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VEDNO JIH JE DOBRO IMETI DOMA

Baba Vanga je opozarjala, da bi morala imeti vsaka hiša te predmete, prinašajo srečo in zaščito

Bolgarski prerokinji so pripisovali številne nasvete o tem, kako v dom privabiti srečo in blagostanje ter se zaščititi pred negativno energijo, med njimi pa je tudi šest nenavadnih predmetov.
Baba Vanga je bila slepa bolgarska mističarka in vedeževalka, rojena leta 1911, znana po svojih preroških napovedih, ki jih je dajala v transu. Velja za eno najbolj znanih prerokinj 20. stoletja, njena napovedovanja pa še danes vzbujajo zanimanje in razprave. FOTO: YouTube

Baba Vanga je bila slepa bolgarska mističarka in vedeževalka, rojena leta 1911, znana po svojih preroških napovedih, ki jih je dajala v transu. Velja za eno najbolj znanih prerokinj 20. stoletja, njena napovedovanja pa še danes vzbujajo zanimanje in razprave. FOTO: YouTube

FOTO: Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Minadezhda Getty Images/iStockphoto

FOTO: Minadezhda Getty Images/iStockphoto

FOTO: Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Kikkerdirk Getty Images

FOTO: Kikkerdirk Getty Images

FOTO: Svetlana Repnitskaya Getty Images

FOTO: Svetlana Repnitskaya Getty Images

FOTO: Reuters Pictures

FOTO: Reuters Pictures

Slika je simbolična. FOTO: Getty Images

Slika je simbolična. FOTO: Getty Images

Tipična katoliška podoba Jezusa Kristusa iz 19. stoletja, avtor je neznan. FOTO: Sedmak, Getty Images

Tipična katoliška podoba Jezusa Kristusa iz 19. stoletja, avtor je neznan. FOTO: Sedmak, Getty Images

Baba Vanga je bila slepa bolgarska mističarka in vedeževalka, rojena leta 1911, znana po svojih preroških napovedih, ki jih je dajala v transu. Velja za eno najbolj znanih prerokinj 20. stoletja, njena napovedovanja pa še danes vzbujajo zanimanje in razprave. FOTO: YouTube
FOTO: Getty Images
FOTO: Minadezhda Getty Images/iStockphoto
FOTO: Getty Images
FOTO: Kikkerdirk Getty Images
FOTO: Svetlana Repnitskaya Getty Images
FOTO: Reuters Pictures
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Tipična katoliška podoba Jezusa Kristusa iz 19. stoletja, avtor je neznan. FOTO: Sedmak, Getty Images
A. G.
 21. 8. 2026 | 06:00
4:51
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Bolgarska prerokinja Baba Vanga tudi desetletja po smrti vzbuja veliko zanimanja javnosti. Pripisujejo ji številne napovedi velikih svetovnih dogodkov, pa tudi vrsto nasvetov, ki naj bi jih dajala običajnim ljudem, ki so prihajali k njej po pomoč. Med zgodbami, povezanimi z njo, so tudi tiste o predmetih, ki naj bi jih bilo po njenih domnevnih prepričanjih dobro imeti doma. Nekaterim je pripisovala sposobnost privabljanja sreče in blagostanja, drugi pa naj bi prebivalce doma ščitili pred negativno energijo in zlimi silami.

Pomembno je poudariti, da gre za ljudska verovanja in trditve, ki jih pripisujejo Babi Vangi, ne pa za znanstveno dokazane učinke. Kljub temu se v zgodbah o njenih nasvetih še posebej pogosto omenja šest stvari.

Med za blagostanje

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Na prvem mestu je živilo, ki ga ima večina ljudi tako ali tako v svoji kuhinji – med. Poleg tega, da se uporablja v prehrani, je imel med skozi zgodovino v različnih kulturah močno simboliko ter je bil povezan z obiljem in blagostanjem.

»Med v hiši pomeni blaginjo. Čebele izdelujejo med in jedo med, medeni duhovi pa delajo dobro in imajo radi sladkarije. Treba jih je pogostiti z medom, da bodo v dom prinesli srečo in veselje,« naj bi dejala Vanga.

Čebula kot zaščita doma

FOTO: Minadezhda Getty Images/iStockphoto
FOTO: Minadezhda Getty Images/iStockphoto

Navadni rdeči čebuli so v ljudskih verovanjih prav tako pripisovali zaščitne lastnosti. Podobno kot česen je bila v različnih tradicijah razumljena kot nekakšna zaščita pred negativno energijo in zlimi silami.

Po zgodbah, ki krožijo o Vanginih nasvetih, je prav zato priporočala, naj bo čebula vedno v domu.

Eno jabolko, ki se ga ne bi smel nihče dotakniti

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Še posebej zanimivo je verovanje, povezano z jabolkom. Ta sadež je bil tradicionalno povezan s srečo, ljubeznijo in blagostanjem, Vangi pa pripisujejo zelo konkreten nasvet.

»Če želite, da bo vaš dom vedno napolnjen s srečo in blagostanjem, poskrbite, da bo v kuhinji vedno jabolko, ki bo vsem koristilo. Naj se tega jabolka nihče ne dotakne, in dokler bo stalo tam ter razveseljevalo vaše oči, ne boste poznali žalosti,« naj bi govorila. Po tem verovanju torej jabolko ni bilo namenjeno uživanju, temveč naj bi imelo v domu simbolno vlogo.

Sveče za pozitivno energijo

Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images

Na seznamu so tudi sveče, ki se že stoletja uporabljajo pri verskih obredih, pa tudi pri številnih ljudskih običajih. Po trditvah, ki jih pripisujejo Vangi, je posebej izpostavljala prave voščene sveče in verjela, da imajo posebno moč, povezano z energijo doma.

»Povedala vam bom, katero svečo uporabljati in za kakšen namen, vendar je treba s tem znanjem ravnati zelo previdno, saj lahko moč sveč pomaga, lahko pa tudi škoduje, če se zlorabi,« je ena od izjav, ki jih pripisujejo Vangi.

Ikona kot opora v težkih trenutkih

Tipična katoliška podoba Jezusa Kristusa iz 19. stoletja, avtor je neznan. FOTO: Sedmak, Getty Images
Tipična katoliška podoba Jezusa Kristusa iz 19. stoletja, avtor je neznan. FOTO: Sedmak, Getty Images

Pomembno mesto med Vanginimi domnevnimi nasveti je imela tudi ikona. Po izročilu naj bi menila, da bi moral človek izbrati tisto, s katero čuti posebno povezanost.»Pojdite v trgovino s cerkvenimi pripomočki in izberite ikono, ki vam bo spremljevalka vse življenje. Izbirate lahko premišljeno, vendar je najbolje, da si ogledate ikone in izberete tisto, ki vam prinaša največ veselja,« naj bi svetovala.

Pri tem ni bil poudarek na ikoni kot predmetu, ki izpolnjuje želje, temveč na veri in iskrenosti osebe, ki se nanjo obrača.

Črni kamen proti nespečnosti

Morda najbolj nenavaden predmet na seznamu je povsem običajen črni kamen, najden ob cesti. Vanga naj bi po izročilu verjela, da lahko takšen kamen ščiti dom pred negativno energijo. Pripisovali so mu še eno zanimivo sposobnost – pomagal naj bi ljudem, ki imajo težave s spanjem.

»Če želite dobro spati, morate najti pomočnika, ki vas bo varoval v sanjah. Črni kamen ob cesti, najbolj neopazen, vam bo pri tem prišel prav. Zdi se samo, da prinaša težave. Če takšen kamen prinesete v svoj dom, nikoli več ne boste imeli težav s spanjem,« so besede, ki jih pripisujejo Vangi. Seveda ni znanstvenih dokazov, da lahko kamen ob postelji zdravi nespečnost.

Teh šest stvari ni edinih predmetov, ki jim v zgodbah o Babi Vangi pripisujejo posebne lastnosti. Omenjajo se tudi podkev, zvonci, igle, okroglo ogledalo, klobčič volne, jantar, vrba ter figurica tako imenovane ptice sreče, poroča Dnevno.hr.

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