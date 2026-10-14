Astrološka znamenja, ki jih bo od konca leta spremljala sreča

Do konca leta je še dovolj časa za lepe preobrate, uresničitev načrtov in trenutke, ki bodo opomnili, da se potrpežljivost vendarle izplača. Medtem ko bodo nekateri še iskali pravo smer, bodo rojeni v treh astroloških znakih končno začutili, da se stvari obračajo v njihov prid. Pred njimi je obdobje, ki bo prineslo poslovne priložnosti, ljubezenske uspehe in težko pričakovani notranji mir. Marsikaj bi se lahko končno uredilo tako, kot si želijo. Kateri so ti znaki, razkriva zadovoljna.hr.

Bik

Biki slovijo po tem, da imajo radi varnost in stabilnost, pa tudi po tem, da, ko si nekaj zadajo, ne odnehajo zlahka. Prav njihova vztrajnost se jim bo do konca leta obrestovala. Situacije, ki so se dolgo zdele negotove, bodo končno dobile jasnejšo smer, trud, vložen v delo in osebne cilje, pa bo začel prinašati oprijemljive rezultate. Na poslovnem področju se bodo odprle priložnosti za napredovanje, nov projekt ali pogovor, ki bo spremenil njihov pogled na prihodnost. Tudi zasebno življenje ne bo na stranskem tiru. Rojeni v tem znaku si bodo vzeli več časa za osebe, ki jim veliko pomenijo, tisti, ki si želijo sprememb na ljubezenskem področju, pa bodo dobili razlog za optimizem. Najpomembnejše bo, da ne bodo poskušali nadzorovati vsega. Včasih se najlepše stvari zgodijo prav takrat, ko si dovolimo nekaj spontanosti.

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Lev

Pripadniki tega znamenja bodo do konca leta znova začutili tisti znani zagon in motivacijo, ki jih praviloma žene naprej. Če so v zadnjih mesecih imeli občutek, da njihov trud ni dovolj opažen ali da se nekateri načrti uresničujejo počasneje, kot so pričakovali, se jim bodo zdaj ponudile priložnosti za spremembe. Na poslovnem področju se jim bodo odprla vrata, za katera so mislili, da bodo še dolgo ostala zaprta. Njihove zamisli, sposobnosti in samozavest bodo prišle do izraza, nekateri bodo dobili potrditev, da so na pravi poti.

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Tudi ljubezensko življenje bo prineslo lepe trenutke. Levi v zvezi bodo v odnos vnesli več vedrine in bližine, samski bodo spoznali nekoga, ki jih bo pritegnil na prvi pogled, ali pa bodo na ljubezen pogledali z več optimizma. Do konca leta bo levom najbolj prav prišel pogum za korak, s katerim že nekaj časa odlašajo. Včasih je prav kanček poguma dovolj, da se stvari začnejo odvijati v želeno smer.

Kozorog

Kozorogi so pogosto tisti, ki prevzemajo odgovornost, marljivo delajo in ne pričakujejo, da jim bo uspeh padel z neba. Kljub temu tudi najbolj vztrajni včasih potrebujejo obdobje, v katerem začutijo, da njihov trud ni bil zaman. Kozorogom bo iztek leta prinesel prav takšen občutek. Na poslovnem področju bodo jasneje videli rezultate vsega, kar so gradili v preteklih mesecih. Nekateri bodo dobili nove odgovornosti, priložnost za napredovanje ali potrditev, da je njihovo delo cenjeno.

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Drugim se bo odprla možnost, končno stopiti na pot, o kateri že dolgo razmišljajo. Posebej pomembno bo ravnovesje med obveznostmi in zasebnim življenjem. Konec leta jih bo spodbudil, da uspeha ne bodo več merili zgolj z dosežki, temveč bodo namenili več prostora tudi počitku, odnosom in drobnim stvarem, ki jih osrečujejo. Ko se bodo temu pridružili jasnejši načrti in več zaupanja v lastne odločitve, bodo kozorogi ugotovili, da se stvari končno odvijajo tako, kot so si že dolgo želeli.