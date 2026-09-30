Astrološki znaki, ki se jim v službi ni dobro zameriti

Najbrž vam ne bodo neposredno povedali, kaj jih moti, in ne bodo začeli prepira. A verjemite, tako vi kot vsi okoli vas boste dobro vedeli, da ste jim naredili krivico, si poskušali prilastiti njihove zasluge ali jim podtaknili svoj del dela. Z njimi se je zato boljše izogniti konfliktu na delovnem mestu. Svoje delo namreč jemljejo zelo resno, nezadovoljstvo pa pokažejo z distanco, kratkimi odgovori, pripombami ali dejanji, iz katerih je jasno, da so opazili prav vse krivice. Kateri so ti znaki, opozarja glossy.rs.

Devica

Device so tiste sodelavke in sodelavci, ki pogosto opazijo težavo, še preden jih kdo prosi, naj jo rešijo. Ker so odgovorne in natančne, težko spregledajo dejstvo, da nekdo svoje delo opravi površno, nato pa pričakuje, da bodo drugi popravili njegove napake. Kljub temu ni nujno, da bodo začele prepir. V odnosu z devico je pogosto dovolj že kratka in natančna pripomba, da boste razumeli, kako dobro je opazila, kaj se je zgodilo. Najbolj jo razjezi, ko nekdo, ki svojega dela ne opravi, pričakuje enake zasluge kot tisti, ki so se res trudili.

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Kozorog

Kozorogi delo jemljejo zelo resno in nimajo veliko razumevanja za osebe, ki nenehno iščejo načine, kako bi se izognili svojim obveznostim. Ko je treba, so pripravljeni zavihati rokave in se zelo potruditi, vendar pričakujejo, da bodo tudi drugi pokazali odgovornost. Tako kot device vam tudi kozorogi ne bodo vedno takoj povedali, kaj si mislijo, kadar so razočarani. Prej se bodo umaknili in preprosto nehali računati na vas. Ko nekdo, rojen v tem znaku enkrat presodi, da je varneje, če vse opravi sam, ga je težko prepričati v nasprotno.

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Škorpijon

Škorpijoni zelo hitro opazijo, kdo dejansko prispeva k ekipi in kdo se pojavi samo takrat, ko je treba pobrati pohvale. Med pomembnimi opravili od ljudi, s katerimi sodelujejo, pričakujejo zvestobo in pošten odnos. Če si nekdo poskuša prilastiti njihove zasluge ali jih spraviti v neprijeten položaj, tega ne spregledajo in ne pozabijo. Ne pokažejo takoj, kako jezni so, vendar je hitro mogoče začutiti spremembo v odnosu. Ko enkrat izgubite njihovo zaupanje, ga je praktično nemogoče znova pridobiti.