Astrološki znaki, ki so vedno brez denarja

Nekateri denar služijo mimogrede, skoraj brez truda, drugi z njim ravnajo smotrno in jim ga zato nikoli ne zmanjka, tretjim pa je, kot pravijo astrologi, že ob rojstvu položeno v zibelko, da bodo vse življenje brez njega. Pet takšnih razkriva žena.rs.

Vodnar

Vodnar ne živi po pravilih družbe, zato finančna stabilnost zanj ni med prioritetami. Gre za izumiteljsko in ustvarjalno osebo, ki razmišlja o prihodnosti človeštva in si prizadeva izboljšati življenja drugih. Ni presenetljivo, da rojeni v tem znaku vse razpoložljive vire vlagajo v lasten razvoj ali projekte. Ker niso materialisti, za življenje ne potrebujejo veliko.

Strelec

Ni res, da strelec ne zna zaslužiti ali da je neuspešen. Težava je njegov otročji odnos do rezultatov svojega dela in zasluženega denarja. Strelec denarja ne šteje, ves čas ga zapravlja za svoje užitke, ga posoja prijateljem in se velikokrat sploh ne spomni, kdo in koliko mu dolguje. Poleg tega je pogosto tudi igralec na srečo in lahko v hipu lep znesek zapravi v igralnici ali na srečelovu. Pomanjkanje denarja ga čustveno prav nič ne prizadene.

Rak

Raku je težko tekmovati z ambicioznimi, prebrisanimi ali preračunljivimi ljudmi. Njegov kodeks časti mu ne dopušča, da bi koga zavajal ali služil na račun drugih. Zaradi mehke narave se redko povzpne na vodilne položaje, kjer bi lahko pokazal strateške sposobnosti. Pogosto razvije tudi odvisnosti, od iger na srečo ali različnih substanc, in takrat porabi ves denar za svojo uničujočo navado, pri čemer v dolgove potisne še svoje bližnje.

Riba

Ribe imajo skoraj vedno finančne težave. So sanjave, pogosto z glavo v oblakih, sicer sposobne, a jih pri zaslužku s talentom ali inteligenco ovirata prirojena skromnost in dvom vase. Mnoge priložnosti za dobro službo zamudijo samo zato, ker se ne počutijo dovolj vredne, da bi jih sprejele. Poleg tega ne znajo varčevati: kupujejo nepotrebne stvari, ne da bi se vprašale, ali jih zares potrebujejo. Pogosto celo najemajo kredite za nakupe neuporabnih predmetov in jih potem odplačujejo več let.

Tehtnica

Tehtnice imajo izjemen občutek za lepoto in estetiko. Rojeni v tem znamenju so pravi uživači, ki cenijo umetnost in raznolikost. Materialni svet s stresom in tekmovalnostjo jim je tuj. Ker so pod okriljem Venere, jim ni do življenja, usmerjenega v zasledovanje materialnih vrednot. Raje se naučijo razumno porabljati sredstva, ki jih brez pretiranega naprezanja zaslužijo. Tehtnice so srečne, če delajo tisto, kar jim je všeč, ne če so premožne. Rek umetnik mora biti vedno malce lačen dobro opiše predstavnike tega znaka, ki jih bolj kot denar veseli ustvarjanje umetnosti.