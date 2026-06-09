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Astrološki znaki, ki se bodo poleti znebili finančnih težav

Zadrege z denarjem bodo rojeni v nekaterih astroloških znakih zlahka premagovali.
FOTO: Dea Greez/Gettyimages

FOTO: Dea Greez/Gettyimages

FOTO: Bartek Szewczyk/Gettyimages

FOTO: Bartek Szewczyk/Gettyimages

FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages

FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Dea Greez/Gettyimages
FOTO: Bartek Szewczyk/Gettyimages
FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages
FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 9. 6. 2026 | 06:00
5:56
A+A-

Finančne težave so lahko veliko breme. Ko se računi kopičijo, prihranki kopnijo ali je služba negotova, življenje postane stresno in težje obvladljivo. Toda stvari se vedno spreminjajo. Astrologija pravi, da se planeti nenehno premikajo, s temi premiki prihajajo nova energija in nove priložnosti. Poletje 2026 bo zelo posebno obdobje za nekatere astrološke znake.

Zvezde se postavljajo v položaje, ki prinašajo finančno olajšanje, več sreče z vidika denarja in dobre priložnosti za izboljšanje splošnega položaja. Če je vaše znamenje med srečneži, bo to obdobje, na katerega velja biti posebej pozoren. Preverite, katera astrološka znamenja bodo poleti občutila največ finančnega olajšanja, zakaj prihaja do tega premika in kako lahko kar najbolje izkoristijo to obdobje.

Bik

Bik bo med znamenji, ki bodo občutila enega najmočnejših finančnih premikov. Rojeni v tem znaku so že po naravi tesno povezani z denarjem. Znajo prepoznati vrednost, graditi stabilnost in ustvarjati trdne temelje. Vendar se lahko njihov napredek, še posebej v zahtevnejših finančnih obdobjih, včasih zdi počasen. Poletje 2026 bo to spremenilo. Jupiter se bo premikal skozi področje horoskopa, ki je neposredno povezano z dohodki in osebnimi financami.

FOTO: Bartek Szewczyk/Gettyimages
FOTO: Bartek Szewczyk/Gettyimages

Zato bodo zelo verjetne nove priložnosti za zaslužek. Morda boste biki prejeli nepričakovano povišico. Dodatni projekt bi lahko začel prinašati resen dohodek. Možno bo tudi, da boste končno dobili vrnjen denar, ki vam ga nekdo dolguje. Ključ do uspeha bo odprtost za novosti. Če vam nekdo ponudi novo poslovno priložnost ali drugačen način zaslužka, je ne zavrnite prehitro. V tem obdobju bodo takšne priložnosti lahko zelo resnične in donosne. Za bike bo ugodno tudi področje dolgoročnih naložb. Če že nekaj časa razmišljate o stabilni investiciji, bo poletje primeren trenutek za prvi korak.

Devica

Tudi device bodo poleti 2026 doživele pomemben finančni premik. Po naravi so previdne z denarjem. Načrtujejo, varčujejo in dobro premislijo svoje odločitve. Toda tudi najbolj premišljeni načrti včasih ne morejo preprečiti finančnih težav. Poletje prinaša nagrado za ves dosedanji trud. Planetarni vplivi bodo podpirali  področje zaslužka in dela. Če ste dolgo delali brez ustreznega finančnega priznanja, bi se to lahko kmalu spremenilo. Vaše sposobnosti, natančnost in pozornost do podrobnosti bodo pritegnile boljše poslovne ponudbe.

FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages
FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages

Za zaposlene device bodo sadove obrodili pogovori o napredovanju ali višji plači. Če že nekaj časa razmišljate, da bi odprli to temo, bo poletje pravi trenutek. Samostojni podjetniki in podjetnice v znamenju device lahko pričakujejo boljše stranke, pravočasna plačila in nove poslovne priložnosti. Koristno bo tudi pregledati področja, kjer denar neopazno odteka. Nepotrebne naročnine, pozabljeni stroški ali manjše razvade se lahko hitro seštejejo. Poletje bo idealen čas za finančno čiščenje.

Škorpijon

Škorpijoni slovijo po intenzivnosti in globini, kar velja tudi za njihov odnos do denarja. Pogosto preživljajo obdobja velikih vzponov in padcev. Poletje 2026 jim prinaša pomembno finančno preobrazbo. Pozitivni planetarni vplivi osvetljujejo področje skupnih financ, dedovanja, bonusov in drugih virov denarja, ki niso neposredno povezani z rednim dohodkom. Denar bi lahko prišel iz nepričakovanega vira. To bo lahko bonus pri delu, finančna poravnava, dediščina, darilo ali uspešno poslovno partnerstvo.

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages
FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

Škorpijoni, ki se soočajo z dolgovi, bodo lažje zadihali. Pogajanja o odplačevanju, prestrukturiranju obveznosti ali drugih finančnih dogovorih bi se lahko razvila v njihovo korist. To je tudi dober čas za spremembo odnosa do denarja. Planeti ne podpirajo le praktičnih finančnih korakov, temveč tudi psihološko preobrazbo. Če boste razumeli, zakaj imate določene finančne navade, se boste lažje osvobodili vzorcev, ki vas zavirajo.

Kozorog

Kozorogi veljajo za ene najbolj delavnih astroloških znakov. So disciplinirani, potrpežljivi in pripravljeni vložiti veliko truda v doseganje ciljev, včasih pa se jim zdi, da finančne nagrade prihajajo prepočasi. Poletje 2026 bo obdobje, ko bodo začeli pobirati sadove svojega dela. Saturn, njihov vladajoči planet, je že v zanje zelo ugodnem položaju, kar pomeni, da se bo vse, kar ste gradili dlje časa, začelo obrestovati. Preteklo delo bo prineslo nove koristi, projekti, ki so bili dolgo v ozadju, pa bodo začeli kazati rezultate.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Posebej ugodno bo področje kariere. Če vas čakajo ocene uspešnosti, pogovori o napredovanju ali preverjanje rezultatov dela, lahko pričakujete pozitivne odzive. Tudi kozorogi, ki vodijo lastno podjetje, lahko računajo na večjo stabilnost, nove pogodbe ali nove stranke. Pomembno pa ne bo le zaslužiti več, temveč tudi obdržati več denarja. Kozorogi so sicer praktični, vendar lahko v obdobjih stresa porabijo več, kot bi želeli. Poletje bo zato idealen čas za pregled porabe in usmerjanje denarja v cilje, ki bodo dolgoročno koristili vaši prihodnosti, obljublja portal zodiachelps.

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