  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Astrologi opozarjajo: to so štirje najnevarnejši dnevi v februarju

Bodite pozorni na nekatere datume drugega meseca leta.
FOTO: Aaronamat/Gettyimages

FOTO: Aaronamat/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Dragonimages/Gettyimages 

FOTO: Dragonimages/Gettyimages 

FOTO: Aaronamat/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Dragonimages/Gettyimages 
M. Fl.
 4. 2. 2026 | 06:00
3:53
A+A-

Februar je pogosto povezan z nestrpnim pričakovanjem pomladi, a iz astrološkega vidika je to čas sprememb in energetskih nihanj. V letu 2026 bo nekaj dni v tem mesecu zaznamovanih z napetimi planetarnimi aspekti, vplivom lunarnih ciklov in porastom tveganj. Astrologi opozarjajo, da je za preprečevanje težav in zmanjšanje stresa dobro vedeti, kateri so potencialno nevarni datumi.

4. februar: Mars v kvadratu s Plutonom

Napet aspekt med Marsom, planetom aktivnosti in konfliktov  ter Plutonom simbolom globokih sprememb in skritih strasti na današnji dan ustvarja eksplozivno vzdušje. Vse do polnoči bo povečana želja po dokazovanju svoje resnice, vsaka majhna zamera ali napaka pa lahko preraste v resen konflikt. Izogibajte se burnim pogovorom, še posebej na delovnem mestu in doma. Ne izzivajte nadrejenih in ne spuščajte se v prepire s svojimi najbližjimi. Energijo je bolje usmeriti v fizično aktivnost ali ustvarjalno delo, vendar brez pretiravanja in tveganja za poškodbe.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

13. februar: konjunkcija Saturna in Neptuna v ovnu

Redka konjunkcija počasno premikajočih se planetov Saturna, planeta strukture, omejitve in odgovornosti ter Neptuna, planeta iluzije, skrivnosti in navdiha v ognjenem ovnu lahko prinese občutek globalne zmede, okrepljenih strahov in razpadanja lažnih upov. Mnogi bodo prisiljeni ponovno preučiti svoje ideale in načrte, možna so globoka razočaranja, tako do drugih kot do sebe. Brez panike, če ne bo šlo po načrtih. Zanašajte se na realnost, preverjajte informacije in izogibajte se tveganim odločitvam. To je dober trenutek za poglobljen pogled vase, za popravljanje napak in meditativne prakse.

17. februar: prstanasti Sončev mrk

Mrki vedno prinašajo spremembe, usodne odločitve in padec energije. Prstanasti Sončev mrk, ki bo nastopil 17. februarja, lahko povzroči  nepričakovane dogodke, kritične situacije in vrnitev starih težav, povezanih z družino, zdravjem ali delom. Posebej občutljivi bodo novi projekti, obljube in odnosi. Tega dne ne začnite pomembnih projektov, ne podpisujte pogodb ter se ne spuščajte v resne prepire. Izogibajte se dolgim potovanjem in realno ocenite svojo telesno in čustveno moč. To bo primeren čas za preučevanje in sprostitev od starih vezi, vendar z največjo mero previdnosti in upoštevanjem podrobnosti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

26. februar: začetek retrogradnega Merkurja

Retrogradni Merkur je tradicionalno povezan s težavami v komunikaciji, tehničnimi okvarami, težavami v prometu in administrativnimi zapleti. Od 26. februarja 2026 bodo zamude, zmede in nesporazumi v dokumentih še posebej izraziti. Izogibajte se selitvam, večjim nakupom elektronskih naprav in podpisovanju pomembnih listin. Bodite pozorni na sporočila, sestanke in podrobnosti. To je boljši čas za pogled nazaj in izboljšave starih projektov kot za začetek novih.

FOTO: Dragonimages/Gettyimages 
FOTO: Dragonimages/Gettyimages 

Kako ravnati med nevarnimi dnevi?

  • Pozornost in samokontrola: izogibajte se impulzivnim dejanjem in analizirajte svoje motive.
  • Skrb za zdravje:  ne pretiravajte z napori in bodite pozorni na svoje duševno stanje.
  • Izogibajte se sporom: še posebej z najbližjimi, sodelavci in nadrejenimi.
  • Previdnost pri denarju in dokumentih: izogibajte se tveganim odločitvam in sumljivim naložbam.
  • Bodite pozorni na čustva:  vzemite si čas za tišino, razmišljanje in sprostitev, priporoča glossy.rs.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Preverite: to je v letu 2026 najsrečnejši mesec za vaš astrološki znak

Za nekatere bo poseben začetek leta, drugi se lahko veselijo konca.
13. 1. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zakaj se vam v življenju ves čas ponavlja ista lekcija: skrivnost stelija v rojstni karti

V enem znamenju se zberejo trije planeti ali več. Je ključ, ki pove, kje se v nas nabira največ moči.
4. 1. 2026 | 15:10

Več iz teme

horoskoppoložaj planetovnevarni dnevi
ZADNJE NOVICE
08:05
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI FESTIVAL

Na festivalu Sundance tudi slovenski uspeh: Sramoti in denarju velika nagrada žirije

Planini je pripadla velika nagrada žirije za svetovni film v kategoriji dokumentarcev.
4. 2. 2026 | 08:05
07:42
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZOVITO SO GA MUČILI

Po kruti Slavčevi smrti ogorčenja politikov ni bilo, na sodišču za dejanje odgovarja le še eden

Marjan Brajdič, Mihael in Marjan Grm so prosti vseh obtožb, Marka Belcla pa s krajem kaznivega dejanja povezuje DNK.
Aleksander Brudar4. 2. 2026 | 07:42
07:36
Bulvar  |  Tuji trači
POSLEDNJE SLOVO

Umrla igralka Dosjejev X in Noči čarovnic: oboževalci jo poznajo po »najbolj srhljivem stavku«

Pred kamero ustvarjala več kot dve desetletji, gledalci pa si jo bodo zapomnili po vlogah v serijah in filmih, ki so zaznamovali več generacij.
4. 2. 2026 | 07:36
07:35
Novice  |  Slovenija
POGREB

Danes še zadnje slovo od legendarne slovenske smučarke

Nekdanja slovenska alpska smučarka Nataša Bokal je umrla v soboto.
4. 2. 2026 | 07:35
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To so jedi, ki jih Slovenci doma pripravljamo precej pusto

Kuharji imajo preproste rešitve, ki povprečno domačo jed spremenijo v odlično prilogo, ob kateri si bomo oblizovali prste. A vendarle opozorimo – niso za vsak dan.
Kaja Berlot4. 2. 2026 | 07:30
07:22
Novice  |  Slovenija
NOVE OBLIKE ZASVOJENOSTI

Nevarne že najbolj nedolžne spletne igre: ljudi vlečejo v začarani krog izgub, dolgov in psiholoških težav

Največje tveganje je pri mladih odraslih, ki imajo svoj denar in so brez starševskega nadzora.
Pija Kapitanovič4. 2. 2026 | 07:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki