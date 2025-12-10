  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Astrološki znaki, ki so vedno brez denarja

Obstajajo znamenja zodiaka, ki nikoli nimajo denarja, in kot pravijo zvezde, ga najbrž tudi nikoli ne bodo imela.
Razlog, da v vaši denarnici ni denarja, se lahko skriva v vašem domu. FOTO: Ariwasabi, Getty Images

M. Fl.
 10. 12. 2025
Nekateri denar služijo mimogrede, skoraj brez truda, drugi z njim ravnajo smotrno in jim ga zato nikoli ne zmanjka, tretjim pa je, kot pravijo astrologi,  že ob rojstvu položeno v zibelko, da bodo vse življenje brez njega. Pet takšnih razkriva žena.rs.

Vodnar

Vodnar ne živi po pravilih družbe, zato finančna stabilnost zanj ni med prioritetami. Gre za izumiteljsko in ustvarjalno osebo, ki razmišlja o prihodnosti človeštva in si prizadeva izboljšati življenja drugih. Ni presenetljivo, da rojeni v tem znaku vse razpoložljive vire vlagajo v lasten razvoj ali projekte. Ker niso materialisti, za življenje ne potrebujejo veliko.

Strelec

Ni res, da strelec ne zna zaslužiti ali da je neuspešen. Težava je njegov otročji odnos do rezultatov svojega dela in zasluženega denarja. Strelec denarja ne šteje, ves čas ga zapravlja za svoje užitke, ga posoja prijateljem in se velikokrat sploh ne spomni, kdo in koliko mu dolguje. Poleg tega je pogosto tudi igralec na srečo in lahko v hipu lep znesek zapravi v igralnici ali na srečelovu. Pomanjkanje denarja ga čustveno prav nič ne prizadene.

Rak

Raku je težko tekmovati z ambicioznimi, prebrisanimi ali preračunljivimi ljudmi. Njegov kodeks časti mu ne dopušča, da bi koga zavajal ali služil na račun drugih. Zaradi mehke narave se redko povzpne na vodilne položaje, kjer bi lahko pokazal strateške sposobnosti. Pogosto razvije tudi odvisnosti, od iger na srečo ali različnih substanc, in takrat porabi ves denar za svojo uničujočo navado, pri čemer v dolgove potisne še svoje bližnje.

Riba

Ribe imajo skoraj vedno finančne težave. So sanjave, pogosto z glavo v oblakih, sicer sposobne, a jih pri zaslužku s talentom ali inteligenco ovirata prirojena skromnost in dvom vase. Mnoge priložnosti za dobro službo zamudijo samo zato, ker se ne počutijo dovolj vredne, da bi jih sprejele. Poleg tega ne znajo varčevati: kupujejo nepotrebne stvari, ne da bi se vprašale, ali jih zares potrebujejo. Pogosto celo najemajo kredite za nakupe neuporabnih predmetov in jih potem odplačujejo več let.

Tehtnica

Tehtnice imajo izjemen občutek za lepoto in estetiko. Rojeni v tem znamenju so pravi uživači, ki cenijo umetnost in raznolikost. Materialni svet s stresom in tekmovalnostjo jim je tuj. Ker so pod okriljem Venere, jim ni do življenja, usmerjenega v zasledovanje materialnih vrednot. Raje se naučijo razumno porabljati sredstva, ki jih brez pretiranega naprezanja zaslužijo. Tehtnice so srečne, če delajo tisto, kar jim je všeč, ne če so premožne. Rek umetnik mora biti vedno malce lačen dobro opiše predstavnike tega znaka, ki jih bolj kot denar veseli ustvarjanje umetnosti.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
KITAJSKI HOROSKOP

Ognjeni konj na štartni liniji: zastrašujoč skok za nekatera znamenja

Kitajsko novo leto, ki se začne 17. februarja 2026 in konča 7. februarja 2027, bo leto ognjenega konja.
9. 12. 2025
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ti štirje astrološki znaki vas nikoli ne bodo izdali: lojalnost imajo zapisano v zvezdah

Veljajo za najzvestejše partnerje, prijatelje in zaupnike.
7. 12. 2025

Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Pomoč pri psihičnih stanjih

Številčni niz izgovarjamo v sebi ali v mislih. Tak trening omogoča, da se dogodki preoblikujejo v želeno obliko.
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Najhitrejši piškoti brez peke, ki vedno uspejo (da ne bodo vedno samo rumove kroglice)

Ta recept Nine Zorčič je tako dober, da bi bil greh, da ga ne bi delili z vami.
Bulvar  |  Glasba in film
WARNER BROS

Od Casablance do Barbie: scenaristi prepričani, da je združitev slaba za vse

Skoraj 71 milijard evrov vreden posel Netflixovega prevzema Warner Brosa.
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
POHORJE

Ubila je Riharda, zdaj bi rada šla v zapor za moške! (FOTO)

Začetek sojenja za zločin na Pohorju, v katerem je umrl 53-letni Rihard Žvikart. 45-letna Fahrije Rama na predobravnavnem naroku krivde za uboj ni priznala.
Bulvar  |  Domači trači
SRBSKI IGRALEC

Ekskluzivno: Ammar Mešić o šokantnem koncu Nemirne krvi in temni plati Bobana Vuka

Za Slovenske novice je v pogovoru razkril, kako je zgradil človeka, ki se ne trese in ne omahuje. Kritičen je bil tudi do aktualnega srbskega predsednika Aleksandra Vučića.
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VROČA ČOKOLADA

Ta sladki napitek podpira zdravje srca

Vroča čokolada lahko izboljša razpoloženje, koncentracijo in spomin.
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
8. 12. 2025
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
4. 12. 2025
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za nepozabne božično-novoletne jedi

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
3. 12. 2025
