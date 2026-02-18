Astrološki znaki, ki s pomladjo vstopajo v srečnejšo življenjsko fazo

Prihod pomladi prinaša veliko več kot le spremembo letnega časa, napoveduje tudi globok energijski preobrat in vstop v povsem novo življenjsko obdobje. Medtem ko se narava prebuja, se kozmične sile usklajujejo, da bi nagradile tiste, ki so potrpežljivo, pogosto tudi skozi nevihte, stopali po svoji poti. Za štiri astrološke znake bo pomlad čas, ko se bo kolesje usode začelo obračati v njihovo korist in bo končno obrodilo vse dobro, kar so skozi leta sejali.

Ribe: čustveno zdravljenje in usodna srečanja

Za astrološko znamenje rib pomlad pomeni konec dolgega obdobja notranjega čiščenja in čustvenih bremen. Karma bo povrnila vso nežnost in razumevanje, ki ste ju, tudi ko ste se počutili nerazumljene nesebično delili z drugimi. S prebujanjem narave v vaše življenje prihaja neverjetna lahkotnost bivanja. Odnos, ki je bil napet, se bo začel reševati sam od sebe, tisti, ki ste samski, pa bi lahko doživeli srečanja, ki delujejo kot dolgo zapisana usoda. To bo čas, v katerem boste končno prenehali samo sanjati in boste začeli živeti svojo resnico, obsijano s toplino pomladnega sonca.

FOTO: Gettyimages

Bik: sadovi potrpljenja in materialno obilje

Vaša vztrajnost in zvestoba lastnim načelom končno dobivata zasluženo priznanje. Pomlad bikom prinaša konec obdobja, v katerem se je zdelo, da kljub visokim vložkom ni pravih rezultatov. Povrnil se bo občutek varnosti in stabilnosti. Na poklicnem področju se bodo ovire, ki so vas zadrževale, preprosto razblinile, kar bo odprlo pot novim finančnim priložnostim in projektom, ti bodo dobesedno zacveteli. To bo obdobje, v katerem se boste lahko umirili, globoko vdihnili, in iskreno uživali v sadovih svojega dela, vedoč, da je vsak korak vreden truda.

FOTO: Ivanko Brnjakovic/Gettyimages

Tehtnica: harmonija v vsakdanjem življenju

Tehtnice vstopate v čas, ko se bodo končno vse postavilo na svoje mesto. Če ste se dolgo časa počutili, kot bi nenehno kolebali med izpolnjevanjem tujih potreb in lastnim mirom, vam pomlad prinaša popolno ravnovesje. Karmični učni cikli so končani in prihaja čas prejemanja. Vesolje vam odpira vrata do novih družabnih krogov, kjer bodo drugi prepoznali in cenili vašo notranjo lepoto. Vse, kar boste v tem času naredili, bo prežeto z nenavadno lahkotnostjo: rešitve za stare težave se bodo pojavljale same od sebe, kar vam bo omogočilo posvečanje stvarem, ki vas resnično veselijo.

FOTO: Sasha_suzi/Gettyimages

Strelec: širjenje obzorij in čista življenjska radost

Vaš neustrašni duh in večni optimizem z nastopom toplejših dni dobivata največjo potrditev. Pomlad za strelce simbolizira konec vseh starih omejitev in vstop v obdobje absolutne ustvarjalne svobode. Karma vas bo nagradila za vso tisto vero, ki je niste izgubili niti v najtežjih trenutkih. Pričakujte nepričakovane priložnosti za potovanja ali spremembe v karieri, ki vam bodo prinesle občutek smisla in nove strasti. Vse vam bo šlo kot po maslu, saj boste končno usklajeni s svojim notranjim klicem. Pripravljeni na čudeže, ki so vam namenjeni, se boste zbudili skupaj z naravo, piše Sensa.hr.