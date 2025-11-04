  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Astrologija Rusije in Ukrajine razkriva, kakšen je odnos med državama

Astrološko je odnos med državama od začetka napet in konfliktno obarvan. Prinaša nepredvidljivost, nestabilnost in izbruhe napetosti.
Svet Rusijo že leta vidi kot jeznega ustrahovalca, kar je tipična manifestacija manj razvite marsovske energije. FOTO: Bondart/Getty Images
Svet Rusijo že leta vidi kot jeznega ustrahovalca, kar je tipična manifestacija manj razvite marsovske energije. FOTO: Bondart/Getty Images
M. B. Z.
 4. 11. 2025 | 15:15
3:57
Februarja 2022 je Rusija napadla Ukrajino. Pogosto se pojavlja vprašanje, ali so astrologi to napovedali. Toda če astrolog ni prej analiziral astroloških kart Rusije, Ukrajine, Putina in Zelenskega, ni mogel vedeti, kaj se pripravlja. Astrologija prikazuje smernice, verjetnosti in teme določenega obdobja. Če bi pogledali naštete karte, bi videli močno dogajanje v začetku leta 2022. A le ena od možnih manifestacij bi bila vojna.

Rojstni datum sodobne Rusije je 25. 12. 1991, ko je nad Kremljem zadnjič zaplapolala zastava Sovjetske zveze, Gorbačov je odstopil in oblast predal Jelcinu. Tako ima država Sonce v kozorogu. Ena izmed manj razvitih lastnosti tega znamenja je togost in konservativnost. V najslabši obliki simbolizira avtoritarnost, represijo in fašizem.

Ukrajina ima zgodovino, polno konfliktov, a je vztrajna in odločna. FOTO: Wildpixel/Getty Images
Ukrajina ima zgodovino, polno konfliktov, a je vztrajna in odločna. FOTO: Wildpixel/Getty Images

Mars v strelcu tvori kvadrat z Jupitrom. Ta v kvadratu poveča vpliv Marsa – planeta jeze, agresije, boja in tekmovalnosti. Ker je Mars v strelcu, se vse te energije še potencirajo. Rusijo zato svet že leta vidi kot jeznega ustrahovalca, kar je tipična manifestacija manj razvite marsovske energije. V bolj zreli obliki Mars predstavlja pogumnega branilca in borca za druge.

Kakšen je odnos med državama?

Ali lahko država preraste senčne plati svoje karte? Da, če imajo voditelji drugačne astrološke značilnosti, ki ne utrjujejo njenih težavnih aspektov. Ukrajina, ustanovljena 24. 8. 1991, je po Soncu devica – logično je, da gre za enega največjih izvoznikov žita na svetu (devica vlada kmetijstvu). Uran je v 1. hiši. Vlada potresom, bliskom, elektriki. Njegova energija je nenadna, nepredvidljiva, revolucionarna. Po eni strani spodkopava stabilnost – v zapis države vtisne pogoste spremembe. Po drugi v nacionalno tkivo vgradi revolucije.

A kot je za Uran značilno, prinaša tudi destabilizacijo, kakršni smo priča danes. Luna je v kvadratu s Plutonom. Pri posamezniku ta aspekt kaže pogosto travmatično otroštvo in družinsko linijo, zaznamovano s travmo. Nezavedno ponavljamo vzorce zlorabe in nadzora, dokler ne pride do 'čustvene smrti in ponovnega rojstva' – in iz tega vzidemo odporni in neustrašni. V karti države to kaže zgodovino, polno konfliktov. Močan stelij v levu je znak moči, vztrajnosti in odločnosti.

Kakšen je odnos med državama? Kompozitna karta teh dveh držav ima nekaj izjemno napetih aspektov. Kompozitni Mars v kvadratu s Saturnom je kazalnik razmerja, v katerem eden želi levo, drugi desno. Ko je eden poln energije, je drugi izčrpan. Ko eden želi akcijo, drugi stopi na zavoro. V praksi je v tem odnosu težko najti kompromis – stalni so trenje, blokade, nesoglasja.

Kompozitni Merkur v kvadratu z Neptunom zmede komunikacijo. Eden pogosto ustvarja lažne narative, drugi se odziva nanje – rezultat je razpad zaupanja in izguba jasnosti. Pri dveh državah to pomeni težave pri pogajanjih, napačne interpretacije in šume v dialogu. Kompozitna Venera v kvadratu z Uranom je med vsemi aspekti najbolj naporen, saj ne omogoča rešitve. V odnosu med državama to pomeni nepredvidljivost, nestabilnost in izbruhe napetosti.

