  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Astrološki znaki, že ob rahlem prehladu mislijo, da je z njimi konec

Rojeni v šestih astroloških znakih se že ob najmanjših zdravstvenih težavah obnašajo, kot bi bili na smrtni postelji.
FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 19. 12. 2025 | 06:00
3:43
A+A-

Biti bolan ni prijetno za nikogar, vendar nekateri svojo slabo voljo in telesno nelagodje doživljajo precej bolj intenzivno kot drugi. Ob najmanjšem prehladu, glavobolu ali utrujenosti pričakujejo, da se bo svet ustavil, prijatelji in družina pa jim bodo dan in noč stali ob strani. Pogosto tarnajo zaradi povsem blagih simptomov in imajo občutek, da še nihče pred njimi ni tako trpel. V nadaljevanju preverite, katera astrološka znamenja se, ko jih doleti bolezen, obnašajo kot najbolj razvajeni otroci. Izdaja jih miss zdrava.

Lev

Lev tudi v času bolezni potrebuje pozornost. Pravzaprav še bolj kot običajno. Uživa, kadar ga razvajajo, negujejo in mu dajejo občutek, da je poseben. Rad sliši vprašanja, kako se počuti, in od okolice pričakuje sočutje. Ker je znan po svoji dramatični plati, z namenom, da bi iz drugih izvabil še več skrbi, sočutja in pozornosti, z opisovanjem simptomov na moč pretirava.

Oven

Oven je sicer znan po svoji moči, energiji in pogumu, a ko zboli, se pokaže njegova presenetljivo ranljiva stran. Bolezen ga frustrira, saj sovraži občutek nemoči in telesnih omejitev. Pogosto se bo z boleznijo spopadel kot z izzivom ali tekmo in seveda bodo njegovi simptomi po njegovem mnenju najhujši od vseh. Ker pričakuje hitro okrevanje, je nestrpen, smili se samemu sebi in usmiljenje pričakuje od vseh okoli njega. 

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Bik

Ko zboli bik, postane njegova potreba po udobju še izrazitejša. Bolezen razume kot opravičilo za dodatno razvajanje: za obilne obroke, dostavo hrane, mehke odeje in popolno udobje. Pri tem ne varčuje z denarjem, saj verjame, da si to zasluži. Je tudi zelo trmast in pogosto prepričan, da sam najbolje ve, kaj potrebuje, zato se lahko zgodi, da ne upošteva zdravniških navodil, kar lahko okrevanje še podaljša.

Riba

Ribe se bodo ob bolezni skoraj popolnoma umaknile v posteljo, in dokler ne bodo stoodstotno prepričane, da so spet zdrave, ostale v njej. Njihova bogata domišljija pogosto pomeni, da simptome doživljajo intenzivneje, kot v resnici so. Potrebujejo veliko nežnosti, razumevanja in čustvene podpore, pa tudi nenehno zagotovilo, da bo vse v redu. Brez tega hitro zapadejo v tesnobo in črne misli.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Rak

Rak je izjemno čustveno in občutljivo znamenje, ki hrepeni po skrbi in toplini že takrat, ko je popolnoma zdrav. Ko zboli, se ta potreba še poveča. Vsi morajo vedeti, da se ne počuti dobro, in pričakuje veliko sočutja. Namesto da bi se umaknil in v miru okreval, išče bližino, nego in ljubezen. Po njegovem mnenju ni boljšega zdravila kot doma pripravljena juha in občutek, da ni sam.

Devica

Devica je brez konkurence največji razvajenec, ko gre za bolezen. Zdravje jemlje zelo resno in lahko hitro zapade v pretirano skrb. Pozorno spremlja vsak simptom, prebira informacije, analizira in se sprašuje, kaj je šlo narobe. Namesto počitka išče razloge, zakaj je sploh zbolela. Zaradi svoje natančne narave zna biti tudi obsedena z zdravljenjem in, da bi se počutila varneje in bolje, pričakuje neskončno pomoč okolice.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Prihaja mlaj: olajšanje za tri astrološke znake

Z zadnjim mlajem letos se za nekatera astrološka znamenja zaključuje težko obdobje.
18. 12. 2025 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ljudje, rojeni v teh astroloških znamenjih, so najbolj marljivi! Ali ste med njimi?

Redko iščejo bližnjice in so pogosto pripravljeni delati več, kot se od njih pričakuje.
17. 12. 2025 | 21:53
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi? Najbolj priljubljeni astrološki znaki

Nekateri že ob prvem stiku vzbudijo občutek topline, zaupanja in domačnosti, saj njihova prisotnost deluje pomirjujoče, navdihujoče ali preprosto prijetno, kot da bi jih poznali že dolgo.
17. 12. 2025 | 06:00

Več iz teme

zdravjebolezenhoroskopgripa
ZADNJE NOVICE
07:50
Novice  |  Slovenija
UGLEDNO PRIZNANJE

Vrholani se še vedno znajo družiti (FOTO)

Vrholanka, ki že leta povezuje krajane, prejela ugledno priznanje. Od avtobusne postaje, mlaja in kapelice pa vse do brunarice.
Darko Naraglav19. 12. 2025 | 07:50
07:41
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAKLEPNO JE ZASTRUPLJAL

Francoski doktor smrt v zapor do smrti

Anesteziolog je med operacijami naklepno zastrupil 30 pacientov.
19. 12. 2025 | 07:41
07:40
Novice  |  Svet
VELIKE SPREMEMBE

Od 1. januarja davek na kondome: od politike enega otroka k trem

Ne, tega zakona niso sprejeli v Sloveniji. Uvajajo ga na Kitajskem, kjer želi oblast z novim 13-odstotnim DDV na kondome in druga kontracepcijska sredstva spodbuditi rast rojstev. Po desetletjih politike enega otroka zdaj stavi na družine s tremi otroki.
19. 12. 2025 | 07:40
07:36
Lifestyle  |  Polet
IZOGIBAJMO SE HITRI HRANI

Tiha nevarnost na krožniku! Zakaj jemo preveč ultra predelane hrane in kako se ji brez muke izogniti

Zdrava prehrana ni zapletena znanost.
Miroslav Cvjetičanin19. 12. 2025 | 07:36
07:30
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
DOMAČA OSKRBA

Vsak deseti prebivalec oskrbuje svojega bližnjega, lani čakalo 1500 ljudi

Delo tistih, ki skrbijo za bolne starše ali drugega svojca, je velikokrat zahtevno, zato sami potrebujejo pomoč in podporo. Mnogokrat imajo občutek, da jih je država s socialnimi storitvami pustila na cedilu.
Andreja Žibret19. 12. 2025 | 07:30
07:29
Bulvar  |  Domači trači
SPREMEMBA VIDEZA

Kaj se dogaja z Luko Mescem? Poglejte, kakšen se je pojavil pred novinarji (FOTO in VIDEO)

Zadnje čase se minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti močno spreminja.
19. 12. 2025 | 07:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Kako brez zapletov pripraviti nepozaben večer?

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:24
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Kako brez zapletov pripraviti nepozaben večer?

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:24
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Hemoroidi niso tabu: zakaj nastanejo in kako jih lajšamo

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Toplina doma brez kompromisov: trajnostni prestiž s toplotno črpalko Samsung

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in dostopno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki