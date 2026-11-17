Obstajajo posamezniki, na katere se lahko zanesete kadar koli, podnevi ali ponoči. V astrologiji spadajo v posebno skupino tako imenovanih stabilnih znamenj. Prepoznamo jih po izjemni zanesljivosti, predanosti in zvestobi, pa tudi po lastnostih, ki jih jasno ločujejo od drugih astroloških znakov. Pomislite na najbolj trmasto osebo, ki jo poznate. Velika verjetnost je, da je rojena v enem od stabilnih znamenj. V nasprotju s kardinalnimi, ki začenjajo posamezne letne čase, in spremenljivimi, ki predstavljajo prehod iz enega letnega časa v drugega, stabilna znamenja zaznamujejo sredino posameznega letnega časa.

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Veljajo za izjemno vztrajna in neomajna, imajo naravno težnjo po ohranjanju energije, njihovi predstavniki so zelo odločni, zanesljivi in trdni. Glavna značilnost stabilnih znamenj je vztrajanje pri svojih prepričanjih. Okolica lahko to včasih razume kot trmo, vendar gre predvsem za brezpogojno doslednost. V to skupino spadajo štiri, ki slovijo po odločnosti, močni volji, samozavesti in tem, da le redko spreminjajo svoje mnenje.

Bik

Prvo stabilno znamenje je bik. Predstavlja sredino pomladi, njegov element je zemlja. Pod vplivom Venere simbolizira vse, kar je lepo in razkošno, vključno z življenjskimi užitki, kot so vrhunska hrana in luksuzni predmeti. Od vseh štirih stabilnih znamenj biki največji pomen pripisujejo materialnemu svetu. So izjemno delavni, predani in za dosego zastavljenih ciljev naredijo domala vse. Zaradi stabilnega zemeljskega značaja veljajo za ene najbolj trmastih predstavnikov zodiaka. Toda prav njihova vztrajnost zagotavlja, da nikogar ne pustijo zlahka na cedilu.

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Lev

Stabilno znamenje poletja je lev, katerega element je ogenj. Povezan je s strastjo, samoizražanjem in ustvarjalnostjo. Tako kot njegov vladajoči planet Sonce so tudi rojeni v tem znaku strastni, izrazni in pogosto rojeni voditelji. Levi so velikodušni in po naravi zaščitniški do vseh, ki so del njihovega življenja. Njihova zvestoba je ena njihovih najlepših lastnosti. Ko nekoga sprejmejo v svoj krog, mu tudi v najtežjih trenutkih stojijo ob strani.

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Škorpijon

Jesensko stabilno znamenje je škorpijon. Njegov element je voda, kar je povezano z globokimi čustvi, intuicijo, domišljijo in življenjskimi skrivnostmi. Škorpijoni so v primerjavi z biki in levi bolj nagnjeni k samoti in pogledu vase. Na svet gledajo na svoj način in pogosto opazijo podrobnosti, ki jih drugi spregledajo. Ko si škorpijon enkrat ustvari mnenje o določeni temi ali osebi, ga je zelo težko prepričati o nasprotnem, toda prav tako neomajno bo varoval zaupane skrivnosti. Njegova predanost je globoka, zaupanje pa jemlje zelo resno.

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Vodnar

Zimsko stabilno znamenje je vodnar. Vlada mu zrak, ki je povezan z razumom, novimi idejami, vizijami, inovacijami ter spoštovanjem drugačnih pogledov. Podobno kot škorpijoni imajo tudi vodnarji izjemno trdna prepričanja in sposobnost, da jih jasno izrazijo. So zelo odločni in se bodo, kadar verjamejo v neko idejo, zanjo borili ne glede na ovire. Prav zato so lahko prijatelji, ki ostanejo ob vas tudi takrat, ko vsi drugi obupajo. Njihova zvestoba se kaže predvsem v tem, da spoštujejo odnose, stojijo za osebami, ki jih imajo radi, in ne odnehajo zlahka, piše žena.rs.