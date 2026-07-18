  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Astrološka znamenja, ki delujejo mirno, a v sebi vrejo

Ko se zvezde in čustva spopadejo.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Delo UI
 18. 7. 2026 | 19:51
3:46
A+A-

Astrologija nam pogosto razkriva skrivnosti, ki se skrivajo za našimi vsakdanjimi osebnostmi. Čeprav nekatera znamenja delujejo mirno in zbrano, v resnici v njih vrejo močna čustva in strasti. V tem članku bomo raziskali, katera znamenja zodiaka se soočajo s tem notranjim konfliktom ter kako se to odraža v njihovem življenju.

Rak: Vodno znamenje z globokimi čustvi

Raki so znani po svoji občutljivosti in skrbnosti, vendar njihova zunanja mirnost pogosto skriva globoka čustva. Kot vodno znamenje so raki zelo intuitivni in čustveno povezani z drugimi. Čeprav se morda zdijo mirni in zbrani, v resnici v njih vrejo močna čustva, ki jih pogosto zadržujejo zase. Ta notranji svet čustev jih lahko občasno preplavi, zato je pomembno, da najdejo način, kako izraziti svoje občutke.

Tehtnica: Iskalci ravnovesja, ki skrivajo notranje boje

Tehtnice so znane po svoji želji po harmoniji in ravnovesju. Na zunaj delujejo mirno in diplomatsko, vendar se v njih pogosto odvijajo notranji boji. Njihova potreba po pravičnosti in uravnoteženosti jih lahko pripelje do notranjih konfliktov, ki jih skrbno skrivajo pred drugimi. Tehtnice si prizadevajo ohraniti mir in se izogibati konfliktom, vendar to pogosto pomeni, da svoje notranje stiske zadržujejo zase.

Škorpijon: Strastni in skrivnostni

Škorpijoni so znani po svoji intenzivnosti in strasti. Čeprav se na zunaj morda zdijo mirni in zbrani, v resnici v njih vrejo močna čustva in strasti. Škorpijoni so mojstri skrivanja svojih resničnih občutkov, kar jim omogoča, da ohranijo nadzor nad situacijami. Vendar pa lahko ta notranji vulkan čustev občasno izbruhne, kar lahko privede do dramatičnih sprememb v njihovem življenju.

Kozorog: Ambiciozni, a notranje nemirni

Kozorogi so znani po svoji ambicioznosti in delovni etiki. Na zunaj delujejo mirno in zbrano, vendar se v njih pogosto skriva notranji nemir. Njihova želja po uspehu in dosežkih jih lahko pripelje do občutkov stresa in tesnobe, ki jih skrbno skrivajo pred drugimi. Kozorogi imajo močno voljo in vztrajnost, vendar je pomembno, da se naučijo sprostiti in izraziti svoje notranje občutke.

Ribe: Sanjači z globokimi čustvi

Ribe so znane po svoji domišljiji in čustveni globini. Čeprav se na zunaj zdijo mirne in sanjave, v resnici v njih vrejo močna čustva. Ribe so zelo občutljive in empatične, kar pomeni, da pogosto prevzemajo čustva drugih ljudi. Ta notranji svet čustev jih lahko občasno preplavi, zato je pomembno, da najdejo način, kako se izraziti in sprostiti.

Kako se soočiti z notranjim nemirom?

Če se prepoznate v katerem od teh znamenj, je pomembno, da se naučite, kako se soočiti z notranjim nemirom. Prvi korak je prepoznati in sprejeti svoja čustva. Poiščite načine, kako izraziti svoje občutke, bodisi skozi ustvarjalne dejavnosti, meditacijo ali pogovore z zaupnimi prijatelji. Pomembno je, da si dovolite občutiti in izraziti svoja čustva, saj boste tako dosegli notranje ravnovesje in mir.

Astrologija nam lahko pomaga razumeti naše notranje svetove in nam ponudi vpogled v to, kako se soočiti z izzivi, ki jih prinaša življenje. Ne glede na to, katero znamenje ste, je pomembno, da skrbite za svoje čustveno zdravje in si dovolite biti to, kar ste.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

astrologijaznamenjahoroskopčustva
ZADNJE NOVICE
20:35
Novice  |  Svet
MALARIJA

Panika na frankfurtskem letališču, zboleli štirje zaposleni

Okuženi komar je nekako našel pot na letalo in se nato »izkrcal« na drugem koncu sveta.
18. 7. 2026 | 20:35
20:15
Bulvar  |  Domači trači
ISKRENO

Saša Lendero šokirala s priznanjem: »Sploh je nimam rada« (FOTO)

Pevka si pogosto privošči skodelico kave, a ne zaradi njenega okusa.
18. 7. 2026 | 20:15
19:51
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Astrološka znamenja, ki delujejo mirno, a v sebi vrejo

Ko se zvezde in čustva spopadejo.
Delo UI18. 7. 2026 | 19:51
19:31
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČNO

Grozljiva smrt v gorah: izkušena planinka Antonia umrla po padcu z višine 12 metrov

V romunskih gorah vsako leto umre približno 100 ljudi.
18. 7. 2026 | 19:31
19:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Pozabite na kokice: v tem slovenskem kinu ob filmu strežejo vino in sire

Tasting Cinema ni klasičen kino na prostem, temveč gastronomsko doživetje, kjer so prav okusi tisti, ki ustvarijo posebno vzdušje.
Alenka Kociper18. 7. 2026 | 19:30
19:07
Šport  |  Tekme
LIGA NARODOV

Slovenska odbojkarska reprezentanca zmagovito, prišla je še do tretje zmage v Beogradu

Trenutno v ligi z devetimi zmagami zaseda drugo mesto.
18. 7. 2026 | 19:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki