteje. Vse pa se začne pri enem vprašanju: poslušati srce ali pamet?