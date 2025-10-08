Astrološki znaki, ki ne znajo držati jezika za zobmi

Nekateri astrološki so nagnjeni k širjenju zaupanih informacij. Vsi poznamo nekoga, ki preprosto ne zna skrivnosti zadržati zase. Zaupnih besed ne širi iz zlobe, le potreba po pogovoru je močnejša od samonadzora.

Če želite, da nekaj res ostane skrivnost, se sledečim astrološkim znakom raje izognite. Ne zato, ker vas ne bi marali, ampak ker preprosto ne znajo držati jezika za zobmi.

Tehtnica

Šarmantna, družabna in vedno obdana z ljudmi, se tehtnica enostavno ne more upreti skušnjavi, da ne bi delila kakšne sočne zgodbe.

Tudi če priseže, da bo nekaj ostalo med vama, bo ob prvi kavi s prijatelji povedala vse, kar naj bi zamolčala. Tehtnice želijo biti zabavne in zanimive, zato velikokrat nehote izblebetajo zaupne podrobnosti, ne da bi razumele, kako s tem nekoga lahko razočarajo.

FOTO: Image Source/Gettyimages

Dvojček

Dvojčki so mojstri komunikacije, kar je hkrati tudi njihova težava. Zanje so informacije nekaj, kar se naravno deli. Takoj ko nekaj izvedo, začutijo notranjo potrebo, da to prenesejo naprej.

Nikogar ne želijo prizadeti, a zaradi njihove radovednosti in potrebe po stalnem pogovoru skrivnosti ne znajo zadržati zase.

FOTO: Gettyimages

Strelec

Optimističen, odprt in nekoliko nepremišljen strelec pogosto niti ne opazi, da je izdal skrivnost. Med pripovedovanjem zgodbe sploh ne pretehta, ali to, kar govori, sodi med zaupne informacije ali ne.

Nima slabih namenov, a če strelcu kaj zaupate, lahko pričakujete, da bo vaša največja skrivnost v njegovem krogu prijateljev kmalu postala zanimiva anekdota, opozarja žena.rs.