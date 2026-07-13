Baba Vanga je astrološkemu znaku napovedala desetletje sreče

Če gre verjeti razlagam videnj Babe Vange, ljudi, rojene v znamenju bika, čaka obdobje popolne blaginje, ki bo trajalo naslednjih deset let. Po letih težav, ovir in stresa se zanje začenja obdobje, v katerem bo vse potekalo z neverjetno lahkoto.

Posel in finance bodo cveteli

Njihova znamenita vztrajnost se bo končno obrestovala. Na delovnem področju jih čakajo velike spremembe na bolje, višji zaslužek in nove priložnosti za napredovanje. Tisti, ki načrtujejo začetek lastnega posla, naj bi imeli zdaj idealno priložnost, saj jim astrološki vidiki napovedujejo uspeh.

Usodno srečanje in notranji mir

Sreča naj bi jih spremljala tudi v ljubezni. Vezani biki bodo uživali v še tesnejšem odnosu s partnerjem, samski pa naj bi spoznali ljubezen svojega življenja – osebo, ki jim bo prinesla stabilnost in mir, po katerih že dolgo hrepenijo. Največja pridobitev pa bo čustvena razbremenitev. Biki bodo končno odložili breme drugih, pustili stres za seboj ter vstopili v desetletje osebnega napredka in pristne sreče.