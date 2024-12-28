Astrologinja Lenka: Poiščite mir v trenutkih nemira

Luna v strelcu danes prinaša optimizem, navdušenje in željo po novih izkušnjah, kar ustvarja pozitiven prostor za razmišljanje o prihodnosti in oblikovanje novih načrtov. Energija strelca spodbuja širjenje obzorij, bodisi skozi učenje, potovanja ali preprosto osvajanje novih idej in perspektiv.

Trigon med Luno in retrogradnim Marsom iz leva poudarja ognjeno energijo, ki navdihuje ustvarjalnost in pogum za soočanje z izzivi. Retrogradni Mars odpira priložnosti za pregled in obnovo projektov ali ciljev, ki so bili nekoč zapostavljeni ali preloženi. Ta vpliv daje moč in zagon za preobrazbo in za preizkušanje nečesa, kar se je prej zdelo nedosegljivo. Pomembno pa je, da energijo usmerimo premišljeno, saj lahko presežek ognja povzroči nepotrebno izčrpanost.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Večerna opozicija z retrogradnim Jupitrom v dvojčkih

Lunina opozicija z Jupitrom lahko prinese pretirana pričakovanja ali nerealistične želje. Jupiter v dvojčkih pogosto spodbuja miselne presežke, ki niso vedno skladni s praktično realnostjo. To lahko vodi v impulzivne odločitve, na primer nakup nečesa nepotrebnega ali vstop v situacije, ki se sprva zdijo privlačne, a kasneje povzročijo obžalovanje. Ključ do uspeha je previdnost in razmislek – osredotočite se na to, kar resnično potrebujete, in se izognite skušnjavi, da bi sledili trenutnim impulzom.

Kvadrat Venere v vodnarju in Urana v biku

Ta aspekt prinaša nepričakovane dogodke in potrebo po svobodi, zlasti v odnosih. Venera v vodnarju simbolizira željo po inovacijah, svežih povezavah in drugačnih pogledih na ljubezen in vrednote. Kvadrat z Uranom pa lahko povzroči nenadne preobrate, ki rušijo obstoječe ravnotežje in vodijo k spremembam, na katere nismo povsem pripravljeni. Partnerski odnosi so lahko pod pritiskom – pojavi se želja po neodvisnosti in prekinitvi starih vzorcev. Pomembno je, da skušamo uravnotežiti željo po svobodi z razumevanjem in prilagodljivostjo, da ne bi naredili nepremišljenih potez.

Saturn v ribah kot sidro stabilnosti

Saturn, ki je zdaj direkten v ribah, ponuja priložnost za nežno in premišljeno gradnjo prihodnosti. Njegov vpliv spodbuja počasno, a temeljito delo na dolgoročnih ciljih. Ribja energija Saturna nas uči potrpežljivosti in sočutja, ne le do drugih, ampak tudi do sebe. Ključ je v tem, da se osredotočimo na globoke notranje spremembe, ki bodo prinesle trajnostno rast. Ta vpliv je v popolnem kontrastu z burno energijo drugih planetarnih povezav, zato ga izkoristite kot stabilno osnovo za svoje načrte.

Praktični nasveti za dan: