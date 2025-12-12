Astrološki znaki, ki najbolj cenijo zasebnost

Rojeni v nekaterih astroloških znakih bi tudi z neznanci lahko ure in ure govorili o sebi. Drugi so, ko gre za njihove misli, sanje in preteklost, veliko bolj skrivnostni. Svoje osebno življenje raje obdržijo zase in jih nič ne mika, da bi ga delili. Tiste, ki najbolj cenijo zasebnost, niza Thought cataloge.

Bik

Biki so dokaj zaprte osebe in svojih čustev ne razglašajo vsem naokoli. Včasih imajo težave celo s tem, da bi jih zaupali nekomu, ki jim je blizu. Redko so dovolj sproščeni, da bi odkrito govorili o tem, kaj jim leži na duši, zato zelo cenijo nekoga, ki jih res razume, nekoga, ob katerem se počutijo varno in jim omogoča, da so prava, nefiltrirana različica sebe. Ker niso osebe, ki bi svoje zasebno življenje delile z vsemi, bodo le njihovi najbolj zaupanja vredni prijatelji vedeli, kaj se z njimi dogaja. Drugi bodo morali ugibati, s čimer biki nimajo nobenih težav.

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

Devica

Device svojo zasebnost cenijo bolj kot večina znamenj. Ne želijo, da o njih govorijo neznanci, zato skrbno izbirajo, kaj delijo z drugimi. Zanje so skrivnosti namenjene temu, da ostanejo skrivnosti. Čeprav nekateri morda težko pridejo do pravih devic, osebam, ki se znajdejo v njihovem ožjem krogu, rojeni v tem znaku popolnoma zaupajo, saj vedo, da nikoli ne bi razkrili njihovih skrivnosti. Device so ob tem tudi zaupanja vredne osebe: ne glede na to, kaj jim zaupajo drugi, tega za nobeno eno ne bi z nikomer delile.

FOTO: Dea Greez/Gettyimages

Škorpijon

Škorpijoni so dokaj zasebne narave, in zlepa ne zaupajo. Ne želijo, da bi vsi poznali podrobnosti o njihovem osebnem življenju, saj jih je strah, da bi se te uporabile proti njim. Večino zato raje obdržijo na razdalji. Ne zaupajo, dokler nimajo dobrega razloga za to. Kar nekaj časa traja, da kdorkoli, ki na novo pride v njihovo življenje spozna, kaj se skriva pod površjem škorpijonov, vendar je to le njihov obrambni mehanizem. Dokler niso prepričani, da ta oseba res skrbi za njihovo dobro, delijo le nujne informacije. Pri izbiri prijateljev so zelo previdni in zadržani.

FOTO: Gettyimages

Kozorog

Kozorogi delujejo skrivnostno in so, ko gre za njihovo osebno življenje, dokaj zasebni. S popolnimi neznanci, ki jih srečajo na ulici, ne delijo ničesar. Tudi ljudje, ki jih imajo za prijatelje, včasih tavajo v temi. Navsezadnje ni treba, da bi vsi vedeli vse o njihovem življenju in da bi jih sodili glede stvari, o katerih nimajo pravice imeti mnenja. Raje jih zadržijo zase.