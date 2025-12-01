Atlantidska svetloba v tebi: kako z notranjim delom, intuicijo in afirmacijami oživimo modrost davnih časov

V ezoteričnih krogih verjamejo, da se duh Atlantide še vedno oglaša skozi naše sanje, intuicijo, notranje uvide. Veliko o njej je razkril ameriški mistik Edgar Cayce, ki jo je opisoval kot visoko razvito civilizacijo, ki je padla, ker je pozabila na ravnovesje med tehnologijo in dušo. Če poslušamo zgodbe o Atlantidi, se naučimo prve, ključne lekcije: moč brez srca vedno propade. Atlantidci naj bi imeli neverjetno napredno znanje – kristale, energijske mreže, levitacijo, zdravljenje z vibracijami. A ko je um začel prevladovati nad intuicijo, ko so moč postavili pred modrost, se je njihovo kraljestvo začelo lomiti od znotraj. S tem so nas naučili, da znanje brez zavesti ustvarja razkol, ne napredka.

Druga lekcija, ki jo poudarja Cayce, je povezanost z Zemljo. Atlantidci naj bi lahko brali energijo planeta, razumeli tokove vode in svetlobe, dihali v ritmu narave. Ko so se od nje oddaljili, se je začel propad, ki je pripeljal do njihovega konca. Tudi danes čutimo enako: ko pozabimo na naravo, pozabimo nase. Tretja modrost je kolektivna odgovornost. Cayce je opisoval, da se je Atlantida razdelila na dve skupini: tiste, ki so želeli dobrobit vseh, in tiste, ki so hoteli nadzor nad viri in energijo. Skupnost je razpadla zaradi ega in pohlepa. To je lekcija, kako pomembno je, da skupaj držimo svetlobo, ne razdora.

Kako to znanje uporabimo danes? Zapremo oči, se povežemo s srcem in vprašamo: »Kje sem se oddaljil od svoje resnice?« Predstavljamo si modro, sijočo svetlobo Atlantide, ki se spušča skozi naše telo. To svetlobo povabimo, da nas uči, mehča, vodi. Afirmacija, ki jo lahko uporabljamo, je: »Učimo se iz modrosti davnih časov. Hodimo po poti ravnovesja, svetlobe in srca.« Ko črpamo iz atlantidskih lekcij, se ne obračamo v preteklost – temveč gledamo naprej. Učimo se, kako ostati človeški v svetu, ki drvi mimo nas. Kako dvigniti zavest in ohraniti srce v času sprememb. Atlantida je morda potonila, a njena modrost še vedno plava. In mi smo tisti, ki jo lahko ponovno oživimo – v sebi.