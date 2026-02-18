  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Astrološki znaki, ki s pomladjo vstopajo v srečnejšo življenjsko fazo

Z začetkom pomladi se bo končno prekinila dolga stagnacija, karma pa jim bo večkratno povrnila vse vložke.
FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Ivanko Brnjakovic/Gettyimages

FOTO: Ivanko Brnjakovic/Gettyimages

FOTO: Sasha_suzi/Gettyimages

FOTO: Sasha_suzi/Gettyimages

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Ivanko Brnjakovic/Gettyimages
FOTO: Sasha_suzi/Gettyimages
M. Fl.
 18. 2. 2026 | 06:00
3:30
A+A-

Prihod pomladi prinaša veliko več kot le spremembo letnega časa, napoveduje tudi globok energijski preobrat in vstop v povsem novo življenjsko obdobje. Medtem ko se narava prebuja, se kozmične sile usklajujejo, da bi nagradile tiste, ki so potrpežljivo, pogosto tudi skozi nevihte, stopali po svoji poti. Za štiri astrološke znake bo pomlad čas, ko se bo kolesje usode začelo obračati v njihovo korist in bo končno obrodilo vse dobro, kar so skozi leta sejali.

Ribe: čustveno zdravljenje in usodna srečanja

Za astrološko znamenje rib pomlad pomeni konec dolgega obdobja notranjega čiščenja in čustvenih bremen. Karma bo povrnila vso nežnost in razumevanje, ki ste ju, tudi ko ste se počutili nerazumljene nesebično delili z drugimi. S prebujanjem narave v vaše življenje prihaja neverjetna lahkotnost bivanja. Odnos, ki je bil napet, se bo začel reševati sam od sebe, tisti, ki ste samski, pa bi lahko doživeli srečanja, ki delujejo kot dolgo zapisana usoda. To bo čas, v katerem boste končno prenehali samo sanjati in boste začeli živeti svojo resnico, obsijano s toplino pomladnega sonca.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Bik: sadovi potrpljenja in materialno obilje

Vaša vztrajnost in zvestoba lastnim načelom končno dobivata zasluženo priznanje. Pomlad bikom prinaša konec obdobja, v katerem se je zdelo, da kljub visokim vložkom ni pravih rezultatov. Povrnil se bo občutek varnosti in stabilnosti. Na poklicnem področju se bodo ovire, ki so vas zadrževale, preprosto razblinile, kar bo odprlo pot novim finančnim priložnostim in projektom, ti bodo dobesedno zacveteli. To bo obdobje, v katerem se boste lahko umirili, globoko vdihnili, in iskreno uživali v sadovih svojega dela, vedoč, da je vsak korak vreden truda.

FOTO: Ivanko Brnjakovic/Gettyimages
FOTO: Ivanko Brnjakovic/Gettyimages

Tehtnica: harmonija v vsakdanjem življenju

Tehtnice vstopate v čas, ko se bodo končno vse postavilo na svoje mesto. Če ste se dolgo časa počutili, kot bi nenehno kolebali med izpolnjevanjem tujih potreb in lastnim mirom, vam pomlad prinaša popolno ravnovesje. Karmični učni cikli so končani in prihaja čas prejemanja. Vesolje vam odpira vrata do novih družabnih krogov, kjer bodo drugi prepoznali in cenili vašo notranjo lepoto. Vse, kar boste v tem času naredili, bo prežeto z nenavadno lahkotnostjo: rešitve za stare težave se bodo pojavljale same od sebe, kar vam bo omogočilo posvečanje stvarem, ki vas resnično veselijo.

FOTO: Sasha_suzi/Gettyimages
FOTO: Sasha_suzi/Gettyimages

Strelec: širjenje obzorij in čista življenjska radost

Vaš neustrašni duh in večni optimizem z nastopom toplejših dni dobivata največjo potrditev. Pomlad za strelce simbolizira konec vseh starih omejitev in vstop v obdobje absolutne ustvarjalne svobode. Karma vas bo nagradila za vso tisto vero, ki je niste izgubili niti v najtežjih trenutkih. Pričakujte nepričakovane priložnosti za potovanja ali spremembe v karieri, ki vam bodo prinesle občutek smisla in nove strasti. Vse vam bo šlo kot po maslu, saj boste končno usklajeni s svojim notranjim klicem. Pripravljeni na čudeže, ki so vam namenjeni, se boste zbudili skupaj z naravo, piše Sensa.hr.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Tu je februarski mlaj: zlati časi za tri astrološke znake

Z današnjim mlajem se za rojene v treh astroloških znakih začenja odlično obdobje.
17. 2. 2026 | 18:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: šest najpogumnejših astroloških znakov

So odločni in drzni, na vrhu lestvice so ognjeni znaki.
13. 2. 2026 | 06:00

Več iz teme

pomladhoroskopsrečaastrološki znaki
ZADNJE NOVICE
07:52
Novice  |  Slovenija
POTRES

Kaj se dogaja? Ta mesec skoraj ne mine dan, da nas ne bi treslo

Zadnji potres so zabeležili v noči na sredo v okolici Trbovelj.
18. 2. 2026 | 07:52
07:42
Novice  |  Svet
V FRANCIJI

Šesterica do smrti pretepla skrajno desnega aktivista, aretirali niso še nikogar

Napadalce na Quentina Deranqueja še iščejo.
18. 2. 2026 | 07:42
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ribje jedi, ki jih lahko pripravljate v času posta

Izbor najboljših ribjih jedi za postni čas: lignjev golaž, sardele v koruzni moki, ribji zvitki, brodet, ocvrti lignji iz pečice in riž z rakci. Preprosti in okusni recepti za lahkotne obroke brez mesa.
Odprta kuhinja18. 2. 2026 | 07:30
07:21
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SRCE PARAJOČA ZGODBA

So bivšo okužili s črno magijo?! V folijo so zavili lase, kri in črve

64-letnik je pred leti spoznal partnerico in upal na srečno življenje. A namesto tega, tako pravi, zdaj doživlja pravi pekel.
18. 2. 2026 | 07:21
07:13
Lifestyle  |  Astro
GRADIMO OBČUTEK VARNOSTI

Pluton in Mars: ta aspekt lahko prinaša nezmožnost za spolnost

Človek s tem aspektom se ne brani ali se brani premočno, ni ravnotežja, prave mere, občutek ogroženosti spodbuja zver v njem.
Joy Lotos18. 2. 2026 | 07:13
06:50
Bulvar  |  Glasba in film
IZBRALI PREDSTAVNIKA

Hrvaška na pesem Evrovizije na Dunaj odhaja s svojo Andromedo

Na izboru za pesem Evrovizije, spektakel bo maja v avstrijski prestolnici, je slavila etno-pop skupina Lelek.
18. 2. 2026 | 06:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki