Baba Vanga je izpostavila štiri znake s posebnim darom: eden od njih privlači vse, kar si zamisli

Legendarna balkanska prerokinja Baba Vanga je trdno verjela, da se nekateri ljudje rodijo z nenavadnim darom. Pri tem ne gre za materialno bogastvo, temveč za nekaj veliko globljega. Gre za sposobnost slediti notranjemu kompasu, prepoznati pravo priložnost in tako rekoč priklicati želeno prihodnost. Po njenih besedah naj bi imele to posebno moč štirje astrološki znaki.

Oven – moč vizualizacije

Za ovne je Vanga trdila, da imajo izjemno sposobnost »videti« tisto, kar si želijo, in svoje želje nato uresničiti. Pri tem naj ne bi šlo zgolj za srečo, temveč za miselno moč, s katero se trdno osredotočijo na cilj in ga ne izpustijo izpred oči, dokler ne postane resničnost. Zato naj bi ovni skrbno izbirali svoje misli. Njihove predstave naj bi se namreč hitro spreminjale v otipljivo resničnost. Če ste rojeni v tem znamenju, naj bi bolj zaupali svoji intuiciji in si svoje cilje predstavljali, kot da so že uresničeni.

Devica – dar empatije in tišine

Po Vanginih besedah device svojo največjo moč skrivajo v tišini. Njihova sposobnost razumevanja in občutenja drugih ljudi naj bi jih naredila za naravne zdravilce duše. Njihova moč naj ne bi bila v glasnih besedah, temveč že v njihovi navzočnosti. Vanga je verjela, da lahko ljudje, rojeni v tem znamenju, prihodnost zaznavajo prek čustev drugih. Njihov dar naj bi se prebudil, ko prenehajo pretirano analizirati in začnejo poslušati svoj notranji glas.

Strelec – kozmični glasnik

Po Vanginih napovedih naj bi strelci prišli na svet s posebno, višjo nalogo. Njihova močna intuicija naj ne bi izhajala iz življenjskih izkušenj, ampak iz globljega, skoraj kozmičnega vira. Vsaka beseda, ki jo izreče strelec, naj bi imela posebno težo in moč, tudi kadar se tega sam ne zaveda. Vanga je trdila, da imajo rojeni v tem znamenju sposobnost razlaganja sanj, da lahko z besedami zdravijo dušo in prinašajo svetlobo tudi v najtemnejše trenutke. Njihov največji dar naj bi bilo prirojeno vedenje. Gre za nekaj, česar se jim ni bilo treba naučiti, ampak naj bi to nosili v sebi že od rojstva.

Vodnar – korak pred svojim časom

Za vodnarje je Vanga govorila, da so rojeni pred svojim časom. Njihova intuicija naj bi bila tako močna in težko razložljiva, da pogosto niti sami ne vedo, kje se konča občutek in začne prepričljivo notranje védenje. Njihove misli naj bi imele moč spreminjati in oblikovati svet okoli njih. Vanga je verjela, da lahko vodnarji prek preroških sanj in nenadnih videnj zaznavajo prihodnje dogodke. Njihov edinstveni dar naj bi bil v sposobnosti videti in razumeti tisto, česar si drugi še ne morejo niti predstavljati.