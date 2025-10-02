  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Astrologi pravijo: rojene v teh treh znakih so najboljše mame

Za vsakogar je njegova mama najboljša in vsaka mama ima edinstven slog starševstva ter posebne materinske sposobnosti.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Nicola Katie/gettyimages

FOTO: Gettyimages

M. Fl.
 2. 10. 2025 | 06:00
2:45
A+A-

Mame imajo veliko čudovitih lastnosti, astrologi pa menijo, da nekateri astrološki znaki še posebej izstopajo po številu teh kvalitet. Po zvezdah sodeč, naj bi bile nekatere mame zaradi svojega znamenja, po naravi v materinski vlogi boljše od drugih.

Preverite, v katerih astrološki znaki naj bi se rojevale najboljše mame. Seveda je ta seznam namenjen predvsem zabavi, in če vašega znaka ni na seznamu, to nikakor ne pomeni, da ne blestite kot mama.

Rak

Ženske rojene v znamenju raka naj bi bile po astrologiji odlične mame. Čeprav jih njihova čustvena občutljivost lahko ovira na drugih področjih življenja, je prav ta lastnost njihova največja prednost v materinski vlogi.

Mame rakice imajo izvrsten materinski nagon, razumejo potrebe svojih otrok in jim nudijo neskončno ljubezen ter podporo.

Družina jim pomeni vse, starševstvu pa se predajo na izjemno ustvarjalen način. So praktične, potrpežljive in pozorne.

Otrokom želijo nuditi vse, kar je v njihovi moči, da bi bili uspešni, hkrati jim omogočajo, da se zabavajo in razvijajo svojo osebnost.

Riba

Ribe so znane kot zelo empatične in čustveno globoke. Mame v tem znamenju se iskreno povežejo s čustvi svojih otrok in jih vzgajajo v čustveno inteligentne posameznike. Spodbujajo jih k ustvarjalnosti ter jim privzgajajo spoštovanje do umetnosti.

Učijo jih tudi, naj bodo prijazni in sočutni do drugih ter jim približajo ljubezen do narave, samostojnost in občutek ponosa, ki izhaja iz pomoči drugim.

Poleg tega mame ribe svojim otrokom pri uresničevanju njihovih sanj nudijo popolno podporo.

Bik

Med najboljše mame astrologi uvrščajo tudi ženske, rojene v znamenju bika. Znane so kot odgovorne, zanesljive in inteligentne mame, ki si vedno prizadevajo, da ne bi razočarale svojih otrok.

Zelo rade preživljajo čas z družino in se, tudi kadar so zelo zaposlene, trudijo najti trenutke za svoje najdražje. Odlikuje jih neomajna strpnost in otrokom dajejo veliko svobode, tako fizične kot mentalne.

Njihov naraščaj je vzgojen tako, da zelo zgodaj razvije spoštovanje do različnih kultur in prepričanj.

Bikice rade vlagajo v stvari in ljudi ter opazujejo njihov razvoj, kar vsekakor velja tudi za njihove otroke. So ljubeče, skrbne in izjemno potrpežljive mame, piše Zadovoljna.hr.

Več iz teme

horoskopastrologijaženskestaršimaterinstvo
