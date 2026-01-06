  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Astrološka znamenja, ki bi si letos januarja morala vzeti čas samo zase

Z začetkom novega leta bi nekateri morali več časa nameniti sebi in občutkom.
FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

FOTO: Stanislav Hubkin/Gettyimages

FOTO: Stanislav Hubkin/Gettyimages

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages
FOTO: Stanislav Hubkin/Gettyimages
FOTO: Sam Edwards/Gettyimages
FOTO: Tom Merton/Gettyimages
M. Fl.
 6. 1. 2026 | 06:00
2:30
A+A-

Januar predstavlja nekakšno prelomnico, ki jo lahko določena astrološka znamenja okusijo kot nenadne spremembe v razpoloženju in počutju. Ko razmišljajo o izzivih, ki jih čakajo na osebnem, poklicnem ali ljubezenskem področju, bi ta lahko želela pobegniti od nenehnega vrveža vsakdanjega življenja in uživati v zdravi tišini, ki jo prinese nekaj nujno potrebnega časa zase. Kateri so znaki, ki si morajo prvega meseca v letu nujno vzeti trenutke samote, opozarja portal Zodiac Helps.

Oven

Imate izjemno aktiven življenjski slog, vedno iščete nove kraje za raziskovanje in nove ljudi za spoznavanje. A z januarjem si morate vzeti čas, se ustaviti in pogledati vase ter si zastaviti vprašanje, kaj na svojih epskih avanturah pravzaprav iščete. Da bi dobili odgovor na to vprašanje, zadržite naravni vzgib, da bi kupili letalsko vozovnico in se odpravili na naslednji let za Azijo ali Afriko. Le z natančnim razmislekom in samorefleksijo boste odkrili skrivnosti samih sebe, to pa vam bo pomagalo bolje razumeti, kaj v življenju resnično želite: boljše delo, srečnejši odnos, zveste prijatelje, nove dogodivščine ali karkoli drugega.

FOTO: Stanislav Hubkin/Gettyimages
FOTO: Stanislav Hubkin/Gettyimages

Dvojček

Na družinskih srečanjih in večjih dogodkih ste navajeni biti v središču pozornosti, vključujete se v vsak pogovor in vanj vnašate dragocene prispevke. Čeprav se radi vidite kot družabno bitje, je vaša odprta narava deloma posledica strahu pred osamljenostjo ter stalne potrebe ob sebi imeti nekoga, s katerim bi se lahko pogovarjali. Svetu res lahko veliko ponudite, a prav tako se morate znati umiriti, to pa boste dosegli šele, ko boste edina oseba v prostoru, s katero se lahko pogovarjate.

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages
FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

Strelec

Podobno kot ovni tudi vi stremite k naslednji avanturi. Kot nekdo, ki prosti čas preživlja v razmišljanju o potencialnih počitniških destinacijah in prečesavanju spletnih ponudb, imate potovanja po svetu zapisana globoko v duši, kar vam omogoča, da zlahka zapustite cono udobja. Vendar si, preden se odpravite na naslednjo odisejado, vzemite trenutek, da cenite lepote svojega trenutnega okolja in preživite čas z ljudmi, ki bi jih pustili za sabo. S tem boste bolj cenili domače okolje in vse pozitivne stvari, ki jih prinaša.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages
FOTO: Tom Merton/Gettyimages

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Kaj bi delali horoskopski znaki, če bi zadeli na loteriji

Astrologija razkriva, kako bi posamezni znaki zodiaka ravnali z nepredvidenim bogastvom.
4. 1. 2026 | 22:06
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: za tri znamenja bo leto 2026 leto finančnih priložnosti

Na njihove račune se bo stekalo veliko denarja.
31. 12. 2025 | 06:00

Več iz teme

horoskopastrološki znakičas zase
ZADNJE NOVICE
06:45
Novice  |  Slovenija
KREPKO POD NIČLO

Zima kaže zobe: prihaja rekordni mraz, preverite, kateri dan bo najhuje

Že dolgo nismo v nižinah občutili takih temperatur, kot so napovedane tokrat.
Mitja Felc6. 1. 2026 | 06:45
06:29
Novice  |  Slovenija
SOSEDSKA POMOČ

Hrvaški policisti na naših smučiščih

Zimske radosti žal spremljajo tudi nesreče, letos je bilo že osem primerov hudih poškodb.
6. 1. 2026 | 06:29
06:25
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

Brez harmonike ni silvestrovanja (Suzy)

Življenja si brez glasbe ne predstavljamo, saj nas spremlja od zgodnjih jutranjih ur do večera, tako ob delu kot v avtomobilu in različnih dogodkih ter koncertih.
6. 1. 2026 | 06:25
06:16
Lifestyle  |  Astro
KAKOVOST TRENUTKA

Najpomembnejši trenutek je zdaj in danes je vse, kar imamo

Če se v srcu oklepate preteklosti, nimate prostora za nove izkušnje.
6. 1. 2026 | 06:16
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SKRIVAL JO JE V TELEFONU

Igorja preiskovali zaradi velike tatvine, našli pa otroško pornografijo

Zavržni posnetki ostajajo v sodnem spisu, obtoženi Igor Golubović medtem krivdo zavrača.
Aleksander Brudar6. 1. 2026 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Astrološka znamenja, ki bi si letos januarja morala vzeti čas samo zase

Z začetkom novega leta bi nekateri morali več časa nameniti sebi in občutkom.
6. 1. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki