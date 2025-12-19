Astrološki znaki, že ob rahlem prehladu mislijo, da je z njimi konec

Biti bolan ni prijetno za nikogar, vendar nekateri svojo slabo voljo in telesno nelagodje doživljajo precej bolj intenzivno kot drugi. Ob najmanjšem prehladu, glavobolu ali utrujenosti pričakujejo, da se bo svet ustavil, prijatelji in družina pa jim bodo dan in noč stali ob strani. Pogosto tarnajo zaradi povsem blagih simptomov in imajo občutek, da še nihče pred njimi ni tako trpel. V nadaljevanju preverite, katera astrološka znamenja se, ko jih doleti bolezen, obnašajo kot najbolj razvajeni otroci. Izdaja jih miss zdrava.

Lev

Lev tudi v času bolezni potrebuje pozornost. Pravzaprav še bolj kot običajno. Uživa, kadar ga razvajajo, negujejo in mu dajejo občutek, da je poseben. Rad sliši vprašanja, kako se počuti, in od okolice pričakuje sočutje. Ker je znan po svoji dramatični plati, z namenom, da bi iz drugih izvabil še več skrbi, sočutja in pozornosti, z opisovanjem simptomov na moč pretirava.

Oven

Oven je sicer znan po svoji moči, energiji in pogumu, a ko zboli, se pokaže njegova presenetljivo ranljiva stran. Bolezen ga frustrira, saj sovraži občutek nemoči in telesnih omejitev. Pogosto se bo z boleznijo spopadel kot z izzivom ali tekmo in seveda bodo njegovi simptomi po njegovem mnenju najhujši od vseh. Ker pričakuje hitro okrevanje, je nestrpen, smili se samemu sebi in usmiljenje pričakuje od vseh okoli njega.

FOTO: Gettyimages

Bik

Ko zboli bik, postane njegova potreba po udobju še izrazitejša. Bolezen razume kot opravičilo za dodatno razvajanje: za obilne obroke, dostavo hrane, mehke odeje in popolno udobje. Pri tem ne varčuje z denarjem, saj verjame, da si to zasluži. Je tudi zelo trmast in pogosto prepričan, da sam najbolje ve, kaj potrebuje, zato se lahko zgodi, da ne upošteva zdravniških navodil, kar lahko okrevanje še podaljša.

Riba

Ribe se bodo ob bolezni skoraj popolnoma umaknile v posteljo, in dokler ne bodo stoodstotno prepričane, da so spet zdrave, ostale v njej. Njihova bogata domišljija pogosto pomeni, da simptome doživljajo intenzivneje, kot v resnici so. Potrebujejo veliko nežnosti, razumevanja in čustvene podpore, pa tudi nenehno zagotovilo, da bo vse v redu. Brez tega hitro zapadejo v tesnobo in črne misli.

FOTO: Gettyimages

Rak

Rak je izjemno čustveno in občutljivo znamenje, ki hrepeni po skrbi in toplini že takrat, ko je popolnoma zdrav. Ko zboli, se ta potreba še poveča. Vsi morajo vedeti, da se ne počuti dobro, in pričakuje veliko sočutja. Namesto da bi se umaknil in v miru okreval, išče bližino, nego in ljubezen. Po njegovem mnenju ni boljšega zdravila kot doma pripravljena juha in občutek, da ni sam.

Devica

Devica je brez konkurence največji razvajenec, ko gre za bolezen. Zdravje jemlje zelo resno in lahko hitro zapade v pretirano skrb. Pozorno spremlja vsak simptom, prebira informacije, analizira in se sprašuje, kaj je šlo narobe. Namesto počitka išče razloge, zakaj je sploh zbolela. Zaradi svoje natančne narave zna biti tudi obsedena z zdravljenjem in, da bi se počutila varneje in bolje, pričakuje neskončno pomoč okolice.