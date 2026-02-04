Astrologi opozarjajo: to so štirje najnevarnejši dnevi v februarju

Februar je pogosto povezan z nestrpnim pričakovanjem pomladi, a iz astrološkega vidika je to čas sprememb in energetskih nihanj. V letu 2026 bo nekaj dni v tem mesecu zaznamovanih z napetimi planetarnimi aspekti, vplivom lunarnih ciklov in porastom tveganj. Astrologi opozarjajo, da je za preprečevanje težav in zmanjšanje stresa dobro vedeti, kateri so potencialno nevarni datumi.

4. februar: Mars v kvadratu s Plutonom

Napet aspekt med Marsom, planetom aktivnosti in konfliktov ter Plutonom simbolom globokih sprememb in skritih strasti na današnji dan ustvarja eksplozivno vzdušje. Vse do polnoči bo povečana želja po dokazovanju svoje resnice, vsaka majhna zamera ali napaka pa lahko preraste v resen konflikt. Izogibajte se burnim pogovorom, še posebej na delovnem mestu in doma. Ne izzivajte nadrejenih in ne spuščajte se v prepire s svojimi najbližjimi. Energijo je bolje usmeriti v fizično aktivnost ali ustvarjalno delo, vendar brez pretiravanja in tveganja za poškodbe.

13. februar: konjunkcija Saturna in Neptuna v ovnu

Redka konjunkcija počasno premikajočih se planetov Saturna, planeta strukture, omejitve in odgovornosti ter Neptuna, planeta iluzije, skrivnosti in navdiha v ognjenem ovnu lahko prinese občutek globalne zmede, okrepljenih strahov in razpadanja lažnih upov. Mnogi bodo prisiljeni ponovno preučiti svoje ideale in načrte, možna so globoka razočaranja, tako do drugih kot do sebe. Brez panike, če ne bo šlo po načrtih. Zanašajte se na realnost, preverjajte informacije in izogibajte se tveganim odločitvam. To je dober trenutek za poglobljen pogled vase, za popravljanje napak in meditativne prakse.

17. februar: prstanasti Sončev mrk

Mrki vedno prinašajo spremembe, usodne odločitve in padec energije. Prstanasti Sončev mrk, ki bo nastopil 17. februarja, lahko povzroči nepričakovane dogodke, kritične situacije in vrnitev starih težav, povezanih z družino, zdravjem ali delom. Posebej občutljivi bodo novi projekti, obljube in odnosi. Tega dne ne začnite pomembnih projektov, ne podpisujte pogodb ter se ne spuščajte v resne prepire. Izogibajte se dolgim potovanjem in realno ocenite svojo telesno in čustveno moč. To bo primeren čas za preučevanje in sprostitev od starih vezi, vendar z največjo mero previdnosti in upoštevanjem podrobnosti.

26. februar: začetek retrogradnega Merkurja

Retrogradni Merkur je tradicionalno povezan s težavami v komunikaciji, tehničnimi okvarami, težavami v prometu in administrativnimi zapleti. Od 26. februarja 2026 bodo zamude, zmede in nesporazumi v dokumentih še posebej izraziti. Izogibajte se selitvam, večjim nakupom elektronskih naprav in podpisovanju pomembnih listin. Bodite pozorni na sporočila, sestanke in podrobnosti. To je boljši čas za pogled nazaj in izboljšave starih projektov kot za začetek novih.

