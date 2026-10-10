  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTORLOGIJA

Astrološka znamenja, ki se ljubezensko zelo ujemajo

Kateri znaki zodiaka so idealni partnerji za dolgotrajno ljubezen?
Simbolična slika FOTO: Willie B. Thomas Getty Images
Simbolična slika FOTO: Willie B. Thomas Getty Images
Delo UI
 10. 10. 2026 | 18:17
3:19
A+A-

Ljubezen je ena najmočnejših sil v našem življenju, ki nas lahko osrečuje in navdihuje. Včasih se zdi, da je iskanje pravega partnerja podobno iskanju igle v senu. Toda kaj, če bi vam zvezde lahko pomagale pri tem iskanju? Astrološka ujemanja so lahko ključ do razumevanja, kateri znaki zodiaka so najbolj združljivi in kateri odnosi imajo največjo možnost, da trajajo vse življenje.

Pomen astroloških ujemanj

Astrologija ni le zabavna igra, temveč starodavna znanost, ki temelji na premikih planetov in njihovem vplivu na naše osebnosti in življenjske poti. Vsak znak zodiaka ima svoje edinstvene lastnosti, ki lahko vplivajo na to, kako se razumemo z drugimi. Ko govorimo o ljubezni, je pomembno razumeti, kako se različni znaki med seboj ujemajo in kako lahko ti vplivi oblikujejo našo usodo.

Najboljša astrološka ujemanja

Bik in devica

Bik in devica sta oba zemeljska znaka, kar pomeni, da imata podobne vrednote in pristop k življenju. Bik je zvest in stabilen, devica pa je praktična in analitična. Skupaj tvorita močno in zanesljivo zvezo, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in razumevanju. Njuna zveza je pogosto polna ljubezni in topline, saj oba cenita udobje doma in družine.

Rak in Škorpijon

Rak in škorpijon sta vodna znaka, kar pomeni, da sta globoko čustvena in intuitivna. Njuna zveza je pogosto zelo intenzivna in strastna, saj se oba znaka popolnoma predajata ljubezni. Rak je nežen in skrben, medtem ko je škorpijon močan in zaščitniški. Skupaj tvorita močno čustveno vez, ki lahko traja vse življenje.

Lev in strelec

Lev in strelec sta ognjena znaka, kar pomeni, da sta polna energije in strasti. Njuna zveza je pogosto polna avantur in zabave, saj oba znaka obožujeta življenje in se rada podajata v nove izzive. Lev je samozavesten in karizmatičen, medtem ko je strelec optimističen in svobodoljuben. Skupaj tvorita dinamičen par, ki se nikoli ne dolgočasi.

Kako ohraniti dolgo trajajočo zvezo?

Čeprav astrološka ujemanja lahko nakazujejo na močno povezavo med določenimi znaki, je pomembno, da se zavedamo, da so odnosi delo. Ključ do dolgotrajne zveze je komunikacija, zaupanje in medsebojno spoštovanje. Ne glede na to, kateri znak zodiaka ste, je pomembno, da se trudite za svoj odnos in ga negujete.

Zaupajte zvezdam, a poslušajte svoje srce

Astrološka ujemanja so lahko odlično orodje za razumevanje naših odnosov in iskanje prave ljubezni. Vendar pa je najpomembnejše, da poslušate svoje srce in sledite svojim občutkom. Ljubezen je čarobna in skrivnostna, zato nas lahko včasih preseneti tam, kjer najmanj pričakujemo. Zato zaupajte zvezdam, a nikoli ne pozabite poslušati svojega srca.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

astrologijaljubezenastrološka znamenjahoroskoppartnerstvo
ZADNJE NOVICE
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
MOLAT

Rajska plaža med ruševinami nekdanjega taborišča

Na hrvaškem otoku obiskovalce presenetijo ruševine, neme priče fašističnega terorja. Čez dan deluje skoraj zapuščen, zvečer pa zaživi v svojem srcu – pred starim kulturnim domom.
Tina Horvat10. 10. 2026 | 19:00
18:40
Bulvar  |  Zanimivosti
VELIKA ZAGATA

Ne najde pravih hlač, spodnjice mu šivajo po meri: zaradi neverjetne velikosti penisa išče pomoč izven države (FOTO)

Življenje s takšno anatomijo je vse prej kot fantazija, pravi.
10. 10. 2026 | 18:40
18:17
Lifestyle  |  Astro
ASTORLOGIJA

Astrološka znamenja, ki se ljubezensko zelo ujemajo

Kateri znaki zodiaka so idealni partnerji za dolgotrajno ljubezen?
10. 10. 2026 | 18:17
18:01
Bulvar  |  Glasba in film
EVROVIZIJA

Nadaljuje se osip na Evroviziji: še ena država je potrdila umik

Odločitev je povezana s širšimi spremembami financiranja čeških javnih medijev.
10. 10. 2026 | 18:01
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
KONEC KARIERE

Zadnji strel šampiona

Po prometni nesreči leta 2003 se je moral Franček Gorazd Tiršek naučiti živeti na novo, v športu je našel moč, samozavest in pot med najboljše parastrelce sveta. Pri 51 letih je sklenil izjemno kariero, okronano s paralimpijskim zlatom v Parizu.
Drago Perko10. 10. 2026 | 18:00
17:26
Šport  |  Tekme
DIRKA PO LOMBARDIJI

Mladi Paul Seixas prišel do velike zmage, za Primoža Rogliča je bila današnja dirka posebna

Seixas je v svojem tretjem nastopu na eni od največjih petih enodnevnih klasik zabeležil prvo zmago.
10. 10. 2026 | 17:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Slovensko podjetje s svojim izdelkom v najzahtevnejše razmere (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

»Zaupanje nastaja počasi, izgubi pa se lahko zelo hitro«

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Slovensko podjetje s svojim izdelkom v najzahtevnejše razmere (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

»Zaupanje nastaja počasi, izgubi pa se lahko zelo hitro«

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

15.000 evrov v manj kot eni uri? Preverite, kako

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:47
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Napaka, zaradi katere lahko izgubite na tisoče evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 14:55
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

To so znaki, da je vaš vsakdan postal prenaporen

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
Promo
Razno
OKUSNO

Simfonija okusov ali zrezek, prilepljen na ponev?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Kaj se dogaja na kolesarski sceni?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencinar?

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki